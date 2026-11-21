La feria francesa para visitar en Madrid hasta el 28 de noviembre: pasteles, bollería, magdalenas y cata de quesos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El centro comercial Arturo Soria Plaza celebra la IV Semana Francesa del 19 al 28 de noviembre en Madrid. El evento reúne marcas de gastronomía, repostería artesanal como 'canelés' y magdalenas, moda, decoración y joyería de estilo francés. La programación incluye una cata de quesos organizada por Mantequerías Arias y una masterclass de maquillaje impartida por Givenchy. La iniciativa permite adelantar compras navideñas con productos artesanales exclusivos y la exposición del vehículo DS N-7 de DS Automobiles.

Arturo Soria Plaza, propiedad de MERLIN Properties, volverá a convertirse en un rincón de Francia en pleno Madrid con la celebración de la IV Semana Francesa, que tendrá lugar del 19 al 28 de noviembre. Organizado por el centro comercial junto a la Cámara de Comercio Franco-Española (La Chambre), el mercado reunirá una selección de marcas y propuestas vinculadas a la cultura y al savoir-faire francés, con productos exclusivos de gastronomía, pastelería, moda y complementos, joyería, decoración y lifestyle para todos los públicos.

Durante estos días, los visitantes podrán descubrir distintas firmas y productos artesanales, así como participar en actividades especiales que acercarán el arte de vivir a “la francesa” al barrio de Arturo Soria. La cita coincide, además, con la proximidad de la Navidad y ofrece una oportunidad ideal para encontrar regalos originales y adelantar las compras.

Una selección de marcas

Uno de los objetivos de esta iniciativa es acercar al público una selección de marcas y productos que ponen en valor la gastronomía, cultura, creatividad y el estilo de vida asociados a Francia. La propuesta de esta edición combinará firmas francesas, empresas emergentes y proyectos vinculados con el país vecino.

De esta manera, los visitantes encontrarán productos gastronómicos muy especiales, como los de Saveurs de France y Vinofilia, que reunirán una selección gourmet con cultura enológica francesa.

Asimismo, la oferta dulce contará con Galia, con sus pasteles y especialidades de pastelería de inspiración francesa. Por su parte, Le Canelé, especializado en los tradicionales canelés de Burdeos; Boulangerie La Môderne, con panadería y bollería artesanal, y su conocido pain au chocolat; y Ocraline, con sus magdalenas francesas. Café Arte completará esta propuesta con su auténtico café de especialidad en grano. Además, Mantequerías Arias presentará productos de su gama Haute Fromagerie.

Arturo Soria Plaza - Semana Francesa Cedida

La selección incluirá también propuestas de moda, complementos, joyería y hogar. Bad Mammas vuelve a participar con sus bolsos artesanales y accesorios; Black Orchid presentará su joyería artesanal única; Estilo Graphica se suma de nuevo a la edición y ofrecerá papelería, bisutería y pequeños accesorios de regalo; y BG Decoración se sumará de nuevo a la propuesta de decoración y hogar.

También estarán presentes Organize by Fanny, con sus servicios de organización de espacios y asesoría Feng Shui, y Bertrand Barthelemy Antigüedades, con objetos antiguos y piezas de anticuario, algunas de estilo francés.

La experiencia se completará con la participación de Thermomix, para los amantes de la cocina, y BE WATER HOME con sus piezas únicas capaces de crear hogares que inspiran y celebran la tradición.

Arturo Soria Plaza Semana Francesa / Cedida.

El plan perfecto

Además de la propuesta comercial, la IV Semana Francesa contará con actividades especiales para que los visitantes puedan descubrir y disfrutar de nuevas experiencias.

El 20 de noviembre, de 18h a 19h, Mantequerías Arias ofrecerá una cata de quesos.

El 24 de noviembre, también de 18h a 19h, Givenchy impartirá una masterclass de maquillaje. Una vez finalizada la sesión, la marca podrá ofrecer la venta de sus productos en ese mismo espacio.

Por último, la jornada irá también acompañada de una exposición del nuevo DS N-7, de DS Automobiles, marca francesa de automoción perteneciente al grupo Stellantis.

En palabras de Beatriz Martín, Directora de Arturo Soria Plaza: “Esta es una ocasión estupenda para adelantar las compras navideñas y descubrir regalos diferentes, con el valor añadido de encontrar marcas emergentes y propuestas artesanales.”

Arturo Soria Plaza - Semana Francesa / Cedida.

Tratándose de una iniciativa que complementa la amplia oferta comercial de Arturo Soria Plaza, permite acercar a sus visitantes firmas singulares con productos elaborados con personalidad, además de apoyar a marcas francesas que quieren darse a conocer en España. “Además, por nuestra ubicación junto al Liceo Francés, contamos con una importante comunidad francesa entre nuestros visitantes, por lo que este mercado es también una oportunidad para acercarles productos y propuestas de su país y reforzar ese vínculo con la cultura francesa”, concluye.

Esta nueva edición de la Semana Francesa de Arturo Soria Plaza se consolida como una cita imprescindible en el calendario de mercadillos de Madrid, tras el éxito de ediciones anteriores, invitando así a sumergirse en el encanto, la creatividad y la diversidad de las propuestas vinculadas a Francia, sin salir de la capital.

Para poder inscribirse, visita este enlace para el taller de Mantequerías Arias y este enlace para el taller de Givenchy.

Para conocer toda la agenda y detalles, visita: Arturo Soria Plaza - IV Semana Francesa 2026.