Josean Merino, el 'Rey del Pintxo', en la cocina de uno de sus restaurantes. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

El chef Josean Merino innova en PerretxiCo por Navidad: dos menús especiales, fiestas y sus pimientos no rellenos

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LO ESENCIAL Las claves El chef Josean Merino presenta en la taberna PerretxiCo sus nuevos pimientos rojos asados y pelados a mano de estilo tradicional vasco, servidos 'no rellenos' y acompañados de vacuno madurado o bacalao al pilpil. La cadena de tabernas lanza dos menús especiales de Navidad, 'Acebo' y 'Muérdago', con precios de 49 y 44,95 euros respectivamente, que incluyen sus especialidades gastronómicas. PerretxiCo estrena un servicio de eventos y fiestas privadas para cenas de empresa y celebraciones desde 32 euros por persona, oferta que se mantendrá durante todo el año.

PerretxiCo ha abierto la temporada presentando sus novedades para otoño e invierno, recuperando, de la mano de Josean Merino en la taberna de Fleming, el pimiento asado y pelado a mano de las casas vascas. Además, se han presentado dos menús de Navidad y una línea de eventos privados en sus tabernas que continuará disponible a lo largo del año.

El chef Josean Merino ha puesto el foco en un producto simple que lleva toda la vida en la despensa de la gran mayoría de casas del país: el pimiento rojo, trabajado por el método tradicional.

El pimiento se asa, se pela a mano y llega a la mesa no relleno, sino acompañado de carne de vacuno madurada al Montilla-Moriles o de bacalao con cebolla pochada y pil pil.

La receta está influenciada por lo que ocurre en muchas casas vascas en otoño, donde durante el otoño los pimientos se asan, se pelan a mano y se conservan para los meses posteriores.

Menús de Navidad

Perretxico ha anunciado dos menús especiales de Navidad, con precios de 49 y 44,95 euros.

El primero de ellos es el Menú Acebo, que cuenta con aperitivo, entrantes a compartir (jamón ibérico, ensaladilla rusa, croquetas, risotto de hongos), un segundo a elegir entre bacalao al pilpil, carrillera al vino tinto, entrecot de vacuno mayor o atún en tempura, y torrija de brioche.

Por último, está el Menú Muérdago, con entrantes a compartir (carpaccio de txuleta, alcachofas fritas, revuelto de boletus y pimiento no relleno de bacalao), medio bacalao al pilpil y medio asado tierno de vaca cocinado 48 horas a baja temperatura, y torrija de brioche.

Eventos privados

También se estrena una nueva propuesta de eventos y fiestas privadas para cenas de empresa, celebraciones y reuniones de amigos. Nace con la Navidad en el horizonte, pero tendrá continuidad durante todo el año en las tabernas perretxiCo.

La oferta incluye menús tipo cóctel de pie (desde 32 € por persona, bebida incluida), menús adaptados a celíacos y veganos, córners temáticos de cerveza, queso, gildas o jamón, y canapés a la carta (a lo que ellos llaman txokos).

PerretxiCo, marca de tabernas de origen vasco fundada por Josean Merino y Estíbaliz Pérez y vinculada a Grupo Hirviendo, defiende una forma informal y social de comer: la cultura del pintxo, la barra y el formato pequeño de ración y platiCo.

Además de la taberna de Fleming en la C/Pedro Muguruza, cuenta con tabernas en Chamberí, Corazón de María, Narváez, Chueca y Bernabéu Market, Vitoria-Gasteiz, Logroño y Málaga, su última apertura.

Entre sus platos más reconocibles están el Donut de cocido vasco y el Txangurro Donostiarra. Su ensaladilla rusa figura entre las diez mejores de España según San Sebastián Gastronomika.

Entre otros, han recibido el reconocimiento como Mejor Barra de Tapas y Pintxos de España, el premio a la Mejor Tapa Vanguardista en el Concurso Nacional de Pintxos de Valladolid, varios campeonatos y concursos autonómicos de pintxos y tapas, además de distinciones de referencia como los soletes Repsol o las recomendaciones en la Guía Michelín.