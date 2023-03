50 cosas gratis (o casi) que hacer en Madrid al menos una vez en la vida

Por mucho que presumas de ser madrileño, de conocer sus calles y sus costumbres, posiblemente haya algo que se te resista y que aún no hayas hecho. Eso no te quitará el carnet de ciudadano de la capital, pero sí que debe ser una asignatura que solventes lo antes posible. Seguro que te has comido el clásico bocata de calamares o has visitado el Museo del Prado, pero hay otras actividades en esta lista que no puedes pasar por alto. Estas son las 50 cosas que debe hacer un madrileño al menos una vez en su vida.

Pasear por el retiro: pocas ciudades pueden presumir de contar con dos palacios en él como el de Cristal o el de Velázquez. Visitar la Puerta de Alcalá: es todo un icono de la capital desde que se construyera en 1778. Pasó de ser una de las principales puertas de acceso a la ciudad a situarse en el centro de la misma. Montarse en el teleférico de Madrid: una oportunidad única para disfrutar de las vistas aéreas de la capital. Despedir el año en la Puerta del Sol: una manera diferente de arrancar el año tomándonos las doce uvas. Disfrutar del atardecer desde el templo de Debod: es posible hacerlo de manera gratuita y sin soportar colas. Adquirir antigüedades en El Rastro: un mercadillo único en donde encontrarás auténticos tesoros. Comer huevos estrellados en Casa Lucio: un auténtico manjar la receta, pero también las imágenes de famosos que cuelgan de las paredes del local con el propietario. Entrar en el Teatro Eslava: una tradición de esta ciudad es salir de fiesta y despreocuparte del reloj, con ánimo de pasarlo en grande. Saborear un bocata de calamares en la Plaza Mayor: no hay nada más típico y barato. Visitar el Palacio de Cristal: podrás disfrutar de las alguna de las exposiciones vanguardistas que expone el Reina Sofía en este espacio. Cenar en un chino, en uno de los restaurantes que forman parte del pequeño Chinatown que se encuentra detrás de plaza de España. Un picni en el lago de la Casa de Campo, cuando llegue el buen tiempo. Meterte en Neptuno o en Cibeles para celebrar los triunfos de tu equipo. Pasárselo en grande con el espectáculo musical de WAH. Dar un paseo por el Campo del Moro, uno de los jardines más románticos de la capital. Adquirir un libro en la cuesta Moyano. Visitar Cortylandia te hará retroceder en el tiempo. Comprar dulces en La Mallorquina, un sitio emblemático del siglo XIX. Pisar el Km 0 cuando te acerques a la Puerta del Sol. Comerte una tapa de bravas en Las Bravas. Visita obligada al Museo de cera. Tomar algo en una de las terrazas exclusivas de la Gran Vía. Recoger caramelos el día de la Cabalgata de Reyes. Escaparte a alguna de las playas naturales o darse un chapuzón en la piscina de Casa de Campo. Visitar el Reina Sofía para ver el Guernica. Visitar el Museo Sorolla, uno de los espacios más tranquilos de la ciudad. Unas cañas por La Latina: ya se sabe que los bares son algo esencial en la vida de los vecinos de la capital. Visitar el Palacio como si fuéramos unos turistas. Acudir a las Vistillas en San Isidro. Tomar chocolate con churros de San Ginés antes de irnos para casa de noche. Ir al parque de atracciones de Madrid, donde podremos rememorar grandes momentos de nuestra infancia. Ver amanecer desde las Siete Tetas de Vallecas. Degustar una ración de oreja a la plancha. Comerse unas rosquillas de San Isidro. Hacer una parada en la Osa y el madroño, en Sol. Ir en búsqueda de fantasmas en el Palacio de Linares. Beber unos ‘yayos’ en Casa Camacho. Todo un clásico de los locales de hostelería que mantiene su esencia. Disfrutar del día en El Escorial: aunque en la ciudad tienes de todo, siempre puedes hacer una escapada hasta El Escorial. Comprar barquillos en El Rastro: cada vez encontrarás menos, pero los barquillos nos harán retroceder unos cuantos años en el tiempo. Demostrar nuestra destreza con los patines en el Retiro. Llevar a su pareja al parque del Capricho. Es uno de los menos conocidos, pero es de los que consigue enganchar. Ascender hasta la azotea del Ayuntamiento, donde disfrutarás de unas vistas maravillosas. Probar el cocido madrileño en un restaurante mítico. Un plato típico que no puedes perderte. Hacerse una fotografía con el cartel de Schweppes de fondo. Puede resultarte algo muy turístico. Adquirir figuritas para el Belén en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor. Ir de fiesta a alguna de las discotecas más conocidas de la capital, como puede ser Kapital. Practicar running por El Retiro o por Madrid Rio. Cualquiera de las dos propuestas son válidas. Darse una vuelta por el jardín botánico que encontrarás en el interior de la estación de Atocha. No hay nada más madrileño que vestirse de chulapo. Es un traje con el que se identifica mucho a los locales. Entrar en el hotel Palace y quedarse maravillado con su cúpula. Aprovechar para tomarte un café o disfrutar de la merienda.

