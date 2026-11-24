Lydia Nieto factura 18,5 M con un negocio que cierra a las 16:00 y ya tiene 27 locales: "Mis trabajadores cenan en casa"

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LO ESENCIAL Las claves Lydia Nieto fundó Brunchit en Málaga en 2015 y prevé alcanzar los 18,5 millones de euros de facturación este año con una plantilla de 294 empleados. La cadena cuenta con 27 locales distribuidos en España, Portugal y Gibraltar, además de tres nuevas aperturas en obras en Lisboa, Alicante y San Sebastián. El negocio funciona con un horario continuo que cierra a las 16:00, ofreciendo a los trabajadores jornadas sin turnos partidos que les permiten cenar en casa. Su propuesta gastronómica busca elevar recetas tradicionales de brunch como tostadas de aguacate, gofres o tortitas enfocándose en la calidad del producto.

Hace algo más de una década, Lydia Nieto no sabía qué era un brunch. En cambio, hoy dirige Brunchit con 27 locales, 294 empleados y 18,5 millones de euros de facturación prevista para este año.

La malagueña, de padre andaluz y madre francesa, estudió Marketing y vivía en Barcelona, donde trabajaba para startups tecnológicas. Fue ahí, cerca de su casa, cuando empezó a fijarse en un par de locales de brunch que siempre tenían cola, pero no entendía cómo podían estar siempre llenos a las 12 de la mañana.

"Era la franja horaria que para mí era un poco rara", cuenta para EL ESPAÑOL, en el evento de hostelería Disruptiva.

Fachada de Brunchit en Malasaña. Brunchit

La respuesta llegó en Bali. Durante un viaje con su marido, vio ese mismo concepto repetido por todas partes: gente comiendo a mediodía, mesas llenas, ordenadores abiertos en plena cafetería...

Volvió con una idea de proyecto. Eligió Málaga para probar. "Voy a hacer un local test. Si lo pierdo, lo perdí, es un test, ¿no?", se dijo.

Pero no lo perdió. El primer Brunchit abrió el 11 de noviembre de 2015 en la calle Carretería y la acogida fue "un boom tremendo".

Después llegó un segundo local en Málaga, un tercero en Marbella y un cuarto de nuevo en Málaga. El quinto fue el salto a Madrid, en Malasaña.

Lydia Nieto fundadora de Brunchit. Brunchit

Lydia explica que eligió la capital a Barcelona por renombre, por comunicación y por cercanía operativa, pero también porque aquí había menos competencia. "En Madrid el brunch asomaba la patita", dice, mientras que en la ciudad condal ya estaba "increíblemente colocado".

Entonces llegó el miedo a que fuera una moda pasajera. El tiempo, según ella, dijo que no. De hecho, hoy Brunchit tiene 24 locales operativos en España, Portugal y Gibraltar, y tres más en obras, en las ciudades de Lisboa, Alicante y San Sebastián.

Madrid es la ciudad que más tiene. Cuenta con seis, el último en la calle Toledo, abierto recientemente. Además hay locales en las ciudades españolas de Málaga, Barcelona (dos), Alicante, Ibiza, Palma y Sevilla.

En Portugal, Brunchit funciona con máster franquicia, y en España, en cambio, la compañía abrió la puerta a las franquicias y ahora las está recomprando para centralizar la gestión. Actualmente, Brunchit cuenta con un fondo de inversión detrás con los que se ha asociado Lydia. Es por un "tema de seguridad" para poder crecer más rápido.

Cada local da de comer a unas 150 mesas. El ticket medio ronda los 18 euros y en 2025 la marca facturó más de 16 millones de euros. Este año esperan facturar 2,5 millones de euros más.

La carta "eleva la receta"

Brunchit abre de 9:00 a 16:00 y su carta, organizada en ocho bloques, no pretende reinventar el brunch, sino subirle el nivel. Por ello, arranca con las tortitas y sigue con las tostadas.

Entre los clásicos aparecen el american gofre, el sexy omelette o el smash croissant. Los huevos tienen sección propia y completan la oferta las hamburguesas, los bowls y el açai, además de un menú infantil.

Platos de Brunchit. Brunchit

Lydia explica que la clave está en elevar recetas "muy simples". Su ejemplo es el Avo toast: el aguacate procede de Málaga, el pan es especial y se tuesta en una tostadora que lo deja "top", y el plato se presenta para que entre por los ojos.

Su objetivo es el "efecto guau", que el cliente se deje seducir por la foto y que luego el plato no le decepcione.

Un horario con ventajas

El horario es también la clave con el equipo. Sin turnos partidos, la plantilla sale a las 16:30 horas.

"Siempre cenas en casa. Siempre puedes recoger a tus niños", dice. Lydia lo considera "un aire fresco para la hostelería" y un modo de devolverle una dignidad que, según ella, se había perdido en el sector.

La fundadora de Brunchit en uno de sus locales. Brunchit

Cuando le preguntan si un horario tan estricto es rentable, la respuesta de Lydia es inmediata. Es la pregunta que se hace el público de sus charlas, como la que hizo en Disruptiva (¿Qué es más rentable: vender tendencias o momentos de consumo?), y a la que ella contesta siempre que sí.