Un trabajador de la Feria del Marisco. Feria del Marisco Gallego San Nicasio

La feria del marisco gallego para visitar hasta el 15 de noviembre en Madrid: una queimada, pasacalles y talleres infantiles

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LO ESENCIAL Las claves Leganés celebra por cuarto año consecutivo la Feria del Marisco Gallego del 12 al 15 de noviembre bajo una gran carpa en la Plaza del Milenio. El programa incluye actividades tradicionales como el reparto de castañas en el 'Magosto', una queimada popular, pasacalles y talleres para niños. La Agrupación Artística Rosalía de Castro participará con trajes típicos y actuaciones para difundir el folclore gallego durante el fin de semana. Los asistentes podrán degustar la gastronomía típica de Galicia, con productos como empanadas, lacón y variadas opciones de marisco.

Leganés vuelve a acoger por cuarto año consecutivo la Feria del Marisco Gallego. Del 12 al 15 de noviembre, las calles de San Nicasio se llenan de actuaciones de gaiteros, del folclore gallego y su gastronomía tradicional. También habrá una queimada popular, un pasacalles, el clásico ‘Magosto’ y talleres infantiles, todo bajo una gran carpa en la Plaza del Milenio.

La Feria, que arrancó este jueves a las 20:00 horas, celebrará hasta el domingo diversas actividades. El viernes 13, a las 18:00 horas, se celebra el ‘Magosto’, con el reparto de castañas asadas; y a las 22:45 horas será el turno de la tradicional queimada popular.

El sábado 14 tendrá lugar un pasacalles organizado por la Agrupación Artística Rosalía de Castro, con sus trajes típicos del folklore gallego. El recorrido tendrá lugar desde la Plaza de San Nicasio hasta la Plaza del Milenio.

La Agrupación Rosalía de Castro es una de las agrupaciones gallegas más antiguas de España y ya es el tercer año que participa en esta feria. Durante casi un siglo de historia, la agrupación ha contribuido a mantener vivo el folclore y el patrimonio de la cultura gallega.

Durante sus años de historia, han celebrado certámenes, conciertos, fiestas y celebraciones que han permitido el conocimiento y divulgación de la cultura gallega por toda la geografía nacional.

Por último, el domingo, desde las 18:30 hasta las 20:00 horas, habrá talleres infantiles para los más pequeños. Mientras, los adultos podrán degustar productos típicos de Galicia como empanadas, lacón o diferentes variedades de marisco.

El concejal y presidente de la Junta Municipal de Distrito, Jesús Rodríguez, ha manifestado que “por cuarto año consecutivo vamos a celebrar la Feria del Marisco Gallego en la Plaza del Milenio, que se ha convertido en un evento ineludible en la agenda gastronómica de nuestra ciudad”.

“Cuando llegamos al Gobierno subrayamos la necesidad de dar vida a nuestros barrios y lo hemos logrado. Porque esta propuesta es la excusa perfecta para que los vecinos puedan disfrutar de planes sin salir de Leganés", ha argumentado.

"Además, la implicación de vecinos y entidades como la Agrupación Rosalía de Castro aporta ese toque cultural y musical que acerca al municipio las tradiciones gallegas”, aseguraba el edil.

Todas las actividades se desarrollarán bajo una gran carpa instalada en la Plaza del Milenio, protegiendo a los visitantes del frío y de las posibles lluvias para que nada pueda arruinarles la experiencia.