El refugio de Ayuso a una hora de Madrid que puedes recorrer a pie: sus orígenes se remontan a la Reconquista en el siglo XV

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LO ESENCIAL Las claves Sotillo de la Adrada (Ávila) es el refugio de infancia y vacaciones de Isabel Díaz Ayuso, ubicado a solo una hora de Madrid en el Valle del Tiétar. El municipio, de unos 5.000 habitantes, destaca por sus orígenes ligados a la Reconquista en el siglo XV y conserva arquitectura tradicional como un artesonado mudéjar y casas con balconadas de madera. Entre sus atractivos turísticos destacan la Iglesia de la Santísima Trinidad, la Fuente de los Cinco Caños, el mirador del Canto de los Pollitos y las Cascadas de Majalobos. El pueblo ofrece diversas rutas de senderismo y espacios naturales como el Sendero de los Puentes de Sotillo, ideal para recorrer sus montes y arroyos a pie.

El descanso y la desconexión es una de las cosas más importantes para cualquier persona, incluso para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha elegido un pueblo de la provincia de Ávila para aquellas ocasiones en las que la política necesita volver a un entorno más natural alejado del ruido mediático de la capital.

El pueblo es Sotillo de la Adrada, pueblo que fue parte de su infancia, ya que era el pueblo de su padre, muy cerca de la frontera de Madrid con Ávila. Su cercanía con Madrid es clave, ya que sólo se encuentra a una hora en carretera de la capital de España.

La localidad cuenta con unos 5.000 habitantes y se encuentra dentro de la comarca del Valle del Tiétar, un destino turístico muy valioso para la provincia, situado al sur de la misma, en la Sierra de Gredos y con el río Tiétar haciendo acto de presencia.

El pueblo presenta algunos enclaves turísticos, como la Iglesia de la Santísima Trinidad, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y la Fuente de los Cinco Caños que pueden visitarse admirando la tranquilidad de un municipio marcado por la presencia de la naturaleza.

A las afueras del pueblo está el Canto de los Pollitos, un mirador excepcional que ofrece vistas panorámicas a todo el pueblo y al entorno natural del Valle del Tiétar.

La localidad destaca además por sus rutas de senderismo entre las zonas montañosas del lugar. Una de las más famosas es el Sendero de los Puentes de Sotillo, ideal para descubrir los senderos y arroyos de la zona.

Además, en sus alrededores pueden divisarse las Cascadas de Majalobos y las charcas del río, que ofrecen zonas para pasear e, incluso, darse un chapuzón en verano.

Es común ver a la presidenta pasar parte de sus vacaciones de verano en el municipio, ideal para desconectar del ajetreo cotidiano y de las cámaras y la tensión de la política. Además, su cercanía a Madrid le hace el sitio perfecto para volver en caso de emergencia.

El pueblo presenta una gran riqueza medieval, debido a unos orígenes que se remontan a la repoblación de la Reconquista en el siglo XV. La iglesia del pueblo conserva una torre histórica, un artesonado mudéjar y un retablo barroco, y el casco antiguo aún conserva muchas casas con las tradicionales balconadas de madera.

Tristemente, el pueblo fue golpeado durante este verano por los devastadores incendios en la provincia de Ávila. La presidenta mostró su apoyo al pueblo a través de las redes sociales.

"Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más profundo cariño a mis vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos", aseguraba.