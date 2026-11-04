La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) A. Pérez Meca Europa Press

Abraham Duarte, el rector de la Rey Juan Carlos que apaga la calefacción para ahorrar: la universidad necesita 40 M

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) arrastra un severo déficit económico y estudia solicitar un préstamo de unos 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid. El rector Abraham Duarte aplicará recortes en los campus para ahorrar medio millón de euros en gas natural, afectando al uso de la calefacción. Las medidas coinciden con la convocatoria de huelga en las universidades públicas madrileñas por la falta de financiación y la precariedad de las condiciones laborales. La URJC mantiene una baja inversión histórica por alumno, registrando un desfase actual entre ingresos y gastos que alcanza los 45,5 millones de euros.

Abraham Duarte (Hervás, Cáceres, 1975) está acostumbrado a buscar soluciones a problemas complejos. Lleva buena parte de su carrera investigando cómo diseñar algoritmos capaces de encontrar la mejor respuesta posible ante distintas variables.

Ahora, sin embargo, tiene delante un problema que difícilmente se resuelve con una fórmula matemática: mantener a flote las cuentas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), una institución que necesita alrededor de 40 millones de euros para evitar que su situación financiera se deteriore todavía más.

El rector de la segunda universidad más grande de Madrid, con cerca de 46.000 estudiantes, ha trasladado a sus trabajadores y alumnos que su equipo estudia solicitar un préstamo a la Comunidad de Madrid para hacer frente a las dificultades económicas del centro.

La falta de recursos ya tiene consecuencias en el funcionamiento cotidiano de los campus. La URJC, una de las universidades públicas con mayor déficit de España, ha anunciado nuevos ajustes para el curso 2026-2027 que afectarán incluso a la calefacción de sus instalaciones.

Según un correo remitido por el gerente a la comunidad universitaria, la institución limitará su uso para reducir el gasto energético en medio millón de euros.

El encarecimiento previsto del gas natural ha obligado al centro a adoptar medidas inmediatas de contención del consumo, pese a haber cerrado anticipadamente parte del suministro para protegerse de las subidas de precios.

Los recortes llegan, además, en vísperas de la huelga convocada para los días 4 y 5 de noviembre en las universidades públicas madrileñas, en protesta por la falta de financiación y las condiciones en las que desarrollan su actividad.

La situación de la Rey Juan Carlos refleja cómo las dificultades económicas han dejado de ser un problema exclusivamente presupuestario para trasladarse también a las condiciones en las que estudiantes y trabajadores desarrollan su actividad.

Todo ello ocurre apenas año y medio después de que Duarte asumiera el cargo con la promesa de impulsar una nueva etapa bajo el lema 'El cambio es ahora'

Su llegada al rectorado se produjo en mayo de 2025, cuando se impuso en la segunda vuelta de las elecciones a Fernando García Muiña. Duarte consiguió el 50,76% del voto ponderado, frente al 45,27% de su rival.

Sustituyó así a Javier Ramos, que había dirigido la institución desde 2017 y no podía optar a un nuevo mandato por las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Pero antes de convertirse en el máximo responsable de una universidad con campus en Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Madrid, Duarte había desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en el ámbito académico y científico. Nacido el 24 de octubre de 1975 en Hervás, un municipio cacereño, se trasladó a Madrid para estudiar Ciencias Físicas en la Universidad Complutense.

Se licenció en 1998, con especialidad en Electrónica, y continuó su formación hasta doctorarse en Informática por la Universidad Rey Juan Carlos en 2004.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la investigación. Trabajó como becario en el Grupo de Sensores e Instrumentación Electrónica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense y en el Grupo de Actuadores y Microsistemas del Instituto de Automática Industrial del CSIC.

Con el tiempo, su carrera se fue orientando hacia la computación y la inteligencia artificial, especialmente al diseño y aplicación de algoritmos de optimización.

Desde 2017 es catedrático de universidad y actualmente dirige el Grupo de Investigación sobre Algoritmos de Optimización (GRAFO). Su producción científica incluye 55 artículos publicados en revistas, además de capítulos de libros y más de 60 contribuciones en congresos nacionales e internacionales.

Carrera en la URJC

Su carrera dentro de la URJC fue avanzando hasta asumir en 2020 la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Cinco años después dio el salto al rectorado con un programa que prometía mejorar la gestión institucional, optimizar las infraestructuras, simplificar los procedimientos administrativos y recuperar el prestigio académico de la universidad.

Sin embargo, el principal desafío de su mandato ha terminado siendo económico. La URJC arrastra problemas de financiación desde hace años, agravados por el aumento de los costes de suministros, las inversiones pendientes y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de una plantilla que durante mucho tiempo ha soportado una elevada carga docente y una situación de precariedad.

Los datos reflejan la dimensión del problema. A 30 de septiembre, la universidad tenía reconocidos 145,8 millones de euros de ingresos por subvenciones y matrículas, frente a unos gastos de 191,3 millones.

El déficit de 2024 fue de 35 millones y el de 2025 alcanzó los 42,5 millones. En el ejercicio actual, el desfase se sitúa ya en 45,5 millones, una cifra que todavía podría aumentar al cierre del año.

La situación no es nueva. La URJC ha sido históricamente una de las universidades madrileñas con menor financiación por estudiante. Según los últimos datos disponibles de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, correspondientes al curso 2022-2023, la inversión por alumno era de 2.481 euros, frente a los 6.671 euros de media nacional.

El acuerdo de financiación firmado en marzo de 2026 por Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas pretende aliviar parte de esa presión.

Para 2027, la URJC contará con 152,8 millones de euros, incluidos 20 millones de un fondo especial de convergencia destinado a corregir los desequilibrios financieros de las universidades. Aun así, estos recursos no parecen suficientes para garantizar la estabilidad económica de la institución.

Aun así, el equipo de Duarte considera que esos recursos no bastan para garantizar la estabilidad financiera de la institución.

Por eso, el rector estudia recurrir a un préstamo de alrededor de 40 millones de euros, una operación que todavía no se ha presentado formalmente ante el Gobierno regional.

La experiencia de la Complutense, que solicitó un crédito para afrontar sus dificultades de tesorería y tuvo que asumir después un plan de ajuste, añade incertidumbre a una decisión que podría condicionar los próximos años de la universidad.

Duarte tiene por delante seis años de mandato para intentar cumplir las promesas con las que llegó al rectorado. El cambio que anunció en su campaña pasa ahora, antes que por grandes reformas académicas o tecnológicas, por encontrar la fórmula para que las cuentas de la Rey Juan Carlos vuelvan a cuadrar.