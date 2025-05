Ni La Finca ni La Moraleja: el exclusivo barrio de Madrid donde vivirá Xabi Alonso en un chalé de 15 millones y 5 plantas

Madrid se ha convertido en la región de los famosos por antonomasia. Vayamos casi por la zona que vayamos, nos encontramos a un rostro conocido, a una cara popular o una estrella, sea del ámbito que sea. Y es que por la capital de España podemos pasear y encontrarnos a un presentador de televisión, a una diva de la música o incluso a un deportista.

Y es que los deportistas son, a veces, los grandes olvidados en cuanto a famosos se refiere. Los que más poder mediático captan suelen ser los futbolistas, aunque muchos de estos viven alejados de la capital, en zonas como La Finca o La Moraleja. Sin embargo, todavía hay algunos que se decantan por seguir disfrutando del ambiente y de la vida de la ciudad como es el caso de Xabi Alonso.

El exfutbolista, ahora entrenador, va a ser uno de los próximos en llegar a la capital de España, una ciudad que conoce bien ya que vivió en ella cuando era futbolista del Real Madrid. Ahora, el tolosarra se prepara para dar uno de los grandes pasos de su carrera, ya que es el principal candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid una vez Carlo Ancelotti abandone su cargo.

Alonso y su entorno ya han empezado a hacer los deberes y aunque todavía no ha firmado como nuevo técnico del club blanco, ya sabe dónde vivirá cuando tenga que instalarse en Madrid, un proceso que parece cuestión de tiempo. Probablemente, de unas semanas. El que fuera leyenda del centro del campo de la selección española ha elegido uno de los barrios más exclusivos de Madrid, el cual conoce bien porque ya vivió en él.

Y es que la primera elección que llama la atención en este caso es que se haya decantado por vivir en la capital y no en las afueras como hacen la mayoría de sus jugadores, quienes se suelen repartir entre zonas como La Finca y La Moraleja. Ahora, Xabi Alonso vivirá en pleno Madrid y lo hará, además, muy cerca del Santiago Bernabéu, su nueva casa. Y es que la zona elegida por el técnico vasco es el exclusivo barrio de El Viso. Además, vivirá en un impresionante chalé de cinco plantas valorado en 15 millones de euros.

¿Cómo es el barrio de Xabi Alonso en Madrid?

El Real Madrid todavía no tiene nuevo entrenador. Pero no será porque Xabi Alonso no esté deseando llegar a la 'Casa Blanca'. La inminente salida de Carlo Ancelotti que, tal y como ha ido informando EL ESPAÑOL, entrenará a la selección de Brasil a partir de junio, obliga al club blanco a mover ficha para contratar a un nuevo técnico. Y ahí, el gran favorito, y casi el único candidato al puesto, es el tolosarra.

El aterrizaje del excentrocampista en el Santiago Bernabéu es cuestión de días y por ello, tanto él como su entorno ya han comenzado a dar pasos claves y fundamentales para su futuro. El primero de ellos ha sido buscar su nueva casa, la cual estará situada en el exclusivo barrio de El Viso, uno de los más lujosos de Madrid.

Aunque para lujoso, el increíble chalé en el que vivirá Xabi Alonso con su familia. El todavía técnico del Bayer Leverkusen ha elegido una mansión de cinco plantas y 1.000 metros cuadrados construidos que, además, cuenta con 600 metros cuadrados de parcela. En ella podrán disfrutar del buen clima de la capital gracias a su inmenso jardín, uno de los bienes más preciados cuando estamos en pleno centro de la ciudad.

Se trata de una vivienda de estilo moderno que fue construida hace unos años y que dispone de seis habitaciones, ocho baños y cuatro vestidores diferentes. Por si fuera poco, esta increíble mansión tiene otros lujos como su propia sala de cine, una inmensa piscina y garaje para todos los vehículos de la familia Alonso - Aranburu.

Además de sus infinitas comodidades, destaca también la zona en la que está ubicada, una de las más exclusivas de Madrid y a solo unos minutos del Santiago Bernabéu. Y es que Xabi Alonso tendrá por vecinos a alguna de las personalidades más selectas de todo el municipio. Una de las ventajas que tendrá esta zona para Xabi es que le será muy fácil desplazarse hasta Valdebebas, ya que está relativamente cerca. La casa adquirida por la familia tiene un valor cercano a los 15 millones de euros y hasta ahora se podía alquilar por cerca de 25.000 euros al mes. Una vivienda que pasará a agrandar el ya de por sí enorme patrimonio del jugador, el cual cuenta con varias propiedades en el País Vasco.