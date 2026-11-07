Los Harlem Globetrotters llegan a Madrid con las entradas ya a la venta: podrás ser entrenador o lanzar un tiro libre

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LO ESENCIAL Las claves Los Harlem Globetrotters inician su nueva gira 'Rivales' por España en Madrid, visitando diez ciudades entre el 3 y el 14 de mayo de 2027. Las entradas salieron a la venta el 5 de noviembre con un descuento exclusivo del 15% hasta el día 12 del mismo mes. Los aficionados tendrán un papel activo mediante votaciones en directo, tiro libre en cancha, ser entrenadores por un cuarto o aparecer en la pantalla gigante. El espectáculo incluye una fiesta de apertura gratuita, cámaras con la perspectiva de los jugadores, narraciones en directo y contenidos interactivos renovados.

Tras la celebración de su centenario, los legendarios Harlem Globetrotters dan comienzo a una nueva gira con Harlem Globetrotters: Rivales, que pasará por España del 3 al 14 de mayo de 2027 iniciando su recorrido en Madrid. La gira visitará además Valencia, Sevilla, Málaga, Tenerife, Barcelona, Santiago de Compostela, Gijón, Bilbao y Mallorca.

Durante las próximas semanas se desvelarán los nombres e identidades de estos equipos, cuya llegada promete nuevos desafíos, enfrentamientos inéditos y más emoción sobre la cancha.

El nuevo evento plantea una evolución del espectáculo manteniendo intacta la esencia de uno de los equipos más reconocibles y queridos del mundo del entretenimiento y el deporte.

Para esta edición los fans de los Harlem Globetrotters podrán disfrutar de su espectáculo con la llegada de promociones exclusivas. través de Mitaquilla.com. La venta general empezó el 5 de noviembre y las entradas podrán adquirirse con un 15% de descuento hasta el 12 de ese mes.

Novedad con los aficionados

La principal novedad de esta nueva edición será el papel protagonista de los aficionados, que podrán participar activamente en el desarrollo del espectáculo a través de votaciones en directo para elegir determinados retos y desafíos.

Además, algunos espectadores tendrán la oportunidad de saltar a la cancha para lanzar un tiro libre, convertirse en entrenadores por un cuarto o aparecer en el videomarcador gigante.

Todo ello comenzará incluso antes del partido, gracias a una nueva fiesta de apertura gratuita que ofrecerá actividades interactivas, entretenimiento y experiencias para los asistentes desde el momento en que se abran las puertas del recinto.

La experiencia también dará un paso adelante con una producción renovada, que incluirá nuevos contenidos en los videomarcadores, cámaras que mostrarán la perspectiva de los jugadores, interacciones con el público y narraciones en directo para acercar aún más a los aficionados a la acción y a la rivalidad entre los equipos.

Con más de un siglo de historia, los Harlem Globetrotters continúan reinventando el espectáculo deportivo y acercando el baloncesto a públicos de todas las edades. Su combinación de talento, acrobacias, humor, interacción con los espectadores y desafíos sobre la cancha ha convertido al equipo en un fenómeno internacional que trasciende generaciones.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 11 giras con Proactiv Entertainment en España, y son los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con cualidades extraordinarias.

Nicolás Renna, CEO de Proactiv Entertainment, destaca lo que significa para la compañía una conmemoración tan especial: "Los Harlem Globetrotters son mucho más que un equipo de baloncesto: son un icono mundial del entretenimiento y un referente capaz de sorprender a cada nueva generación".

"Es un orgullo seguir acompañándolos en su trayectoria y acercar al público español una nueva experiencia que, con la incorporación de nuevos equipos rivales y una mayor participación de los aficionados, promete llevar el espectáculo a otro nivel”, añade.