Dabiz Muñoz, chef: "Tiene el mejor arroz con bogavante de Madrid. El cocinero tiene una mano que ya quisieran muchos"

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LO ESENCIAL Las claves Dabiz Muñoz elogia al restaurante La Lonja por servir, según su criterio, el mejor arroz con bogavante de Madrid a un precio muy competitivo de 25 euros por ración. El establecimiento, calificado por el chef como un bar-restaurante de toda la vida, utiliza productos nacionales y exige reservar y encargar el arroz con antelación. El reconocido cocinero también ha destacado al restaurante Lakasa, en Chamberí, como otra joya oculta de la capital por su excelente relación calidad-precio.

Dabiz Muñoz es una de esas personas que no se calla lo que piensa, por lo que cada vez que habla, todo el mundo le presta atención. Más aún cuando el chef con tres estrellas Michelin hace alguna recomendación culinaria.

En una entrevista con Kino Jerez, el cocinero ha desvelado uno de sus sitios favoritos para comer por un precio no muy elevado. Se trata de La Lonja, sitio que, según el famoso cocinero, tiene "el mejor arroz con bogavante de Madrid".

Ubicado en la Avenida del Marqués de Corbera, Dabiz Muñoz la ha calificado como uno de esos "bar-restaurante de toda la vida" y no ha dudado en elogiar a su cocina: "El cocinero tiene una mano que más quisieran muchos", señalaba el chef.

Estas palabras, viniendo de un cocinero con tres estrellas Michelin, deben tenerse en cuenta, ya que quien mejor que Muñoz para dar una recomendación de lo que, según él, es una "joya oculta" de la capital.

La principal atracción de La Lonja es su arroz con bogavante, el cual puedes comer directamente desde una cacerola para dos personas o una por ración de precio de 25 euros cada uno. Además, todo es de origen nacional.

Con ese precio, mientras en el resto de restaurantes de la capital el mismo arroz puede costar unos 40 o 50 euros, La Lonja se convierte en una opción de calidad para disfrutar de uno de los mejores platos de España.

El restaurante destaca también por su gran variedad de tapas. Desde la tortilla de patatas o las patatas revolconas, hasta el salpicón o el bacalao. Todo, además, en una generosa cantidad para disfrutar en grupo.

El arroz se prepara exclusivamente por encargo, por lo que es imprescindible llamar por teléfono con antelación para reservar mesa y encargar las raciones.

La Lonja, como ya menciona el propio Dabiz Muñoz, destaca por ser, a simple vista, uno de esos bares-restaurante de toda la vida, donde su decoración sencilla y tradicional se ve contrastada por la fama que ha ido cogiendo el restaurante debido a su plato estrella.

Otra "joya oculta"

En la entrevista, Dabiz Muñoz señala otro de esos restaurantes que, pese a que pasan desapercibidos por el gran público, tienen auténticos manjares en su cocina. En este caso, el chef se ha decantado por Lakasa.

Situado en el barrio de Chamberí, el sitio destaca por actualizar la gastronomía tradicional española con toques franceses y vascos, permitiendo pedir casi toda la carta en raciones enteras o medias raciones para compartir y probar una mayor variedad de platos.

El restaurante está dirigido por el chef César Martín, al que Muñoz lo define como "un cocinero de los que ya no existen en Madrid". Sobre su precio, el chef lo ha calificado como "imbatible" gracias a su relación calidad precio. "Se come espectacular", añadía.