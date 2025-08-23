La piscina con más críticas de Madrid está en este lujoso club y abre para todo el público: "Mal servicio y manipulan el precio"

Pasar un verano en Madrid se ha convertido en una misión de riesgo. Especialmente durante este mes de agosto que ha sido más protagonista de lo debido por los intensos días de calor que han golpeado a la capital de España.

Una situación que ha puesto al límite a millones de madrileños. Los pocos que aún quedan en la ciudad se ven obligados a buscarse la vida para refrescarse como buenamente pueden y para muchos la mejor opción es encontrar una piscina de confianza.

Sin embargo, acertar en nuestra elección y nuestra búsqueda no es una tarea fácil. Y eso es lo que piensan muchas personas que eligen las piscinas del Club Deportivo Somontes. Este es uno de los centros más lujosos de Madrid.

No obstante, en las últimas fechas está recibiendo algunas críticas, las cuales giran bastantes de ellas en torno a temáticas muy parecidas. Muchos se quejan de los altos precios que tienen estas piscinas, aunque hay que recordar que se encuentran abiertas a todo el público a pesar de pertenecer a un club.

Otros se quejan de la masificación, la cual se traduce en dos problemas recurrentes. Por un lado, las dificultades que hay para aparcar en la zona y que tiene a muchas personas dando vueltas con los coches. Y por otro, en lo difícil que es encontrar zonas de sombra.

¿Cómo son las piscinas del Club Deportivo Somontes?

El Club Deportivo Somontes es uno de los mejores y más importantes de Madrid. Se encuentra a las afueras de la capital, cerca del Monte de El Pardo. Aunque el recinto es bastante exclusivo, lo cierto es que sus piscinas son muy frecuentadas por miles de madrileños cada verano.

Pagando nuestra entrada podremos entrar sin problema y sin necesidad de ser socios. Y entre sus instalaciones se puede disfrutar de dos piscinas olímpicas y de dos infantiles. Además, cuenta con una zona de césped de unos 18.000 metros cuadrados y de unas 200 sombrillas.

Este club cuenta con cerca de 19 hectáreas de instalaciones deportivas, aunque sin duda las más famosas son sus piscinas. Un área rodeada de árboles junto al río Manzanares y cuyas entradas son algo más caras de lo que muchas personas están acostumbradas a pagar.

Entre semana, los precios son 6 euros para los niños y 9 euros para los adultos. Y el fin de semana, 10 y 15 euros respectivamente. Sin embargo, en las reseñas que muchas personas han dejado este verano sobre estas piscinas hay quejas por los elevados precios.

Quejas por las piscinas de Somontes

Y es que muchos usuarios reclaman que han tenido que pagar 30 euros por las entradas prémium de estas piscinas. Y, en ocasiones, intentando sacar sus pases por internet, han tenido que abonar otros 30 euros extras porque la entrada obtenida no daba acceso a estas instalaciones.

"He comprado las entradas prémium, 30 euros, y cuando llego me dicen que no incluye la piscina, que toca pagar 30 euros más", decía un cliente enfurecido. Pero no solo los precios aparecen entre las quejas más utilizadas, ya que también las dificultades para dejar el coche.

"Para aparcar más de 30 minutos y al final... fuera. Sombra muy poca si no llegas a las 11". En líneas generales, estas piscinas, consideradas como unas de las mejores de Madrid, han perdido valoración en los últimos meses.

"Este año nos ha decepcionado la piscina", decía una persona. Y es que las opiniones en este sentido se repiten. "Horrible experiencia. Mal servicio y manipulan el precio". Una corriente que ha convertido estas instalaciones en una de las más polémicas.

"Una piscina que era de 10, cada año deja más que desear. Una zona de la piscina en 'reparación', sin estar llena del todo, carteles de suelo resbaladizo por todas partes... Por otro lado, ¿damos por hecho que una pintura tóxica está cayendo a la piscina al desteñirse todo el rato?".

Además, muchos usuarios han sido víctimas este verano de una desagradable circunstancia, y es que una parte del bordillo fue sometida a trabajos de reparación que incluían pintar la zona, afectando a varios clientes.

"Te vas a bañar te sientas en el bordillo y ¡sorpresa! Lo han pintado... bañadores, manos, pies, cuello... ¡todo de amarillo! Los bañadores después de lavarlos a la basura y la toalla también desteñida. De vergüenza. Patético".

Esta usuaria concordaba en sus manifestaciones con las de otra persona que sufrió algo parecido, con inconvenientes sin previo aviso una vez ya estaban haciendo uso de las instalaciones: "Sin avisar te cierran más de media piscina y nos meten a todos en un corralito".