Las cafeterías empiezan a cobrar 3 euros por estar una hora teletrabajando: también incluyen pases diarios por 22 €

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LO ESENCIAL Las claves La nueva cafetería Con·tempo, situada en el barrio de Salamanca de Madrid, regula el teletrabajo cobrando desde 3 euros por hora sin necesidad de cuotas ni reservas. El local ofrece un pase diario por 22 euros que incluye 15 euros de consumo en su oferta gastronómica. El espacio combina un área de trabajo flexible equipada con cabinas y salas de reuniones con un concepto de café de especialidad y brunch todo el día.

Hoy en día, abrir una cafetería y prohibir el teletrabajo se podría ver como un paso atrás. Por ello, en vez de considerarlo un 'enemigo', Con·tempo, una nueva cafetería del barrio de Salamanca, ha decidido regularlo creando un 'espacio de trabajo' (con cabinas para llamadas, salas de reuniones...) especial para las personas que teletrabajen con tarifas por horas y ofertas diarias.

En la calle Montesa 44, el nuevo espacio combina café de especialidad, gastronomía durante todo el día y un 'espacio para trabajar' flexible, todo ello en un interior de inspiración Japandi.

Según informan en un comunicado de prensa, han creado este espacio "para quien necesita cambiar de escenario durante unas horas". De esta manera, Con·tempo ofrece puestos de trabajo desde 3 euros por hora, sin cuotas ni membresías y sin reserva previa.

Con·tempo, zona de mesas de la cafetería con una mujer teletrabajando al fondo. Con·tempo

También dispone de otras ofertas para teletrabajar allí como un 'Pase Diario' de 22 euros, que incluye 15 euros de consumo.

El espacio de trabajo, por su parte, está equipado para quienes necesitan concentración, conectividad o privacidad para una llamada.

Esta distinción es una de las claves del proyecto, ya que cada actividad tiene su lugar, sin renunciar a la flexibilidad de una jornada en la que trabajo y ocio conviven. En el 'workspace' se pueden utilizar puestos individuales, mesas compartidas, cabinas para llamadas y una sala privada para reuniones de hasta cuatro personas.

Es una alternativa para freelancers, profesionales en remoto o cualquiera que necesite resolver una jornada puntual fuera de casa.

Con·tempo, zona de brunch en la cafetería. Con·tempo

Pero, desde la recién inaugurada cafetería aseguran que, no hace falta abrir un portátil para encontrar una razón para visitarlo. Precisamente ahí reside su singularidad: ser un lugar al que se puede ir con un plan —o sin él— y encontrar una manera propia de disfrutar del día.

Su atractivo está en la posibilidad de vivir distintos momentos sin salir del mismo lugar. Una mañana de trabajo, una comida entre amigos, una reunión breve o un brunch de fin de semana encuentran aquí ambientes diferenciados.

Café, brunch y diseño

La propuesta gastronómica acompaña diferentes horas del día, desde el primer café hasta el almuerzo o el aperitivo. Café de especialidad, tés, smoothies, tostas, ensaladas, pokes, opciones para compartir y postres forman parte de una carta que apuesta por platos equilibrados y buenos ingredientes, sin convertir el disfrute en una excepción.

El interiorismo completa la experiencia. Madera, tonalidades neutras, vegetación y luz cálida configuran una atmósfera serena y contemporánea. El resultado es un espacio con personalidad visual que no busca imponerse, sino hacer más agradable el tiempo que pasamos en él.

El nuevo concepto se define como un "All Day Café & Flexible Workspace" situado en calle de Montesa 44, y ha sido concebido como un tercer lugar urbano para acompañar distintos momentos del día.

El espacio reúne trabajo flexible, café de especialidad, una propuesta gastronómica durante todo el día y zonas para encontrarse o hacer una pausa, dentro de un entorno cálido, sensorial y diseñado con intención.

"Más que sumar cafetería y coworking, Con·tempo propone una forma más fluida de trabajar, comer y vivir la ciudad, con más presencia y menos prisa. Nuestra filosofía se resume en una idea: 'Less rush, more rhythm'", informan en un comunicado.