'La casita de Papá Noel' en un hotel de Madrid para ir a partir del 29 de noviembre: incluye un vale de 15 € para comer

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LO ESENCIAL Las claves El hotel BLESS Madrid transforma una de sus suites en 'La Casita de Papá Noel' del 29 de noviembre al 24 de diciembre. Los niños podrán conocer personalmente a Papá Noel, entregarle su carta y compartir sus deseos navideños. La experiencia incluye un vale de 15 € por persona para consumir en el espacio gastronómico Pinzelada Lounge. El hotel en el Barrio de Salamanca completa su oferta navideña con iglús en Picos Pardos Winter Edition y brunch de fines de semana.

Hay lugares capaces de convertir la Navidad en un recuerdo inolvidable. Esta temporada, BLESS Madrid vuelve a abrir las puertas de uno de los rincones más especiales de su universo navideño: La Casita de Papá Noel, una experiencia pensada para recuperar la ilusión de estas fechas y compartir en familia uno de los momentos más esperados del año.

Situado en el corazón del Barrio de Salamanca, BLESS Madrid, perteneciente a BLESS Collection Hotels, la marca de lujo lifestyle de Palladium Hotel Group, invita a vivir la Navidad desde una perspectiva mágica y llena de encanto. Una propuesta que transforma el hotel en un escenario donde la fantasía, la tradición y los pequeños detalles cobran protagonismo, convirtiendo la visita en una experiencia para recordar.

Del 29 de noviembre al 24 de diciembre, una de las exclusivas suites de BLESS Madrid se convertirá en la acogedora residencia de Papá Noel. Un espacio cuidadosamente ambientado con decoración navideña que recrea la atmósfera de su hogar y propone a las familias adentrarse en un universo de fantasía, especialmente diseñado para despertar la imaginación de los más pequeños.

Navidad en BLESS Madrid BLESS Madrid

Durante la visita, los niños podrán conocer personalmente a Papá Noel, compartir con él sus deseos para estas fiestas y entregarle su carta. Un encuentro cercano y especial que invita a detener el tiempo, disfrutar de la emoción de la espera y conservar uno de esos recuerdos que hacen que la Navidad sea una época única.

La experiencia está concebida para disfrutar en familia y vivir la magia navideña más allá de los tradicionales planes de estas fechas. Una oportunidad para que los más pequeños se conviertan en protagonistas de su propia historia navideña y para que los adultos vuelvan a conectar con la ilusión de la infancia.

Además, la visita incluye un vale de 15 € por persona para disfrutar de la propuesta gastronómica de Pinzelada Lounge, sujeto a las condiciones de reserva y consumo establecidas. De este modo, la experiencia puede prolongarse alrededor de la mesa, convirtiendo la visita a La Casita de Papá Noel en un plan para compartir y disfrutar sin prisas.

Navidad BLESS Madrid BLESS Madrid

La Navidad continúa en BLESS Madrid con otras propuestas que convierten al hotel en uno de los place to be de la temporada. Entre ellas, Picos Pardos Winter Edition, que regresa con sus icónicos iglús para disfrutar del invierno en un entorno inspirado en los Alpes; el brunch de la mano de Goutdhestia, disponible todos los fines de semana, y una propuesta gastronómica especial de Navidad pensada para celebrar estas fechas alrededor de la mesa. Diferentes experiencias que invitan a descubrir el hotel y disfrutar de la temporada desde distintas perspectivas.