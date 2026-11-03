El Sindicato de Inquilinas llama a no ir a los supermercados este 4 de noviembre como protesta por los precios de la vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Más de 50 organizaciones, encabezadas por el Sindicato de Inquilinas, Facua y Justicia Alimentaria, llaman a no comprar en grandes supermercados este 4 de noviembre como protesta por los precios de la vivienda y la cesta de la compra. La acción busca incentivar la compra en comercios locales y mercados municipales, sirviendo como preámbulo a la huelga general por la vivienda y el coste de la vida convocada para el 11 de noviembre. Las entidades convocantes critican los amplios márgenes de beneficio de las grandes cadenas frente a los bajos precios que reciben los agricultores y exigen la implantación de topes a los precios de los alimentos. Denuncian que la especulación inmobiliaria y los altos alquileres afectan seriamente al pequeño comercio, habiendo provocado el cierre de más de 13.500 pequeños negocios en 2025.

50 organizaciones de todo el país llaman a los consumidores a no hacer la compra en las grandes superficies este próximo miércoles 4 de noviembre, y piden que, en su defecto, hagan la compra en comercios locales o mercados municipales. Las principales entidades que impulsan la protesta son el Sindicato de Inquilinas, Facua y Justicia Alimentaria.

Se trata de la segunda huelga de esta índole, y las organizaciones llaman a que sea más grande que la primera, marcada por la huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre, día en que las organizaciones piden no hacer ninguna compra, ni en tiendas ni por internet.

Para este miércoles 4 de noviembre, las organizaciones piden no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas.

Aseguran que esta protesta no va contra las trabajadoras de los supermercados, a quienes invitan a sumarse a la huelga general. Defienden que esta huelga de compras es la huelga "de quien no puede hacer huelga en el trabajo: precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras pueden sumarse dejando de comprar".

El próximo 11N, día de huelga general, piden no hacer ninguna compra. Para ello, las organizaciones anuncian que están coordinadas con los comités de huelga para habilitar puntos en cada barrio donde haya avituallamiento y descanso.

"Ya no somos cinco, somos cincuenta. Cooperativas, ecologistas, comercios, vecinas y sindicatos diciendo lo mismo: el alquiler y la cesta de la compra nos están ahogando. Este miércoles lo vamos a notar en las cajas de las grandes superficies", ha señalado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Rubén Sánchez de FACUA, ha seguido por la misma línea: "Mientras las familias recortan en la compra, las grandes cadenas baten récords de beneficio. Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda el supermercado. Y necesitamos que se pongan topes a los precios para frenar la especulación".

Entre las 45 entidades que defienden la protesta hay sindicatos como CCOO o UGT; cooperativas de consumo como La Garbancita Ecológica; grupos ecologistas como Amigas da Terra; entidades de la economía solidaria y del mundo rural como REAS Extremadura; asociaciones vecinales, colectivos feministas y comercios de barrio, desde librerías hasta papelerías.

El negocio local, en problemas

Desde el Sindicato de Inquilinas achacan que el pequeño comercio sufre la misma amenaza que las familias. Más de 13.500 pequeños negocios cerraron en 2025, según la organización de autónomos UPTA, que señala a la especulación inmobiliaria como causa.

El Sindicato se hace eco de una investigación de UATAE, que asegura que el 43% de las autónomas que pagan un alquiler destinan a él entre el 25% y el 50% de sus ingresos netos, y para casi la mitad ya es su principal gasto. "Cada euro que se nos va en el alquiler es un euro que dejamos de gastar en el barrio", recuerdan las organizaciones.

Las asociaciones, cooperativas y colectivos que sostienen la vida de los barrios pagan además alquileres cada vez más caros por sus locales.

"No podemos pasarnos la vida recogiendo los pedazos que deja la crisis de la vivienda. Necesitamos recursos para acompañar a las personas, pero también cambios que impidan que la vivienda siga generando pobreza", defienden.

Desde el Sindicato de Inquilinas critican también los precios de la cesta de la compra en las grandes superficies. En abril de 2025 la cebolla se pagaba al agricultor a 0,30 euros el kilo y se vendía a 2,25 euros, según el índice de precios en origen y destino de COAG.

Aseguran que, mientras tanto, Mercadona cerró 2025 con un beneficio de 1.729 millones de euros, un 25% más que el año anterior, y una cuota de mercado del 28,5%.