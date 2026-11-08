El festival que se celebra en Madrid el 14 de noviembre: gratuito, con música, humor y la actuación de Amaral

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LO ESENCIAL Las claves El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge el 14 de noviembre el Aperitivo Hematofesti, un evento gratuito con reserva previa que combinará música, humor, literatura y degustación gastronómica gallega. El dúo Amaral ofrecerá una actuación acústica e íntima dentro de una programación que también cuenta con la participación del cómico Ignatius Farray y las creadoras Paula Carballeira y Lucía Aldao. La cita servirá como presentación de la tercera edición del festival Hematofesti, dirigido por la escritora Ledicia Costas, que se celebrará en Vigo en abril de 2027. Hematofesti nació en 2024 como homenaje a Miguel A. López (ElHematocrítico) y se ha consolidado como un espacio multidisciplinar para acercar la cultura contemporánea a públicos de todas las edades.

Amaral será una de las principales atracciones del Aperitivo Hematofesti Madrid, evento previo al festival Hematofesti de 2027 en Vigo. La cita, que combinará música, humor y literatura, comenzará el sábado 14 de noviembre, a las 11:45 horas hasta las 14:00 horas, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes.

Además, el evento contará con la participación también de Ignatius Farray, Paula Carballeira y Lucía Aldao, y se ofrecerá un aperitivo-presentación con degustación de gastronomía gallega. El evento será gratuito, con reserva previa por invitación, y abierto al público infantil.

La presencia de Eva Amaral y Juan Aguirre será la guinda de lujo de la cita. El dúo es uno de los grandes referentes del pop rock español de las últimas décadas, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Los creadores de éxitos como 'Sin ti no soy nada', 'Cómo hablar', 'No lo entiendo', 'Dolce Vita' o 'Nuestro Tiempo' interpretarán algunos de estos temas durante el encuentro en un formato acústico e íntimo, en el que la música compartirá espacio con el humor y la literatura, sin tratarse de un concierto completo.

La escritora y directora de Hematofesti, Ledicia Costas, adelantará las novedades y las bases de la tercera edición del festival, que se celebrará en Vigo en abril de 2027.

La organización ha programado dos sesiones de Petisco Hematofesti. La primera será en Madrid este 14 de noviembre, y la segunda en Vigo el 21 del mismo mes. El objetivo es dar a conocer los detalles de la próxima edición, que cambia sus fechas habituales de noviembre a abril para coincidir con el cumpleaños del Hematocrítico y con el Mes del Libro Infantil.

El encuentro madrileño contará también con Ignatius Farray, uno de los nombres destacados del humor contemporáneo, y con las creadoras gallegas Paula Carballeira y Lucía Aldao (feat. Eris Mackenzie), que aportarán sus respectivas miradas desde la música, la narración oral, la narrativa infantil, la poesía y el humor.

Origen del festival

Hematofesti nació en 2024 a partir de una idea de Miguel A. López, la escritora Ledicia Costas y el ilustrador y cineasta Alberto Vázquez.

Tras el fallecimiento inesperado de Miguel, conocido en redes sociales como ElHematocrítico, en noviembre de 2023, el proyecto se transformó en un homenaje a su figura y, al mismo tiempo, en una forma de desarrollar algunas de las inquietudes que compartían.

Desde entonces, bajo la dirección de Ledicia Costas, el festival ha reunido en Vigo a referentes nacionales de la literatura, ilustración, música, comedia y videojuegos, buscando acercar la creación contemporánea a públicos de diferentes edades.

En sus dos primeras ediciones han participado nombres como Paco Roca, Berto Romero, Amaral, Nacho Vigalondo, Teresa Rabal, Luz Casal o Ignatius Farray, entre otros.

La primera edición de Hematofesti fue incluida por el Observatorio de la Cultura entre las novedades culturales más relevantes del año en España.