Las andanzas de Luis Sans, el empresario del escándalo de iDental acusado ahora de deber casi 500.000 € a Hacienda

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LO ESENCIAL Las claves El empresario Luis Sans se enfrenta a una petición de Fiscalía de 30 meses de prisión por defraudar casi 500.000 euros a Hacienda en la declaración del IRPF de 2014. Acumula una extensa trayectoria de proyectos fallidos y polémicas empresariales, incluyendo el cierre de VíaPostal y disputas en Vitaldent e Intereconomía. Fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel y 40 millones de euros de multa por el escándalo del cierre de la red de clínicas iDental. Durante la pandemia impulsó Mascarillas Béjar, marca a la que Sanidad acabó revocando la licencia por comercializar productos falsificados e importar material desde China.

Luis Sans no es un desconocido. Ha acumulado empresas de toda índole, pero también muchos problemas judiciales, como el sonado cierre de iDental con el que acabó en prisión y, ahora, una deuda con Hacienda de casi 500.000 euros.

El empresario nació en Madrid en el año 1969 y estudió Matemáticas en la Universidad de Barcelona. En su propia página web, se refiere a sí mismo como un empresario dedicado a crear, reorganizar y reflotar empresas.

Sans empezó muy joven en el negocio familiar, una agencia relacionada con la gestión documental y el correo empresarial, que más tarde sería el Grupo Cencla.

A partir de este primer paso en los negocios, el empresario fue saltando entre sectores muy diferentes, actuando como gestor, inversor, intermediario y reorganizador de empresas.

VíaPostal fue uno de los primeros proyectos importantes en la trayectoria de Luis Sans, una empresa creada entre el 2000 y el 2001 con el objetivo de competir con Correos.

Sans contó con el Banco Popular en la operación, y se plantearon inversiones de hasta 40.000 millones de pesetas, destinadas a "adquirir compañías de distribución y a mejorar la tecnología que requiera la actividad en los próximos cinco años", según declaraciones de Sans en ese entonces.

Desde la empresa planeaban realizar 1,5 millones de envíos al día en 2001 y alcanzar los seis millones en el año 2005. Pese al optimismo de Sans, los problemas no tardaron en llegar.

La empresa llegó a tener una plantilla de 1.200 trabajadores. Muchos de ellos, en 2002, estuvieron varios meses sin cobrar, debido a los graves problemas de tesorería que sufría la empresa en ese tiempo. El empresario, entonces, comunicó la intención de realizar un cierre ordenado y solicitar la suspensión de pagos.

Este caso supuso el cierre de la empresa. Sans sostuvo que había sufrido una campaña de presión por parte de Correos, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y el Ministerio de Fomento. Existieron además enfrentamientos y acciones judiciales con responsables de Correos.

Su etapa en Vitaldent e Intereconomía.

Posteriormente, en 2004, Luis Sans creó el Grupo Fabric Decoration, estrenándose así en el ámbito textil. Esto le llevaría a implantar dos fábricas textiles en India, que compraría Youngor Group en 2007. Aun a pesar de seguir gestionando el grupo textil, Sans lanzó Brand Capital Made In Spain en el año 2006, un fondo de capital de riesgo especializado en la moda.

En el año 2008, Sans entró en Vitaldent como consejero delegado, donde permaneció tres años. Durante este tiempo, Sans tuvo importantes discrepancias con el presidente y fundador de la empresa, Ernesto Colmán, lo que provocó su salida de la empresa un tiempo después.

Años más tarde se une al Grupo Intereconomía, dirigido en aquel entonces por Julio Ariza, con la misión de intentar reorganizar y hacer rentable un grupo que tenía una situación económica muy delicada.

Sans tomó las riendas y convenció a Ariza de no convocar un concurso de acreedores por las dificultades económicas del grupo, llevando a cabo cambios en la redacción, ceses de directivos, retrasos en nóminas y diversos enfrentamientos internos.

En el año 2013, Sans solicitó el registro de la marca 'Marca España', asunto que generó bastante polémica debido a que ese mismo término lo usaba el Gobierno como iniciativa oficial de promoción del país, lo que provocó la impugna del registro y su anulación.

iDental, el gran caso

El capítulo más grave de la vida empresarial de Sans comienza en 2014, con la fundación de Weston Hill junto a otros socios, una firma relacionada con la inversión y la gestión empresarial. En 2017, este mismo grupo participó en la adquisición de iDental.

iDental era una gran red de clínicas de bajo coste, donde miles de pacientes pagaron tratamientos por adelantado para encontrarse posteriormente con clínicas cerradas, tratamientos sin terminar y problemas con financiación, trabajadores y proveedores.

Durante el año 2018, las clínicas comenzaron a cerrar y dejaron a miles de pacientes con sus tratamientos a medias. Muchos de ellos habían pagado ya la totalidad del tratamiento, que no llegó a terminarse. Algunas estimaciones hablaban de hasta 400.000 afectados.

La magnitud del caso provocó que acabara investigándose en la Audiencia Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigó posibles delitos de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta, delitos contra la Seguridad Social o alzamiento de bienes, entre otros.

La investigación sostuvo que los responsables de la compañía habían utilizado una estructura de sociedades y operaciones financieras que permitía obtener dinero mientras la situación real de las empresas era mucho peor de lo que se presentaba.

Además, la UDEF sospechaba que alguna de las personas vinculadas a la empresa estaban preparando una nueva red de clínicas mientras esta se encontraba en crisis.

En 2023, la Audiencia Nacional condenó a los antiguos responsables de iDental por un delito continuado contra la Seguridad Social. Sans fue condenado a 3 años y medio de prisión y a 40 millones de euros de multa.

Mascarillas Béjar, el fraude de las mascarillas 'made in Spain'

En 2020, con la pandemia, el empresario decidió seguir apostando por la sanidad con la creación de Mascarillas Béjar, vinculada a él a través de ICW Holding. La marca se presentó con un discurso potente: industria española, empleo local y fabricación nacional. Los problemas, como ya era costumbre, no tardaron en aparecer.

En 2021, El Independiente publicó que al menos dos modelos de mascarillas FFP2 comercializados por la marca presentaban certificados CE que no correspondían al producto. Tras las acusaciones de falsificación y manipulación de varias mascarillas, la Comunidad de Madrid llegó a prohibir su comercialización por seguridad.

Pese a que la imagen comercial de la empresa estaba muy vinculada a la fabricación en España, las inspecciones encontraron una gran cantidad de importaciones de mascarillas procedentes de China.

La investigación reflejaba una orden de compra de hasta 3 millones de mascarillas desde el extranjero. La empresa negó inicialmente haber realizado esa compra, y posteriormente se demostró que las mascarillas habían sido desviadas a Madrid.

Tras una nueva investigación en la que aparecieron otros tres millones de mascarillas falsificadas, Sanidad terminó por intervenir. Los inspectores encontraron numerosas deficiencias en las instalaciones, y en julio de 2021, revocaron la licencia dada a la compañía.

Nuevo caso judicial

En las últimas semanas, Luis Sans ha vuelto a aparecer en escena. El empresario se enfrenta ahora a un supuesto delito contra Hacienda, relacionado con su declaración de la renta de 2014, cuando se encontraba en Intereconomía. La Fiscalía pide para el empresario 30 meses de prisión por haber eludido 464.289 euros.

El Ministerio Público sostiene que el acusado dejó de presentar la declaración del IRPF de 2014 “con el ánimo de procurarse un beneficio fiscal ilícito”, omitiendo ingresos por un total de 943.393,73 euros.

La Fiscalía detalla que parte de esos ingresos se canalizaron a través de las sociedades Senator Project SL (386.684,31 euros, por publicidad del Grupo Intereconomía), Corners de Tu Vida Fácil SL (227.926,20 euros) y Mortimer Wada SL (328.783,22 euros), que la acusación pública considera bajo el dominio y control del propio acusado.

Este caso es el último de una larga trayectoria llena de polémicas en el ámbito empresarial.