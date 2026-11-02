Ángel, analista ciudadano: "Si gana Pedro Sánchez se va medio país. Nadie se va a quedar para mantener a los demás"

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LO ESENCIAL Las claves El creador de contenido 'El único ángel solo' se ha hecho viral al relatar que su peluquero y otros clientes han renovado su pasaporte para irse de España si Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones. El 'influencer', que cuenta con más de 21.000 seguidores en TikTok, advierte que «medio país se va a ir» si se repite la victoria socialista, criticando la alta carga fiscal a los trabajadores. El vídeo ha superado las 70.000 reproducciones y alcanza casi 3.000 comentarios divididos entre detractores y usuarios que apoyan su mensaje. Según datos del INE, más de 27.000 personas emigraron de España en 2025, situando la población española en el extranjero por encima de los 3,2 millones de personas.

Muchas veces la calle y las personas que la visitan son el mejor termómetro para averiguar cómo es el sentir social de la población hacia cierto tema. Muchas veces, solo un comentario o el estado de ánimo valen más que mil palabras. Esto es lo que ha debido pensar El único ángel solo, un 'influencer' que ha compartido lo que vivió el otro día al ir a la peluquería.

El joven asegura que su peluquero le había confesado "que se había renovado el pasaporte por si vuelve a ganar Sánchez, pirarse del país", en vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Otro cliente que estaba ahí ha dicho que justamente qué casualidad que había renovado también el pasaporte por la misma razón", añadía indignado. "Mirad cómo está el panorama aquí", confesaba.

El 'tiktoker' seguía con sus críticas a la situación política actual en España, y aseguraba que "nadie se va a quedar aguantando y manteniendo a los hijos de los demás a costa de los impuestos de los que trabajamos".

Además, el 'influencer' lanzaba una advertencia a modo de amenaza: "Como gane Sánchez, medio país se va. Y si no, al tiempo", cerrando así el vídeo.

Con 21.000 seguidores en TikTok, El único ángel solo (@elunicoangelsolo) crea contenido político en sus redes, publicando reflexiones acerca de la clase política y de los diversos problemas sociales en España, como la sanidad pública o la situación laboral.

La publicación ha creado bastante polémica, y acumula ya casi 3.000 comentarios con críticas hacia el creador de contenido y algunos mensajes de apoyo.

Los comentarios iban desde un "a votar a Sánchez en masa" hasta "yo salgo de España también, no quiero vivir en una dictadura". El vídeo acumula más de 70.000 visitas en TikTok.

En el año 2022, España perdió 150.000 millones de euros en capital humano, un 40% más que las cifras anteriores a la pandemia, según datos del informe El valor económico del capital humano en España y sus regiones de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2025 emigraron un total de 27.300 personas. Al acabar el año, la población de nacionalidad española viviendo fuera de España aumentó un 5,1%, superando los 3,2 millones de personas.

El PERE (Padrón de españoles residentes en el extranjero), afirma que Madrid es la Comunidad Autónoma con mayor número de personas en el exterior en términos absolutos, con más de medio millón de personas.

Según el estudio Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno, publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 60% de los jóvenes españoles que migran lo hace por una oferta de trabajo.