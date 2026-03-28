Ya es oficial: una de cada cuatro gasolineras te engañan y han subido el precio tras la bajada del IVA del Gobierno

Las claves nuevo Generado con IA Una de cada cuatro gasolineras subió los precios tras la bajada del IVA, según un análisis de FACUA. El 25,3% de las estaciones no trasladaron completamente la reducción fiscal al precio final, e incluso algunas aumentaron los precios. En 175 gasolineras el precio del gasóleo no varió y en 54 incluso subió, absorbiendo totalmente la rebaja del IVA. FACUA critica la falta de topes a los precios y prevé que nuevas subidas absorban las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno.

Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios el pasado domingo.

Así lo informa FACUA-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras, a través de su web y de la aplicación que permite a los conductores localizar los precios más bajos en cualquier punto de España.

Tras la bajada del IVA del pasado domingo y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.

En el caso del gasóleo, FACUA ha comprobado cómo de las 9.255 gasolineras de la Península y Baleares que este domingo comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica la actualización de sus precios, 2.337 no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21 al 10%, sino que aplicaron un nuevo incremento.

Aplicación de FACUA FACUA

En el 25,3% de los casos la bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos no aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron.

En 175 de los casos, el precio de venta al público del gasóleo no varió, por lo que aplicaron una subida encubierta que absorbió por completo la bajada fiscal.

Otras 54 gasolineras llegaron incluso a aplicar precios más altos que los que tenían antes de la bajada del IVA.

De las 2.337 gasolineras que aplicaron esta subida encubierta el domingo en el gasóleo, 123 corresponden a la Comunidad de Madrid, según informa FACUA.

El domingo, el precio medio del gasóleo en la Península fue de 1,802 euros por litro. La bajada media representó 16,1 céntimos con respecto a los 1,963 euros del día anterior.

Sin embargo, si todas las gasolineras hubieran repercutido la bajada del IVA sin aprovechar la ocasión para aplicar nuevos incrementos de precios, la bajada media habría sido de 17,8 céntimos y un precio medio de 1,785 euros.

En cuanto a la gasolina, 1.837 de las gasolineras que el domingo pasado comunicaron nuevos precios al ministerio aprovecharon la bajada del IVA para aplicar una nueva subida.

De ellas, 177 absorbieron por completo la reducción fiscal al mantener sus precios sin variación y otras 40 llegaron a incrementarlo con respecto al anterior precio comunicado.

Precios máximos

FACUA critica la negativa de fijar topes a los precios ni a los márgenes por parte del Gobierno, que se ha limitado a aprobar rebajas de impuestos.

La asociación prevé que las nuevas subidas que se producirán en los combustibles en los próximos días absorberán por completo las bajadas del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos aprobadas por el Consejo de Ministros.

FACUA recuerda que bajar impuestos sin establecer topes a los precios es justo la medida que vienen reclamando los especuladores.

En cuanto al mecanismo de control de márgenes sobre los carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobado en el Consejo de Ministros a petición de Sumar, FACUA advierte de que la medida no tendrá ningún impacto a la baja en los precios, ya que no se ha fijado ningún tope a esos márgenes.