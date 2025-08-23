Una analista inmobiliaria no se corta y advierte a Madrid: "Ya no es una ciudad solo para vivir, sino para..."

Imagen generada por IA de una vivienda en alquiler y la analista Adelina Ma Oancéa. ChatGPT

La situación de la vivienda es una de las grandes preocupaciones para los residentes en la Comunidad de Madrid. Comprar una vivienda en la capital es hoy un 25% más caro que en el año 2024.

El precio del metro cuadrado en Madrid es de 5.642 euros. Además, el precio del alquiler en Madrid también ha aumentado un 11%, por encima de la media en España. El aumento de población y la falta de oferta son algunas de las claves.

Sin embargo, esta situación contrasta con la del mercado de lujo, que vive un gran momento en Madrid. Barrios como Salamanca, Chamberí o El Retiro se han convertido en grandes opciones, según explica la asesora inmobiliaria Adelina Ma Oancéa.

Tanto compradores internacionales como grandes inversores están optando por estos barrios. Y están llevando a cabo la estrategia 'buy to rent' (comprar para alquiler).

"Las rentabilidades en zonas de alta demanda son más atractivas que nunca, la tendencia 'buy to rent' está en auge", asegura Adelina.

Esta tendencia se está consolidando porque "comprar para alquiler ofrece altos rendimientos para los compradores con alto poder adquisitivo", añade.

Según la asesora inmobiliaria, "Madrid ya no es solo una ciudad para vivir, sino para invertir en propiedades exclusivas y premium".

Por tanto, mientras el precio del alquiler y de la vivienda aumenta en Madrid más que en el resto de España (la compra un 25% por un 14% a nivel nacional), el mercado de lujo no parece resentirse en la capital.

Precisamente hace unos días escuchamos el testimonio de una vecina de Madrid que está en un piso de alquiler pagando 1.100 euros al mes. "Es muchísimo, con lo que yo gano no llego", explicó Buenos Días de Telemadrid.