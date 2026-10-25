Dory dejó Madrid después de 3 años sin conseguir alquilar un piso y se ha ido a trabajar a Valencia: "Me sentí limitada"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Dory Escalante abandonó Madrid tras casi tres años intentando alquilar una vivienda para su familia debido a los altos precios y los exigentes requisitos de los propietarios. En la capital, los pisos de alquiler disponibles llegaban a suponer el 45% de sus ingresos familiares y alcanzaban precios de entre 1.500 y 1.600 euros al mes. La familia se ha trasladado a Mislata (Valencia) gracias a una oportunidad laboral, donde han conseguido alquilar un piso propio por 1.050 euros mensuales. Dory denuncia la imposibilidad de competir en Madrid con perfiles de altos ingresos o nómadas digitales, lo que obliga a familias con sueldos medios a marcharse a otras ciudades.

Dory Escalante llegó a Madrid en octubre de 2023 con su marido y su hija pequeña. Tenían trabajo, se adaptaron a la ciudad y comenzaron una nueva etapa en España después de haber vivido cinco años en Ecuador. Sin embargo, había algo que no conseguían: encontrar una vivienda propia.

Durante tres años buscó un alquiler para su familia, pero los precios y las exigencias de los propietarios terminaron por frustrar sus planes. "Nunca conseguí alquilar y viví esos casi tres años en la casa de mi suegra", resume.

La venezolana, de 35 años, ha acabado haciendo las maletas rumbo a Mislata, municipio de Valencia. No se ha marchado por falta de oportunidades laborales, sino porque el coste de vivir en Madrid le impedía avanzar.

La posibilidad de trasladarse a otra ciudad a través de su trabajo le abrió una puerta que llevaba tiempo buscando: la de tener una casa para su marido, su hija y ella.

"Siempre me sentí limitada. Estuve tres años luchando por el alquiler y nunca pude cumplir el perfil que estaban buscando", explica. Su experiencia refleja una de las dificultades que afrontan quienes intentan establecerse en la capital: disponer de ingresos y tener un empleo no garantiza encontrar una vivienda que puedan pagar.

Casi la mitad de los ingresos

La búsqueda se convirtió en una carrera de obstáculos. Por un lado, los pisos que encajaban en su presupuesto eran cada vez más escasos. Por otro, la cantidad de personas interesadas hacía que apenas recibiera respuestas. "De 100 pisos que me interesaban me llamaban cinco", recuerda.

Cuando conseguía contactar con algún propietario, aparecía otra barrera: los requisitos para acceder al inmueble. Le pedían documentación que todavía no tenía, como la declaración de la renta, y tener una hija pequeña tampoco le facilitaba las cosas. Ni siquiera la ayuda de una amiga que contaba con mayor antigüedad laboral consiguió que encontraran una vivienda.

"Si cumplíamos con los requisitos, aun así nada", lamenta.

Los precios tampoco ayudaban. Dory calcula que las opciones que podían permitirse suponían al menos el 45% de los ingresos familiares. Los pisos que encontraba solían tener entre 50 y 60 metros cuadrados y costaban alrededor de 1.200 euros mensuales al principio. En los últimos meses, recuerda, los precios que veía se situaban entre los 1.500 y los 1.600 euros.

La diferencia entre los salarios y el coste de la vivienda terminó por convertirse en un límite para su proyecto de vida. Según explica, un trabajador de la electricidad como ella puede cobrar entre 1.400 y 1.600 euros mensuales, una cantidad que, en algunos casos, apenas cubriría la renta de un piso en Madrid.

A la dificultad para pagar el alquiler se sumaba la imposibilidad de ahorrar. Dory recuerda que hubo un momento en el que, después de cobrar, pagar los gastos habituales y tratar de reservar algo de dinero, comprobaba que no conseguía guardar nada. El encarecimiento de la vida cotidiana la alejaba cada vez más de su objetivo de independizarse.

"Me empecé a sentir estancada y más lejos de mi objetivo", cuenta.

La oportunidad en Valencia

A finales de mayo decidió hablar con sus responsables en Expertia, el centro de formación en el que trabaja, para explorar la posibilidad de mejorar su salario o trasladarse a una ciudad más económica. Sabía que la empresa tenía previsto expandirse y planteó que estaría dispuesta a marcharse si surgía una oportunidad fuera de Madrid.

La respuesta llegó con la apertura de un centro en Valencia. La empresa necesitaba a una persona para dirigir el área académica y organizar las aulas, un puesto que Dory aceptó. A principios de junio comenzó a buscar vivienda en su nuevo destino.

La mudanza tampoco fue inmediata y durante varios días dedicó buena parte de su tiempo a llamar y buscar pisos. "Algunas viviendas estaban en obras y otras visitas no podían realizarse hasta julio", recuerda. Finalmente, encontró un piso reformado de unos 60 metros cuadrados, con un pequeño balcón, en Mislata, a pocos kilómetros de Valencia.

El alquiler que paga ahora es de 1.050 euros mensuales. La cifra sigue siendo elevada, pero el cambio de ciudad ha venido acompañado de un salario mejor y de otros gastos cotidianos más bajos, incluido el colegio de su hija. La combinación le permite vivir con más tranquilidad. "Aquí estamos bien", afirma.

Ahora comparte la vivienda con su marido y su hija y asegura que la cuida como si fuera suya. Detrás de esa frase hay también una cuestión que iba más allá del dinero: durante su etapa en Madrid, la familia vivía en casa de su suegra y no había conseguido dar el paso hacia una vivienda independiente. La convivencia se había vuelto frustrante y encontrar un piso propio era una necesidad que no conseguían resolver.

Los perfiles que sí pueden

Dory no cree que su caso sea aislado. Durante su estancia en Madrid conoció a otras personas que también habían terminado marchándose a ciudades como Zaragoza o Murcia ante la dificultad de encontrar una vivienda que pudieran pagar.

En su opinión, quienes cuentan con salarios elevados parten con ventaja en un mercado en el que las familias con ingresos más modestos tienen cada vez menos margen. "No hay espacio en Madrid y quienes pueden optar a vivienda tienen demasiado dinero. Son nómadas digitales que tienen mucho salario, no se puede competir con estos perfiles", sostiene.

Cuando llegó a la capital, en 2023, ya encontraba dificultades para alquilar, pero percibió que la situación empeoraba con el paso de los meses. A su juicio, aumentaban tanto los precios como las exigencias para acceder a los inmuebles, hasta el punto de que comenta entre risas: "El proceso de conseguir un alquiler era más complicado que solicitar una hipoteca".

Su marcha también ha tenido un coste personal. Dory ya había abandonado Venezuela en 2018 para instalarse en Ecuador y, cinco años después, se trasladó a Madrid. Acostumbrada a empezar de nuevo, reconoce que cambiar de ciudad sigue siendo difícil, especialmente cuando hay una niña pequeña de por medio.

Su hija estaba contenta en el colegio y muy apegada a su abuela. Dejar atrás esa rutina fue lo que más le costó, aunque la posibilidad de empezar una nueva etapa la ayudó a tomar la decisión.

Si hubiera encontrado una vivienda a un precio razonable, admite, "quizá me habría quedado en Madrid. Pero la oportunidad laboral en Valencia apareció en un momento en el que sentía que no podía progresar y no me lo pensé".

Ahora, en Mislata, asegura que vive con más tranquilidad. Después de tres años intentando encontrar un piso en Madrid, ha conseguido una vivienda propia para su familia. No porque haya dejado de trabajar ni porque haya renunciado a sus planes, sino porque ha tenido que cambiar de ciudad para poder llevarlos a cabo.