Manu Campa, el madrileño que decorará las salas VIP de la F1: listas de espera de 40 cuadros y clientes como Marc Márquez

Campa rechaza pintar coches modernos y defiende el valor de lo artesanal frente a la inteligencia artificial y la sobreexposición en redes sociales.

Comenzó retratando escenas urbanas de Madrid y bicicletas clásicas, pero desde 2014 su carrera se centró en el mundo del motor tras adquirir un coche clásico.

Campa, licenciado en Bellas Artes, cuenta con una lista de espera de 40 cuadros y clientes como Marc Márquez, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo.

Manu Campa, pintor madrileño especializado en coches clásicos, será el encargado de decorar las salas VIP de la Fórmula 1 en Madrid.

Antes de los Porsche, los Ferrari y los coleccionistas internacionales, estaban las calles de Malasaña. Manu Campa recorría el centro de Madrid en bicicleta observando la luz que se colaba entre los edificios, los comercios de barrio y las escenas cotidianas que terminaban pintadas en lienzos.

Años después, el pintor que retrataba el paisaje urbano madrileño se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del mundo del automóvil clásico.

Nacido en Madrid en 1983 y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense, Campa lleva casi dos décadas viviendo exclusivamente de la pintura.

Manu Campa con sus cuadros.

Esta semana VP Plaza España Design anuncia su colaboración con el artista con motivo de la llegada de la Fórmula 1 a la capital.

Campa ha creado una serie limitada de obras exclusivas que formarán parte, como regalo, de los packs de alojamiento VIP diseñados para el fin de semana de la Fórmula 1.

Pero, el camino que le ha llevado a convertirse en una referencia internacional dentro del arte vinculado al motor no estaba previsto desde el principio.

"Yo dibujaba mucho desde siempre. Estudié Bellas Artes con la idea de ser artista plástico y cuando terminé decidí que iba a intentar dedicarme a la pintura", recuerda.

P.- ¿Cómo llegaron los coches a tu obra?

R.- Me compré un coche clásico en 2014 y me parecía un motivo estético muy bonito para que pudiera se protagonista de mi trabajo. Ahí arrancó realmente mi carrera profesional, desde ese momento la demanda no paró de subir y la especialización tampoco.

Lo que empezó como una inspiración puntual terminó convirtiéndose en el eje de toda su producción artística. Hoy hace alrededor de 50 cuadros y mantiene una lista de espera de unas 40 obras, lo que equivale a prácticamente un año completo de encargos.

También ha cambiado el perfil de quienes llaman a su puerta. Si al principio eran principalmente coleccionistas de automóviles que querían inmortalizar su vehículo favorito, ahora cada vez son más los aficionados del arte interesados en su estilo.

Marc Márquez es su cliente

Entre sus clientes están nombre conocidos como Marc Márquez, Aleix Espargaró o Fabio Quartararo e importantes coleccionistas de Estados Unidos y México, dos de los mercados donde más demanda tiene su trabajo.

Aunque hoy es conocido por sus coches clásicos, durante años el protagonista de sus cuadros fue Madrid. O, más concretamente, el Madrid que veía desde Malasaña.

Manu Campa con sus cuadros.

"Intentaba plasmar ese universo de mi vida diaria. La bicicletas clásicas y, sobre todo, la luz que hay en el centro de Madrid eran las protagonistas de mis cuadros".

Esa ciudad que pintó durante años ha cambiado bastante. Campa recuerda con nostalgia la transformación de algunos barrios históricos de la capital.

P.- ¿Qué hechas de menos del Madrid de antes?

R.- Los bares y locales de toda la vida. Han llegado las grandes firmas y esos procesos en los que se desplaza al madrileño de siempre dan un poco de pena. Malasaña pasó de ser el sitio alternativo a convertirse en un lugar comercial.

P.- ¿Y qué ves positivo en el Madrid de ahora?

R.- Ha perdido originalidad, pero también se ha universalizado. Mucha más gente puede disfrutarla y estamos viviendo un momento dulce en el que todo el mundo quiere venir a Madrid.

P.- ¿Qué rincón de Madrid pintarías para representar la ciudad?

R.- Gran Vía. Desde la zona de Princesa ves cómo conviven el Madrid más moderno y la ciudad histórica. Representa muy bien lo que fuimos y lo que somos.

Madrid y el arte

Para Campa, el auge que vive Madrid también se refleja en su ecosistema artístico. Considera que la capital atraviesa uno de sus mejores momentos gracias al crecimiento de las galerías y al papel que ha jugado ARCO para proyectar la ciudad internacionalmente.

"Hay un universo de galerías que da de comer a muchos artistas y que funciona muy bien. Quizá Madrid no sea de las tres grandes capitales mundiales del arte, pero ARCO ha conseguido atraer galerías de todo el mundo y consolidar la ciudad como un centro artístico importante".

Como muchos creadores contemporáneos, Campa mantiene una relación ambigua con las redes sociales. Por un lado, reconoce que han sido fundamentales para impulsar su carrera pero por otro, critica que el número de seguidores se haya convertido en una medida de calidad artística.

"Creo que se está perdiendo el criterio para distinguir quién es buen artista o no. Muchas veces se da validez por cantidad de seguidores que tiene cuando el valor artístico debería depender de otras cosas".

Instagram como escaparate

Paradójicamente, admite que Instagram es hoy una herramienta imprescindible para su negocio.

"No tenemos galería y es un canal de venta fundamental. Me encantaría no depender tanto de ello, pero es la realidad".

La irrupción de la inteligencia artificial también ha llegado al mundo artístico. Campa observa el fenómeno con curiosidad, aunque por ahora prefiere mantenerse al margen.

"Es tentador utilizarla para generar imágenes inspiradoras o probar ideas visuales. Puede ser una herramienta inteligente, pero de momento lucho contra la tentación de usarla".

Considera que quienes trabajan con las manos tienen cierta ventaja frente a una tecnología que todavía no puede replicar completamente el proceso artesanal.

Cliente especial

Entre los cientos de encargos que ha realizado, hay uno reciente que recuerda con especial cariño. Envió una obra a Alemania pero la caja llegó un poco dañada, pero era sólo un detalle.

"Me ofrecí a ir personalmente a Düsseldorf para arreglarla y el comprador lo apreció tanto que acabó encargándome tres piezas de dos por tres metros para la entrada de su nueva vivienda.

Pese a que vive de los encargos, Campa también pone límites a lo que acepta.

P.- ¿Hay algún cuadro que no pintarías?

R.- Los coches modernos. No tienen alma. Muchas veces hay gente que quiere que pinte el coche nuevo que acaba de comprarse y trato de llevarles hacia algo clásico, algo que explique realmente por qué le gustan los coches.

P.- Si dejaras de pintar coches, ¿Qué pintarías?

R.- El mar y la náutica clásica. Igual que los coches son esculturas con ingeniería detrás, los veleros clásicos también son auténticas obras de arte.