La feria de miniaturas dentro de un hotel para visitar en Madrid el 14 de noviembre: piezas únicas y obras de arte

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LO ESENCIAL Las claves La sexta edición de la feria 'Madrid Miniaturas' se celebrará el sábado 14 de noviembre en el Hotel Melià Madrid Princesa. Más de 50 artesanos nacionales e internacionales venderán piezas insólitas, obras de arte diminutas y todo tipo de artículos a escalas 1:12 y 1:14. Los visitantes podrán encontrar desde estilos modernos o 'shabby chic' hasta materiales y kits para elaborar sus propias miniaturas. La feria organizará un concurso de escenas inéditas en miniatura (máximo 30x30 cm) con premios en metálico para gastar en el propio evento.

La Sala de eventos del Hotel Melià Madrid Princesa (Princesa, 27) acogerá, el sábado 14 de noviembre, la sexta edición de la feria ‘Madrid Miniaturas’, donde se podrán adquirir infinidad de piezas originales e insólitas para casas de muñecas, diminutas obras de arte que harán las delicias de los coleccionistas y del público en general.

La feria cuenta con la participación de más de cincuenta artesanos nacionales e internacionales, los mejores artesanos de España y de países como Italia, Portugal y Países Bajos, que pondrán a la venta infinidad de artículos: punto, bordados, repostería, óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapatos, muñecas, etc.

Montse Vives, organizadora de la feria, explica que “después del éxito obtenido en las ediciones anteriores, volvemos con mucha ilusión ampliando el número de expositores. Ofreceremos al público una mayor oferta de piezas originales y de casas de muñecas”. En este sentido matiza que “nuestro principal objetivo es continuar posicionándonos como una cita imprescindible, a nivel nacional e internacional, para los aficionados y coleccionistas de este tipo de miniaturas”.

Piezas originales para casas de muñecas Madrid Miniaturas/ Cedida.

El público que visite la feria encontrará piezas originales e insólitas a escalas 1:12 e incluso 1:14, y estarán presentes todos los estilos decorativos: moderno minimalista, shabby chic, art noveau, e incluso los años 70 y 80 del siglo pasado. Los más manitas podrán encontrar kits y materiales para hacerse uno mismo sus propias miniaturas.

Concurso de escenas

Como en las ediciones anteriores, Madrid Miniaturas organiza un concurso en el que podrán participar todos los visitantes de la feria. Los participantes podrán dar rienda suelta a su creatividad creando una escena en miniatura. “El tamaño de la escena no debe superar los 30 x 30 cm., y la escena debe ser única, original, inédita y completamente anónima”, explica la organizadora. Los mejores ganarán premios en metálico para gastar en la propia feria.

“El arte de la miniatura se ha convertido en una forma de coleccionismo que, en la actualidad, cuenta con una legión de aficionados y coleccionistas”, concluye la organizadora.