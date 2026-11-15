Los mejores restaurantes de Madrid para Acción de Gracias el 26 de noviembre: talleres culinarios y opciones gourmet

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LO ESENCIAL Las claves Madrid celebra Acción de Gracias el 26 de noviembre con menús especiales en hoteles y restaurantes emblemáticos como The Principal Madrid, MENA La Finca, The Palace Hotel y el InterContinental. La iniciativa, impulsada por Aves de España (AVIANZA), pone el foco en el pavo de origen español como protagonista de las distintas propuestas gastronómicas. La oferta incluye alternativas diversas que van desde talleres culinarios con la chef Mar Orozco el 19 de noviembre hasta opciones gourmet 'take away' y 'delivery' de Norema Salinas Catering para celebrar en casa. El Departamento de Agricultura de EE. UU. y Aves de España mantendrán un encuentro institucional con una cena especial el 24 de noviembre en The Palace Hotel.

La festividad de Acción de Gracias es una invitación a agradecer, compartir y celebrar la vida a través de la gastronomía. La fiesta, con mucha tradición en Estados Unidos, cada vez encuentra más espacio en las mesas españolas. Este noviembre, la tradición llega con acento español gracias a una selección de chefs y restaurantes con un ingrediente común: el pavo.

Madrid se llena durante la última semana de noviembre de propuestas para disfrutar de esta celebración. Lo hace de la mano de Aves de España, el sello de calidad de la carne avícola española impulsado por AVIANZA.

La capital acogerá desde cenas especiales en hoteles emblemáticos hasta interpretaciones contemporáneas del menú tradicional, talleres culinarios y opciones gourmet para recibir invitados sin encender los fogones.

The Principal Madrid será uno de los restaurantes que festejará la tradición. Por primera vez, el restaurante se suma a Acción de Gracias trasladando el espíritu de la celebración en su restaurante Ático.

El chef Víctor Cuevas rendirá homenaje a esta tradición estadounidense con una propuesta gastronómica que tendrá al pavo español como principal protagonista.

El menú especial estará disponible el 26 de noviembre, con un menú de 72 euros por persona en un entorno privilegiado, con vistas a la Gran Vía. Una ocasión perfecta para reunirse, compartir y disfrutar.

El restaurante MENA La Finca reinterpreta Acción de Gracias de la mano del chef Jaime Cabral a través de los sabores del otoño y de una de las señas de identidad de su cocina: las brasas.

El restaurante ofrecerá un menú especial de cuatro pases en el que el producto de temporada y la cocina a la brasa con distintas leñas marcarán el ritmo de la experiencia.

El gran protagonista será un pavo relleno y ahumado con madera de manzano, una interpretación que aporta nuevos matices a una receta profundamente ligada a la tradición estadounidense.

El coste del menú será de 72 euros por persona, y estará disponible la noche del 26 de noviembre y durante las comidas y cenas del 27, 28 y 29 de noviembre.

El emblemático The Palace Hotel también se sumará a Acción de Gracias con un menú tradicional diseñado por el chef Jesús Caballero, inspirado en los sabores más representativos de esta festividad.

La experiencia irá acompañada de música en directo, con un repertorio de jazz, soul y clásicos estadounidenses, creando una atmósfera que invita a alargar la sobremesa y disfrutar de la ocasión.

La iniciativa constará de un almuerzo y cena por 85 euros por persona el próximo 26 de noviembre en uno de los lugares más especiales: la emblemática cúpula de The Palace Hotel Madrid.

El InterContinental Madrid, de la mano del chef Miguel de la Fuente propone dos experiencias para celebrar Thanksgiving, ambas con el pavo asado como protagonista y una selección de recetas tradicionales estadounidenses.

Para quienes prefieran una celebración a mediodía, el hotel ofrecerá un almuerzo especial con varios pases, bebidas seleccionadas y café. Por la noche, llegará su gran cena buffet de Acción de Gracias, con una amplia selección de entrantes, guarniciones, especialidades calientes y postres inspirados en la tradición norteamericana.

El almuerzo tiene un precio de 63 euros por persona y la cena buffet de 85 euros por persona, estará disponible el 26 de noviembre.

Para quienes quieran descubrir los secretos de esta celebración y sorprender a sus invitados, Mar Orozco, la chef que hace ganar a los concursantes de MasterChef Celebrity propone realizar en Cocinar, su recién estrenado espacio, un taller práctico dedicado al auténtico menú de Thanksgiving.

Será el 19 de noviembre y tendrá un coste de 85 euros por persona. Una oportunidad para adentrarse en la cocina estadounidense, aprender nuevas recetas y llevarse a casa ideas para organizar una celebración muy especial.

Para quienes disfrutan más reuniendo a sus invitados que pasando horas entre fogones, Norema Salinas Catering propone una manera cómoda y sofisticada de celebrar Acción de Gracias en casa.

Su propuesta especial de Thanksgiving estará disponible en formato Gourmet Delivery o Take Away, con las elaboraciones cocinadas, trinchadas y presentadas en bandejas premium listas para regenerar.

Así, el único trabajo será preparar la mesa, reunir a familiares y amigos y disfrutar de una celebración con todo el sabor de la tradición.

Programación especial

La programación tendrá también una cita institucional el 24 de noviembre en The Palace Hotel Madrid, donde Aves de España y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) celebrarán una cena especial de Acción de Gracias.

El encuentro contará con una propuesta gastronómica diseñada por el chef Jesús Caballero y reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector agroalimentario y miembros de la comunidad estadounidense.

Detrás de todas estas propuestas hay un ingrediente común: el pavo de origen español, una carne magra, versátil y con un elevado aporte de proteínas que permite desde las recetas más tradicionales hasta las interpretaciones más creativas de la cocina contemporánea.