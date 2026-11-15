Silverio rescató la tienda de 100 años de telas donde entró como mozo: "Resistió a la República y la guerra. Sólo cerró en el Covid"

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LO ESENCIAL Las claves Silverio Carballar empezó en 1995 como mozo de almacén y terminó rescatando Casa Silverio, un negocio centenario de telas fundado en Madrid en 1921. El establecimiento, que cuenta con una red de túneles como almacén, ha sobrevivido a la Guerra Civil, la dictadura y solo cerró sus puertas durante la pandemia. Casa Silverio destaca por sus tejidos de fabricación nacional y es proveedora de Patrimonio Nacional y producciones como Gladiator, Águila Roja o películas de Disney. El negocio ha crecido gracias a la venta online e internacional, y su dueño confía en traspasarlo en el futuro a sus empleados si su familia decide no continuar.

El mostrador de nogal de Casa Silverio guarda profundas cicatrices. No son fruto del descuido ni del paso del tiempo: está quemado de cocinar sobre él durante los bombardeos de la Guerra Civil, cuando la única forma de sobrevivir era bajar el cierre metálico y quedarse resguardado en el interior.

Por aquel entonces ni siquiera se llamaba Casa Silverio, pero más de un siglo después, el local sigue en el mismo sitio de la calle Imperial del centro de Madrid. Prácticamente intacto.

"Los muebles son los mismos. El mostrador de nogal no se ha tocado nada. En los años 60 se pintó la fachada de verde, se pusieron fluorescentes dentro, el suelo era de plaquetas imitando parqué... Y yo, sin embargo, cuando me quedé con ella, intenté asemejar cómo era esa tienda en el año en que se abrió, en 1921. Según nos decía Angelines (descendiente de quien la fundó en su día), con fotos...", cuenta Silverio Carballar, actual dueño del negocio.

Él no es familia de aquel Narciso González que llegó a Madrid "con la maleta de cartón cargada de ilusión por labrarse un porvenir", como aún recita la historia escrita en los tablones de madera de la puerta del local.

Narciso, tras trabajar en varios comercios, consiguió este pequeño local que dedicó a la venta de cordelería, sacos, arpilleras, artículos para caballerías…

Poco a poco acabó derivando en lo que es ahora: una tienda especializada en telas. Aunque bajo el minúsculo cubículo donde se efectúa la venta hay un secreto: metros y metros de túneles que constituyen el almacén de la tienda, donde todavía quedan retales y cordones de antaño. Lo llaman la cueva.

Silverio llegó en 1995. Tenía solo 24 años y, aunque había estudiado Administración y Dirección de Empresas, le ofrecieron ser mozo de almacén y aceptó. "Yo nunca había pensado trabajar en una tienda de telas. Pero me fue gustando y aprendí mucho. Se me daba bien el trato con el público", recuerda.

Silverio en la pequeña tienda de la calle Imperial, 4 en Madrid. I. Gilabert

En 2010 el negocio llegó a un punto clave: al llegar el momento en el que la cuarta generación debía quedarse al mando, nadie quiso coger el testigo.

"Me ofrecieron a mí el negocio y yo vi que tenía un potencial muy grande. Y le di un poquito la vuelta", cuenta.

Unió los conocimientos aprendidos con quienes habían sido sus jefes con un toque más moderno: entrar en las redes sociales para darse a conocer. "Antiguamente, en el centro de Madrid vivía muchísima gente. Podías vivir vendiendo a la gente del barrio. Pero debido al boom del turismo, se ha ido vaciando. Y aquí ya no quedan vecinos, entonces tienes que ir tú a buscarlos", explica.

Y funcionó: "En la tienda física no podemos vender más porque no cabe más gente. Y online está creciendo bastante".

Telas para películas y teatro

Por eso, la verdadera resistencia de esta tienda no ha sido al paso del tiempo: "Ha sobrevivido a todo: a una república, a una guerra civil, a una dictadura... Siempre hubo trabajo. Solo se cerró con el Covid".

La verdadera resistencia ha sido precisamente al cambio de mentalidad a la hora de comprar: "Entras a un supermercado o a una tienda grande y tú te atiendes solo, no necesitas tantos empleados. Sin embargo, en nuestra tienda, según entras, necesitas a alguien con quien hablar", defiende.

Cerca de la tienda se encuentra el almacén, al que llaman la cueva. I. Gilabert

Por eso no le tiembla el pulso al medirse con los gigantes del comercio digital: "Cuando la gente compra y ve cómo funcionamos, nos dicen: 'Si sois mejores que Amazon'".

El principal aspecto del que Silverio está seguro que hace la diferencia es la calidad de sus tejidos. Un catálogo donde el 98% del género es de fabricación nacional —el resto procede de países europeos como Bélgica o Portugal— y donde reinan las fibras naturales: linos exclusivos, algodones y su icónico vichy en blanco y negro, "que lo ves y dices: 'Esto es de Casa Silverio'. Son cosas diferentes a lo que tienen las grandes superficies".

Y eso es lo que también les ha llevado a tener la fama suficiente para ser referencia de clientes fijos y tan importantes como Patrimonio Nacional y productoras de teatro o cine.

De sus almacenes salieron todos los linos para el vestuario de Gladiator, pero también las telas que ambientaron series como Águila Roja o El Barco. Incluso miles de metros de tela para el atrezo de películas de Disney.

El secreto detrás de esos encargos no es casualidad: "Los directores de arte y los regidores nos conocen de toda la vida. Tenemos metros de telas en stock, cosa que casi nadie tiene ya porque ahora van con muestrarios y tardan uno o dos meses. Esa gente lo que necesita es rapidez. Quieren 200 metros de esta tela, y ahí los tienen. Si no tienes una tela para un decorado y dejas a 20 actores parados, el coste es abismal".

Gracias a esa fama y al impulso de las redes sociales, los pedidos han traspasado fronteras. A través de la web envían paquetes a toda Europa y a países como Venezuela, Chile, Argentina o Estados Unidos.

En la tienda solo tienen un pequeño muestrario de telas. La mayor parte del stock se encuentra en las cuevas que usan de almacén. I. Gilabert

Una proyección que acaba retroalimentando el propio mostrador: "Ha habido momentos en los que se han juntado dentro de la tienda clientes de Dubái, de México y de Perú. Gente que viene a Madrid tres días y dedica un par de horas a venir a Casa Silverio. Para mí eso es un orgullo", confiesa.

Sin embargo, ese brillo contrasta con la realidad que vive el barrio. Para Silverio, la desaparición progresiva de los locales tradicionales le está costando cara a la capital: "Madrid ha perdido mucha personalidad y encanto. Si desaparece el pequeño comercio, todas las ciudades del mundo acaban siendo iguales. No sabes ni en qué país estás. Lo que te diferencia son los comercios centenarios, donde se ve la historia".

A él todavía le queda cerca de una década para la jubilación, pero ya la incógnita del futuro le empieza a sobrevolar en la cabeza. Su hija tiene la mirada puesta en la medicina, pero Silverio tiene claro que la fórmula para salvar la tienda no tiene por qué pasar por los lazos de sangre: "No puedes obligar al heredero a continuar. Si mi hija no quiere seguir, tengo empleados que a lo mejor sí. Como hicieron conmigo, hay que dárselo a quien quiera mantener la tradición".

Mientras ese día llega, su deseo sigue siendo el mismo que un día tuvieron Angelines y su hija Erenia, nieta de Narciso, cuando le traspasaron el negocio a Silverio. "A mí me gustaría que, mientras yo viva, esto siga abierto". Levantar la persiana cada mañana, como desde 1921.