Suspendidas las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8 de Cercanías por la huelga de maquinistas de Renfe: alteraciones en el resto de la red

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LO ESENCIAL Las claves Suspendidas las líneas C-1, C-3, C-4b, C-8a y C-8b de Cercanías Madrid debido a una huelga de maquinistas de 24 horas convocada por el sindicato Semaf. El resto de las líneas del servicio ferroviario circulan con fuertes demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales. El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en hora punta para garantizar la movilidad en la red de Cercanías. Metro de Madrid ha reforzado el número de trenes en circulación en hora punta ante el incremento de viajeros, que ha subido un 5% este jueves.

Debido a la huelga de maquinistas de Renfe, las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8a y C-8b de Cercanías Madrid se encuentran con el servicio suspendido y se están registrando fuertes alteraciones en el resto de la red durante esta jornada.

Muchos usuarios se han encontrado con las estaciones pertenecientes a estas líneas completamente cerradas, teniendo que buscar un transporte alternativo a través de autobús o Metro.

Según ha informado Cercanías Madrid en sus redes sociales, el resto de las líneas registra importantes "demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales"

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) está llevando a cabo este jueves una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe, para la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50% y el 75% para la red de Cercanías.

Ante esta situación, se ha recomendado a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos. Cercanías Madrid ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión de los viajeros.

En la línea C-4, la C-4a se encuentra momentáneamente operativa tras llevar cerrada gran parte de la mañana, mientras que el servicio de la línea C-4b sigue cancelado.

📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Hoy, 29 de octubre de 2026, el servicio de Cercanías se verá muy afectado. Se recomienda utilizar medios alternativos de transporte. 🔴 C-1 / C-3 / C-4b / C-8a / C-8b: servicio suspendido. 🟡 C-2 / C-4a / C-5 / C-7 / C-10: circulación muy afectada, con fuertes demoras y posibles alteraciones en sus recorridos habituales. 🚊 Línea C-4a ℹ️ Un tren con destino Chamartín se encuentra próximo a efectuar su salida de la estación de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 29, 2026

Huelga de maquinistas

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) convocó el pasado 16 de octubre una huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe, con una convocatoria que reunía a unos 6.000 trabajadores equivalentes al personal de conducción de todas las empresas del grupo.

Las causas de la protesta están principalmente motivadas por el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, los protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención en arrollamientos y la fiabilidad del material rodante.

Desde Cercanías Madrid han advertido que el servicio se verá "muy afectado" durante toda la jornada. Según informó el Ministerio de Transportes, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% el resto de la jornada.

A pesar del accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), el sindicato ha mantenido sin cambios la convocatoria de la huelga. De esta manera, el paro será desde las 00.01 hasta las 23.59 horas de este jueves.

Alta demanda en Metro

Por su parte, Metro de Madrid ha puesto en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir ante la huelga de maquinistas convocada en Renfe, según informa la compañía.

La red de Metro ha visto incrementada su demanda de viajeros un 5% durante la mañana de este jueves, según han indicado a Europa Press fuentes de la compañía. La mayor afluencia de viajeros se ha detectado en las estaciones de Puerta de Arganda, Puerta del Sur, El Casar y Móstoles Central, así como en Atocha, Méndez Álvaro y Plaza Elíptica.