La lenta agonía de Rafael y el resto de kioscos en Madrid: "Vamos sobreviviendo a costa de los que han ido cerrando"

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LO ESENCIAL Las claves El número de kioscos asociados en Madrid ha caído drásticamente en la última década, pasando de 619 en 2011 a solo 262 en la actualidad debido a la crisis económica y al cambio del papel al ámbito digital. Para poder sobrevivir a la caída de ventas de prensa, los vendedores recurren a la diversificación de productos como libros, DVD, café de especialidad, joyería o puntos de recogida de paquetes. El sector encara con incertidumbre el año 2029, fecha en la que vencen la mayoría de las concesiones municipales, mientras negocian con el Ayuntamiento de Madrid la continuidad y homologación de sus licencias. A pesar de las dificultades comerciales, el sector reivindica la función social del quiosco tradicional como un punto esencial de encuentro, servicio público y relación humana en la vida de los barrios.

A las siete de la mañana, la glorieta de Bilbao todavía no terminó de desperezarse. Los bares levantan las persianas y el tráfico empieza a ordenar la rotonda. En uno de los extremos, Rafa abre su kiosco, acomoda los diarios en abanico y saluda a los primeros clientes.

El cartel dice Kiosco Glorieta Bilbao número 7. Detrás, en letras más pequeñas, aparece una ironía convertida en marca: KGB 007. Rafa lleva décadas mirando Madrid desde ese mostrador, viendo cómo cambian los vecinos, los hábitos y también la manera de informarse.

"La gran mayoría de la gente que viene ahora no la conocía antes", cuenta. La clientela no creció: se desplazó después del cierre de otros puntos de venta. "Vamos sobreviviendo a costa de los que han cerrado", resume.

Los números de la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid dibujan esa caída. En 2011 contaba con 619 kioscos asociados; en 2016 eran 497 y hoy son 262. Según la entidad, el mayor impacto llegó a partir de 2008, con la crisis económica y el cambio de hábito desde la prensa escrita hacia la digital.

Aunque el ritmo de cierres se ha suavizado ligeramente en los últimos años, la tendencia sigue siendo descendente. Y la prensa, que continúa siendo el corazón del oficio, ya no alcanza por sí sola para sostener la mayoría de los negocios.

Rafael, el quiosquero de la glorieta de Bilbao. E.E.

Rafa lo traduce a su propia caja. "Las ventas bajaron a un 20 % de lo que se vendía", explica. Hoy, con suerte, consigue llegar a alrededor del 40 %, pero atribuye esa mejora relativa al cierre de otros puntos de venta. "Si no fuese por los que han cerrado, estaríamos en un 15 %".

Para él, la transformación no es únicamente económica. También es generacional. "La media de edad de las personas que leen periódicos es alta", señala. No cree que el papel vaya a desaparecer, pero sí que ocupará otro lugar: "Va a ser más un objeto de lujo, del fin de semana, algo puntual".

Aun así, no renuncia a la identidad del oficio. "Nosotros somos de papel. El día que no esté...". En su caso, sobrevivir implicó especializarse. "No hay una solución para todos", dice.

Su apuesta fueron los DVD. Conserva más de tres mil títulos, entre clásicos, rarezas y películas difíciles de encontrar en plataformas. Antes fueron los libros, luego las cintas VHS y después los DVD.

El reto 2029

"Te vas reinventando con los años, según el mercado", explica. El kiosco, en su experiencia, no puede permanecer inmóvil si quiere seguir abierto.

Pero en las conversaciones con los kiosqueros aparece una fecha por encima de todas: 2029. Ese año finalizan la mayoría de las concesiones y la continuidad todavía no está cerrada. "Esa es la espada de Damocles que tenemos", dice Rafa.

Desde la Asociación explican que trabajan con el Ayuntamiento para garantizar la continuidad de los puestos más allá de esa fecha.

"Existe voluntad por parte del Ayuntamiento, pero los procesos avanzan demasiado despacio. Confiamos en que a lo largo de este año se pueda asegurar esa continuidad y dar estabilidad y tranquilidad a los titulares".

La entidad también negocia la homologación de los kioscos y cambios en la ordenanza que regula los espacios publicitarios y los productos autorizados. En los últimos años, explican, varios puestos recibieron inspecciones y, en algunos casos, sanciones vinculadas a publicidad o mercancías expuestas.

El papel resiste

En Chamartín, Susana representa el otro extremo de la resistencia: la continuidad casi intacta. Tiene 59 años y lleva prácticamente toda su vida detrás del mostrador. "Hace 48 años que estoy aquí", cuenta.

Susana, acomodando las revistas en su Quiosco ubicado en el barrio de Chamartín E.E.

Su padre abrió el kiosco a finales de los años setenta y ella empezó a acompañarlo cuando tenía 12 años. El traspaso formal llegó en 2000, cuando él se jubiló. Desde entonces, Susana sostiene un negocio profundamente ligado al barrio.

"Esto es barrio", dice. Y la frase no es retórica: algunos de sus clientes llevan décadas entrando todos los días.

"Tengo gente que vino embarazada del hijo y ahora tiene nietos", cuenta. También estuvo en bodas de hijos de clientes y algunos de ellos fueron a la suya. Cuando falleció

su padre, recuerda, "el tanatorio estaba lleno" de gente de la zona.

Para Susana, el oficio consiste sobre todo en "hablar con la gente". Se define, entre risas, como "un poquito de psicóloga también". Además de vender diarios, recibe paquetes, guarda llaves y transmite avisos.

"Somos servicio público", sostiene.

En lo comercial, mantiene una posición mucho más clásica. Se define como "tradicional total". No vende café ni ha convertido el puesto en otra cosa. "Un kiosco de prensa no es un kiosco de café", sentencia.

Eso no significa que no haya sentido el cambio. Después de la pandemia, explica, parte de la clientela dejó de bajar porque había incorporado definitivamente la lectura digital.

Aun así, sigue vendiendo entre 90 y 95 periódicos por día, algo más durante el fin de semana por los suplementos. Cuando se le pregunta por el futuro, evita mirar demasiado lejos. "Yo voy año a año", responde.

Sus hijos no continuarán con el negocio. El kiosco lleva el apellido de su padre: Kiosco Lario. "Es en homenaje a mi padre".

En el barrio de Salamanca, Ángel también carga con una historia familiar. Su abuelo montó el kiosco en 1926. Después pasó a su padre y luego a él.

El permiso para puestos permanente con el que podía trabajar la abuela de Mariano en el Quiosco. E.E.

Ángel empezó a trabajar de manera seria a los 14 años y hoy acumula medio siglo detrás del mostrador. "El trato con la gente, es lo más bonito que hay", dice.

Esa relación cotidiana es, todavía, lo que más valora del oficio. También mantiene el hábito de revisar cada día las cabeceras "para ver lo que pone".

La clientela ha envejecido. Ángel cuenta que siguen comprando tanto mayores como jóvenes, aunque reconoce que hay más personas mayores que gente joven entre quienes adquieren prensa.

Para completar las ventas, incorporó juguetes, galletitas y pequeños productos. "La venta de prensa está fatal", resume.

Este año se jubila y no sabe qué ocurrirá después. "Si lo quiere alguien viene, si no, pues aquí se quedará hasta que venga el ayuntamiento que lo quite".

Sus hijos tienen sus trabajos y no quieren continuar. "También es muy duro esto".

La jornada explica parte de ese rechazo. Ángel abre a las seis y cuarto de la mañana. Durante años llegó a cerrar a las once de la noche.

Sitúa el gran deterioro entre 2008 y 2009: "La primera crisis y luego ya no se pudo levantar".

Frente a ese modelo tradicional, en Madrid han aparecido propuestas híbridas que intentan conservar la prensa sin depender exclusivamente de ella.

Reinventarse para sobrevivir

Pink Bourbon, en el barrio de Salamanca, mezcla café de especialidad, periódicos, libros y arte. Sus fundadores, Loizos Agapiou y Alexandros Georgiou, ambos de 32 años, llegaron a España a los 25 después de vivir en Brighton y viajar por ciudades como Nueva York.

Pink Bourbon, ubicado en el barrio Salamanca. Cedida

La idea tomó forma cuando conocieron a Miguel Ángel, heredero de un kiosco gestionado por su familia durante tres generaciones. Les contó que las colas para comprar periódicos habían desaparecido y que el modelo tradicional ya no le permitía vivir como antes.

Para ellos, sin embargo, la prensa no es una decoración ni una exigencia administrativa. "La prensa para nosotros es un ancla de identidad", explican.

Siguen vendiendo los periódicos habituales y utilizan el puesto también como escaparate para artistas y escritores de Madrid.

"La prensa no es un residuo del pasado; es el soporte físico que completa la experiencia cultural que ofrecemos en la calle", sostienen. Su público mezcla residentes, profesionales de la zona y aficionados al café que cruzan la ciudad buscando una propuesta distinta.

El cambio, dicen, no consiste en expulsar al público anterior. "No hemos sustituido al público de hace 15 años; le hemos dado una razón para quedarse más tiempo".

Para ellos, la mayor amenaza es la inacción: un kiosco cerrado o abandonado daña más la identidad del barrio que uno que evoluciona.

En Ortega y Gasset, Miguel Sanz encontró otra vía: los libros. Lleva ocho años al frente de su kiosco y vende alrededor de cien periódicos por día.

Entre semana sale sobre todo ABC y los domingos domina El País. Además, reparte ejemplares en edificios cercanos para clientes mayores que ya no pueden salir de sus casas.

Miguel haciendo su recorrido de todas las mañanas para entregar el periódico. E.E.

Ese recorrido matinal mantiene una función que difícilmente puede trasladarse a una pantalla.

Los libros ocupan un lugar central. Miguel vende novedades de narrativa y ensayo y, cuando el tiempo acompaña, organiza firmas los domingos. Ya pasaron por allí autores como Javier Sierra o Manuel Vicent.

También empezó a utilizar Instagram. Desde @kioskalia recomienda libros, comenta noticias y muestra novedades. Un amigo lo ayuda con la parte digital. "Uno no puede hacerlo todo solo", repite.

Esa convivencia entre lo presencial y lo digital aparece en una escena mínima. Mientras Miguel muestra uno de sus videos, un cliente lo interrumpe: "Pues a mí hazlo en persona, ¿qué redes ni qué redes?".

El kiosco sigue siendo, antes que nada, una conversación cara a cara.

En Bilbao, Tiffany Da Silva, venezolana de 29 años que vive en Madrid desde hace once, eligió otra reconversión. Su kiosco, Pide un Deseo, combina bisutería y prensa.

La idea, explica, nació de una constatación simple: cada vez se venden menos periódicos. "En vez de eliminarlos, creo que es una buena forma de reformarlos", dice.

Para ella, el principal valor del kiosco es estar en la calle, a la vista de todos. "La gente no tiene que entrar a una tienda como tal, sino que lo ve".

La prensa continúa presente tanto por obligación como por convicción. "Me parece correcto, ¿no? Porque yo siento que eso le da identidad", explica.

En su caso, las revistas de moda encajan con el negocio de joyería y Vogue es la publicación que más vende.

La joyería de Pide un deseo se mezcla con las revistas de moda de España. E.E.

Su clientela mezcla vecinos de Bilbao, turistas y compradores que llegan por redes sociales. Muchas clientas vuelven cada semana para ver novedades o descuentos.

Tiffany, sin embargo, no romantiza el negocio: mantiene dos trabajos y complementa los ingresos como community manager.

"Todo está cambiando", resume. Su fórmula es modernizar sin borrar aquello que hace reconocible al kiosco.

En La Latina, News & Coffee lleva esa idea a otro terreno. Allí, la prensa no es un complemento: ocupa alrededor del 80 % del quiosco.

News and Coffee de Madrid, ubicado en el barrio La Latina. Cedida

"La prensa no es un símbolo ni una excusa administrativa. Es el núcleo del proyecto y su razón de ser", explican.

El proyecto combina prensa diaria, revistas independientes y café de especialidad.

"La intención fue combinar dos oficios bien trabajados, como la curaduría editorial y el café, y presentarlos a través de un formato profundamente democrático como es el quiosco, pequeño, abierto a la calle y parte del día a día del barrio".

Durante la semana predominan los vecinos. Los fines de semana, especialmente los domingos con El Rastro, el lugar adquiere un uso más social.

La gente se encuentra, hojea revistas, compra un café y sigue caminando por el barrio.

"Ya no es solo un punto rápido de compra, sino un lugar donde pasar, encontrarse y seguir el día", resumen.

Y remarcan que no trabajan la prensa para justificar una licencia: "La trabajamos porque sigue teniendo lectores y porque, cuando se presenta bien, sigue siendo relevante. Si el papel dejara de importar, el proyecto dejaría de tener sentido".

Desde la Asociación coinciden en que la adaptación es ya parte de la supervivencia. Prácticamente todos los kioscos, señalan, mantienen la prensa pero han incorporado otros productos para hacer viable el negocio.

Según su diagnóstico, el modelo que mejor funciona es el que combina tradición y adaptación sin perder la esencia del kiosco.

Durante la pandemia, los kioscos fueron considerados un servicio esencial. Para la Asociación, esa condición expuso algo que los vecinos ya sabían: el puesto cumple una función que supera a la compraventa.

"El quiosco es un punto de encuentro, un lugar de conversación diaria y de cercanía", explican. El kiosquero conoce a quien vive solo, a quien pasa cada mañana y a quien necesita detenerse a hablar unos minutos.

"Cuando un quiosco cierra, no solo desaparece un comercio, se pierde una relación humana".

En la glorieta de Bilbao, Rafa sigue detrás del mostrador mientras la mañana avanza. Los coches rodean la plaza, los cafés empiezan a llenarse y los periódicos cambian de manos.

Algunos kioscos resisten casi igual que hace décadas. Otros venden libros, café, joyería o convocan firmas.

Todos, sin embargo, se enfrentan a la misma pregunta: cómo adaptarse a una ciudad distinta sin dejar de ser aquello que Madrid reconoce desde hace generaciones como un kiosco.