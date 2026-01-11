El drama de 2.000 vendedores ambulantes de Madrid sin etiqueta para su coche: "No sé qué hacer, la multa son 200€"

Las claves nuevo Generado con IA Unos 2.000 vendedores ambulantes de Madrid no pueden acceder a la capital con sus vehículos antiguos por no tener etiqueta medioambiental. La nueva normativa prohíbe la entrada a Madrid a vehículos sin distintivo, con multas de 200 euros para quienes incumplan. La moratoria del Ayuntamiento no incluye a vehículos no censados en Madrid, dejando fuera a muchos vendedores de la Comunidad. Muchos vendedores se ven atrapados entre la imposibilidad de renovar su vehículo y la amenaza de perder su fuente de ingresos.

La ciudad de Madrid ha pasado una nueva hoja en su calendario. Y como suele pasar tras cada mes de diciembre, esta es más importante que la de los once meses anteriores. Comenzó enero y con ello un nuevo año, el 2026. Un periodo en el que se van a producir muchos cambios en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la automoción y es que la capital sigue su guerra contra los vehículos considerados más contaminantes.

Mientras el Ayuntamiento sigue instando a los madrileños a deshacerse de sus viejos utilitarios fomentando la compra de nuevos modelos, a poder ser híbridos y eléctricos, hay un limbo de personas que viven pendientes de si podrán entrar en Madrid o no. Lo malo para muchos de estos ciudadanos es que a veces su vida depende de esos coches que usan cada mañana.

Y no porque los utilicen para desplazarse hasta su puesto de trabajo, sino porque su vehículo es directamente su medio de trabajo y de ganarse la vida. Se trata de los vendedores ambulantes, quienes necesitan su coche, furgoneta o pequeño camión para moverse de un rincón a otro de la ciudad de Madrid o de la Comunidad y así poder vender sus productos o mercancías.

Sin embargo, hay un grupo de estos vendedores que operan en la región de Madrid que se encuentran ante un problema y es que desde el pasado 1 de enero no pueden acceder al interior de la capital porque su vehículo no puede portar etiqueta medioambiental. De hacerlo, incurrirían en una infracción por la que tendrían que pagar 200 euros de multa.

Una situación inasumible, la de pagar cada día 200 euros de multa, y ante la que muchos se encuentran perdidos e indefensos. Por ello, lanzan su queja buscando un salvavidas al que agarrarse o una mano que les ofrezca la ayuda que no tienen. Y es que la moratoria que hizo oficial el Ayuntamiento no incluye a los vehículos que no están censados en Madrid, quienes tienen un gran problema.

Vendedores ambulantes en apuros

El pasado 1 de enero de 2026 supuso el primer día que muchos vendedores ambulantes ya no pudieron entrar en Madrid. Esto es así porque su coche es demasiado antiguo y contaminante, y ya no puede disponer de distintivo medioambiental. Por lo tanto, deberían cambiarlo para así retomar su actividad.

Sin embargo, no se pueden permitir ese desembolso, por lo que se encuentran en una encrucijada. O trabajan y tienen que pagar una multa de 200 euros cada vez que les pillen, o dejan de trabajar. La solución sería cambiar de vehículo, pero sin trabajar o pagando multas diarias no es la mejor forma de ahorrar para afrontar esta inversión.

La moratoria otorgada por el Ayuntamiento de Madrid supuso una muy buena noticia para muchos conductores madrileños que podían aguantar con su coche más de lo esperado. Sin embargo, aquellos que no tienen su utilitario censado en la capital, no están dentro de esta normativa. Por lo tanto, ellos no pueden acceder.

Así pues, muchos manifiestan su situación de desesperación al encontrarse en un callejón sin salida. Uno de estos vendedores ambulantes en apuros se expresaba así en declaraciones a Telemadrid: "Yo tengo mi vehículo censado en Coslada y no puedo entrar. Y si paso pues tengo que asumir la multa".

Esto decía un vendedor de San Sebastián de los Reyes que los fines de semana acude a los mercados de Barajas y Hortaleza para poder sacar algo más de dinero. Además, mostraba su preocupación porque se sentía incapaz de encontrar una salida: "No tengo ni idea de lo que voy a hacer".

Como otros muchos, la situación económica y personal de este vendedor no le permite ahora renovar su vehículo. Pero al mismo tiempo, necesita sus ingresos diarios para poder salir adelante. En su caso se trata de un camión. "La situación ahora en el mercado no es de las mejores y tenemos encima que aguantar todo este que nos viene".

Una voz autorizada en el asunto es Alberto Chamorro, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, quien asegura que son unas 2.000 personas las que se encuentran en esta situación de los 4.000 vendedores que suelen trabajar de manera frecuente en la Comunidad de Madrid. "Venimos de una trayectoria que no podemos aguantar". Una problemática que avanza con peligrosidad y sin una solución clara en el horizonte.