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LO ESENCIAL Las claves Mad Cool pasa a llamarse Mad Cool Zurich tras sumar a la aseguradora como 'title sponsor' e inicia una nueva etapa con novedades para su edición de 2027. El festival añadirá gradas gratuitas con áreas de descanso y restauración en su escenario principal, un formato inspirado por Shakira e inédito a nivel mundial. El evento contará con un aforo de 57.000 personas, seis escenarios, pantallas audiovisuales de 80 metros y el nuevo espacio VIP 'The Garden'. La organización afirma haber mejorado los equipos de sonido y la gestión del tráfico tras un año complicado marcado por denuncias de vecinos y dificultades de contratación.

El festival Mad Cool ha anunciado el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria con la incorporación de Zurich como su primer title sponsor de la historia y el anuncio de mejoras y novedades para 2027, como la instalación de gradas con espacios de restauración, entretenimiento y expansión. El cartel con los artistas de la próxima edición se conocerá antes de este fin de semana.

El festival ha anunciado la incorporación de Zurich como principal socio de esta nueva etapa, con ambas marcas compartiendo la visión de seguir impulsando la música en directo y ampliar las posibilidades de conectar con el público a través de nuevas experiencias, iniciativas y propuestas de valor.

La nueva etapa llega acompañada de una importante evolución del formato y de la experiencia del festival con el anuncio de la incorporación de gradas en su escenario principal, un paso decisivo en la transformación de su propuesta que cambia la manera de disfrutar los directos mediante la ampliación de las posibilidades de vivir la experiencia del festival.

El festival apuesta así por romper con los códigos tradicionales de este tipo de eventos y ofrece al público la posibilidad de disfrutar de los grandes conciertos sentado, desde las gradas, sin renunciar a la experiencia del festival y sin ningún coste adicional, algo poco habitual en este tipo de formatos.

Las nuevas gradas irán más allá de un espacio convencional para disfrutar de los conciertos, creando un nuevo punto de encuentro dentro del festival con la combinación de una perspectiva panorámica privilegiada del escenario con espacios pensados para el descanso y áreas de restauración.

El fundador del Mad Cool, Javier Arnaiz, ha asegurado que la decisión de instalar gradas en el escenario principal procede de Shakira, al servir como inspiración tras su paso por la capital durante su última gira. "No hay nada así a nivel mundial, ni similar. Shakira nos dio la visión de esto y de lo que se puede llegar a hacer", ha asegurado.

De esta manera, Mad Cool Zurich introduce una nueva dimensión en la experiencia de los grandes festivales, trasladando al entorno de la música en directo un formato que hasta ahora ha estado principalmente vinculado a otros tipos de espectáculos.

Las gradas no solo amplían el espacio, sino también las formas de disfrutar de la música, ofreciendo una experiencia más versátil, inclusiva y adaptada a las distintas preferencias del público.

"Un año complicado"

Estos cambios llegan tras lo que ha sido, según Javier Arnaiz, "un año complicado" por las dificultades para traer a artistas al festival y el booking. El fundador ha asegurado que cada vez menos grupos deciden ir de gira, un problema que afecta a todos los festivales por igual.

Preguntado por El Español sobre las quejas y denuncias de los vecinos de Villaverde y Getafe por el ruido y los problemas de tráfico, que han llevado al organizador del festival al banquillo (la Fiscalía pide para él dos años de cárcel), Javier Arnaiz asegura que han mejorado los equipos para frenar la propagación del sonido y que el tráfico también ha mejorado notablemente.

Más novedades

Las gradas serán la gran novedad de una edición que incorpora más mejoras, como el aumento del número de escenarios, una propuesta audiovisual renovada, más zonas de sombra, una mayor presencia de vegetación, nuevos espacios de descanso y una nueva propuesta dentro del área VIP.

El festival volverá a disponer de dos escenarios principales situados en paralelo, como en la edición de 2025. Ambos se situarán junto a otros cuatro escenarios, alcanzando un total de seis. Para esta edición, el Mad Cool Zurich podrá albergar un aforo de hasta 57.000 personas.

En la próxima edición, la producción visual cobrará un protagonismo especial con la ampliación de las pantallas, que superarán las dimensiones de las incorporadas en la pasada edición y alcanzarán los 80 metros de longitud.

A ello se sumará una apuesta más ambiciosa por los espacios verdes, con nuevas zonas de vegetación y áreas de descanso pensadas para equilibrar la intensidad de la programación con momentos de pausa.

Dentro del área VIP se estrenará 'The Garden', un nuevo espacio rodeado de vegetación y con una atmósfera diferenciada para ofrecer un entorno especialmente diseñado para disfrutar del festival desde otra perspectiva, combinando la energía de la música en directo con un espacio en el que relajarse, desconectar y compartir momentos únicos.

Tras diez años de trayectoria, Mad Cool mira hacia el futuro con la ambición de seguir creciendo y evolucionando. En la edición de 2027, se apuesta por un nuevo modelo de experiencia en el que la música, el confort, la libertad de elección y la calidad de cada espacio adquieren un papel protagonista.