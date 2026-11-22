La mejor feria de antigüedades para visitar en Madrid hasta el 29 de noviembre: 80 galerías de arte de distintas épocas

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LO ESENCIAL Las claves Feriarte se celebra en IFEMA Madrid del 21 al 29 de noviembre con la participación de cerca de 80 galerías y anticuarios profesionales. La feria abarca dos mil años de historia a través de obras de arte, arqueología, mobiliario histórico, pintura, escultura, joyería y libros de colección. El evento incluye piezas destacadas de artistas como Goya, Picasso, Miró y obras atribuidas a Rembrandt, además de una primera edición de la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert. La oferta expositiva reúne patrimonio histórico procedente de Europa, Oriente Próximo y América, con representaciones de la Antigüedad clásica hasta el siglo XX.

Feriarte, la feria de arte y antigüedades de IFEMA MADRID, volverá a convertir a la capital en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del coleccionismo y el patrimonio histórico. Del 21 al 29 de noviembre, la feria presentará una gran selección de obras maestras, mobiliario histórico, arqueología, artes decorativas y piezas procedentes de Europa, Oriente Próximo y América.

Con cerca de 80 galerías y anticuarios profesionales, Feriarte reunirá una gran selección de obras que abarcan desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XX. Los visitantes tendrán una increíble oportunidad de descubrir piezas excepcionales procedentes de una gran variedad de culturas y periodos históricos.

Se trata de una feria única en España, con un recorrido alrededor de dos mil años de historia donde los visitantes podrán sumergirse en culturas milenarias, artes decorativas, pintura, escultura, arqueología, joyería, libros y objetos de colección seleccionados por algunos de los profesionales más prestigiosos del sector.

Esta edición reúne a una destacada sección de pintura europea entre los siglos XVII y XX. Durante los días de feria la Galería Ana Chiclana reunirá piezas de Francisco Pacheco, Francisco de Goya y Lucientes y Giovanni Salvi Il Sassoferrato.

Además, Stephane Renard Fine Art presentará trabajos de artistas como Pierre Bonnard, Claude Lorrain y Jean Pillement. A esta edición se añaden el Bodegón de cocina de Felice Boselli, de la mano de Marita Segovia, así como una obra atribuida a Rembrandt, y otras de Pablo Picasso y Joan Miró, presentadas por Barcel-One.

El recorrido por las artes decorativas contará también con piezas de especial relevancia histórica, como la cómoda estampillada por el célebre ebanista francés Jacob Desmalter, junto a una crátera neoclásica danesa del taller Ipsen y un bronce del célebre Niño de la Oca fundido por Barbedienne.

También se exhibirá una marquesa francesa de estilo Luis XVI con tapicería de Aubusson y un conjunto de vistas ópticas del siglo XVIII inspiradas en los viajes del Grand Tour.

La galería portuguesa Bessa Pereira exhibirá obras de los diseñadores brasileños Jean Gillon y Joaquim Tenreiro, mientras que Ulysse Art Deco mostrará piezas representativas de distintas épocas y estilos, desde mobiliario histórico europeo hasta diseños del siglo XX.

La feria ofrecerá un recorrido inspirado en las grandes civilizaciones de la historia. Entre las mismas se encuentran una selección de arte persa e islámico, arte japonés de la época Meiji y un mosaico romano con representación de la diosa Tyche, datado entre los siglos II y III d.C.

El espacio Moleiro - El Arte de la Perfección mostrará a los amantes del patrimonio documental una primera edición de la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, junto a varios Libros de Horas parisinos de comienzos del siglo XVI, testimonios destacados de la historia del libro europeo.

La joyería también tendrá su espacio con las propuestas de Alexandra Matias Jewellery, especializada en alta joyería contemporánea e histórica, y de Agurcho Iruretagoyena, que presentará una selección de joyas realizadas en oro, platino y diamantes entre los siglos XIX y XX.

Además, Gonzalo Eguiguren Gallery reunirá esculturas y pinturas de los siglos XVIII y XIX vinculadas al patrimonio artístico hispanoamericano, entre ellas obras de Torcuato Ruiz del Peral y Miguel Cabrera.

De esta manera, Feriarte volverá a reunir una amplia representación de galerías y anticuarios nacionales e internacionales especializados en pintura, escultura, mobiliario, arqueología, artes decorativas, diseño histórico y objetos de colección.

Se trata de una propuesta única que permitirá al visitante recorrer siglos de historia a través de obras seleccionadas por algunos de los profesionales más prestigiosos del mercado.