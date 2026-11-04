Samur-Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid Emergencias Madrid

Varios operarios de obra heridos tras ser atropellados por un camión mientras asfaltaban la carretera en Mercamadrid

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LO ESENCIAL Las claves Cinco operarios que asfaltaban junto a Mercamadrid han sido atropellados por un camión de mercancías que invadió la acera. Uno de los trabajadores se encuentra en estado grave tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre. Los otros cuatro heridos han sido derivados a distintos hospitales de Madrid: dos con pronóstico moderado y dos leves. La Policía Municipal investiga las causas por las que el camión se salió de la vía alrededor de las 14:00 horas.

Cinco operarios que se encontraban trabajando en tareas de asfaltado de la calzada junto a Mercamadrid han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave.

Tras ser atropellados por un camión de mercancías que ha invadido la acera.

Según informa a EFE un portavoz de Emergencias Protección Civil, el atropello ha tenido lugar en torno a las dos de la tarde cuando por causas que investiga la Policía Municipal el camión se ha salido de la vía y ha invadido la acera arrollando a los cinco operarios.

Uno de los trabajadores ha resultado herido de gravedad con un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre.

Otros dos han sufrido heridas de carácter moderado y han sido conducidos en ambulancias del Samur al Gregorio Marañón y al Clínico.

Los otros dos atropellados han sido derivados a La Paz con pronóstico leve.