Ferran Adrià, el presidente de elbullifoundation, interviene en unas jornadas gastronomicas recientemente, en una imagen de archivo. Nacho Frade Europa Press

Ferran Adrià: "Empecé fregando platos y mi punto de inflexión fue en la mili. En elBulli me quedé porque no había otro"

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LO ESENCIAL Las claves Ferran Adrià repasa su trayectoria profesional, señalando que sus inicios fueron por casualidad fregando platos y que el punto de inflexión en su carrera ocurrió durante la mili. El chef catalán defiende la necesidad de instaurar un 'carné de cocinar' obligatorio en las escuelas para aprender recetas básicas ante la falta de cultura alimentaria actual. En septiembre de 2027 inaugurará en Madrid la nueva sede del Madrid Culinary Campus (MACC), un proyecto único de 16.000 metros cuadrados que unirá universidad, museo y restauración. Adrià advierte sobre la falta de formación financiera en la hostelería, la presión por las estrellas Michelin en los jóvenes y la importancia de adaptarse a la inteligencia artificial.

Ferran Adrià (L'Hospitalet de Llobregat, 1962) es directo, frenético y caótico. Le da igual tener delante a una persona que a miles, habla sin filtros.

Cerró elBulli hace quince años, pero el chef catalán sigue plenamente activo en los círculos gastronómicos. Este miércoles protagonizó en los Cines Callao la première de Génesis, la nueva serie documental de Netflix sobre la revolución gastronómica de su restaurante, y en septiembre de 2027 inaugurará en la capital el Madrid Culinary Campus, una universidad-museo.

Él lo tiene claro: no llegó a lo más alto por ser un genio, sino porque, por encima de todo, hay que "ser valiente".

PREGUNTA.- ¿Qué le dieron sus padres, Ginés y Josefa —ninguno hostelero— para que de su casa salieran dos chefs [junto a su hermano Albert Adrià] que han revolucionado la gastronomía?

RESPUESTA.- Mis padres no hicieron nada en ese sentido. No tenían un bar ni una dinastía gastronómica como los Roca.

A nosotros no nos gustaba estudiar; yo sacaba notas como un seis y mi hermano dejó los estudios a los quince años. Mi padre era feliz tomando un botellín y viendo el Barça en el bar con sus amigos.

Yo empecé fregando platos en Ibiza y mi punto de inflexión fue en la mili en Cartagena, cuando Fermí Puig me mandó a elBulli. Allí me quedé de jefe de cocina ¿porque era un genio? No, porque se fue Jean-Paul Vinay y no había otro.

Presentación de Génesis, la nueva serie sobre elBulli y Ferran Adrià, en los Cines Callao, el pasado miércoles. Cedida

P.- Si no era vocacional ni venía de familia, ¿cuál fue la clave para llegar tan lejos?

R.- La pasión llegó poco a poco usando la cocina como vehículo para crear. Pero para llegar arriba hace falta estudiar tres o cuatro horas cada día —como hacen Steve Jobs o Elon Musk—, tener talento creativo, constancia y, por encima de todo, ser valiente. Aunque a veces salga mal, hay que atreverse.

P.- Desde fuera la alta cocina de elBulli parecía casi de nave espacial, pero usted suele quitarle hierro a la técnica.

R.- Al final, hacer una esferificación no es más difícil que freír un huevo; un buen hojaldre requiere muchísima más práctica. Lo que pasa es que la alta cocina creativa al máximo nivel es casi imposible porque compites a escala mundial y todo el mundo intenta hacer algo nuevo.

Hay poquísimas personas en el mundo que sepamos evaluar de verdad si un restaurante es realmente innovador; muchas veces lees que un sitio es muy creativo y un profesional sabe que eso ya se hacía hace veinticinco años.

P.- ¿Qué problemas ve en la alta cocina actual?

R.- Hoy tiene muchos más problemas la cocina doméstica que la alta cocina. La gente no sabe cocinar ni un bistec, ni unos espaguetis con tomate, ni una tortilla de patatas; por eso defiendo crear un "carné de cocinar" obligatorio en las escuelas para aprender treinta recetas básicas.

Además, hay una enorme falta de cultura alimentaria: la mayoría de la gente no sabe ni distinguir una fruta de una verdura y se cree mitos absurdos. Un tomate natural y ecológico no puede existir, un tomate ecológico es artificial: todo lo que hace el ser humano en un huerto desde hace doce mil años es artificial, y no lo digo yo, lo dicen los premios Nobel de Biología.

P.- En septiembre de 2027 darán un paso definitivo en la capital con el Madrid Culinary Campus (MACC). ¿En qué consiste exactamente este proyecto?

R.- Llevamos ya cuatro años funcionando de 'okupas' en la sede de la Universidad Pontificia Comillas en Alberto Aguilera, pero en septiembre nos trasladamos a dos edificios nuevos de 16.000 metros cuadrados frente a la estación de Chamartín. Es un proyecto único en el mundo: el propio museo es la universidad y dentro están las aulas, que en su mayoría son restaurantes donde se forman los alumnos, aunque no abiertos al público.

Ferran Adrià durante la presentación de la serie Génesis, este miércoles en Cines Callao. Cedida

Queremos formar a la élite de la élite de nuestro sector: el 50 % es Administración y Dirección de Empresas (ADE) y el otro 50 % es gastronomía teórica, aplicando nuestra metodología Sapiens, con prácticas remuneradas desde el primer día y becas de investigación, como una dedicada a la inteligencia artificial.

P.- Dice que una de las prioridades de elBullifoundation es la gestión empresarial en la hostelería. ¿Tan grave es la situación?

R.- En España hay 300.000 establecimientos donde se come y se bebe, y seis de cada diez restaurantes cierran en menos de cinco años. Eso pasa porque no hay educación empresarial y financiera desde pequeños; en casa no se habla de dinero.

No puedes montar un negocio sin saber de gestión, eso es estar loco. Nuestra misión es ayudar a las pequeñas empresas para que no cierren y ganen dinero.

P.- Precisamente la rentabilidad de los negocios choca hoy con la regulación horaria y las condiciones laborales en las cocinas.

R.- Hace veinte años se echaban diez o doce horas sin cuestionarlo; hoy eso es ilegal y, si ocurre en una cocina de alto nivel, te ponen una denuncia o te lo publican en Instagram al instante. Los tiempos han cambiado para bien en derechos laborales —en una cocina profesional hoy ni se grita—, pero por otro lado no me parece lógico que no puedas hacer horas extras pagadas si te quieres comprar una moto o irte de vacaciones. Nadie se muere por hacer dos horas de más pagadas. Pero los tiempos han cambiado y eso exige tener una gestión financiera impecable.

P.- ¿Cómo ve el impacto de la inteligencia artificial en profesiones creativas como la cocina?

R.- La IA es una revolución exponencial, una bomba nuclear, y el chat lleva apenas dos años y medio con nosotros. Quien no lo quiera ver tiene los días contados en su trabajo, salvo quizá en los oficios manuales, que tardarán un poco más.

La IA sí tiene creatividad. Te da un millón de combinaciones. Lo que hace falta es criterio humano para decidir cuál funciona de verdad en la alta cocina y encaja con el cliente. Cuando esa creatividad tiene éxito económico, se llama innovación.

P.- ¿Cómo gestionaba mentalmente la presión de mantener las tres estrellas Michelin en su restaurante y estar en el foco mundial año tras año?

R.- Los cocineros nos volvemos locos con esa presión. Yo siempre digo en broma que voy a montar un psiquiátrico donde estaba elBulli y que yo seré el primero en entrar.

Hoy todo va demasiado rápido. Un chico abre un restaurante y a los seis meses sale en la portada de un periódico.

Yo tardé 20 años en salir en la portada de The New York Times. El peor regalo que le puedes hacer a un joven que acaba de abrir es darle a los seis meses una estrella Michelin, porque dispara las expectativas antes de que el negocio esté maduro. Por eso yo dejé de recomendar sitios nuevos; lo tengo prohibido, solo digo los ya consolidados como Disfrutar, Enigma o Dos Palillos.