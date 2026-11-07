La ciudad de los Reyes Magos, perfecta para recorrer a pie: a unos 45 minutos de Madrid y para toda la familia

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LO ESENCIAL Las claves Peque Navidad traslada su experiencia inmersiva a la Finca de los Almorchones en Navacerrada, a unos 45 minutos de Madrid. El rey Melchor tomará el relevo de Papá Noel como gran protagonista de las actividades y recorridos interactivos del 26 de diciembre al 5 de enero. El recinto ofrece un recorrido guiado de más de dos horas con la fábrica de juguetes, oficina de correos, entrega de cartas y talleres interactivos. Las entradas solo se venden a través de la web oficial y el recinto cuenta con aparcamiento y opciones de restauración para toda la familia.

Peque Navidad es uno de los destinos perfectos a los que llevar a los más pequeños de la familia para disfrutar en conjunto de la magia de unas fechas tan especiales. Este año, Navacerrada acoge la experiencia inmersiva en un entorno natural perfecto como la Finca de los Almorchones.

La magia de Peque Navidad llega de esta manera a un entorno de lo más especial, en plena Sierra de Madrid en una ubicación rodeada de naturaleza y con vistas al embalse de Navacerrada.

Este año, el rey Melchor cogerá el testigo de Papá Noel y será el protagonista exclusivo del recorrido desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero de 2027. Durante este periodo, todas las actividades y espectáculos se orientan hacia la tradición de los Reyes de Oriente.

Peque Navidad es un espectáculo inmersivo enfocado al disfrute de toda la familia, perfecto para aquellos que busquen un plan navideño donde los más pequeños aprendan que la Navidad va más allá de lo material, con la presencia de valores como el amor y el estar con la familia.

El recorrido interactivo dura entre 2 horas y 2 horas y cuarto aproximadamente. Los asistentes avanzan en grupos pequeños guiados por elfos a través de diferentes estancias mágicas.

Durante todo el recorrido, los grupos irán acompañados por animadores y monitores presentes en cualquier punto del recinto. Durante el transcurso de la actividad, la música envuelve la experiencia para dar una atmósfera aún más navideña y especial.

La primera actividad que se puede hacer es visitar la fábrica de juguetes, donde los niños podrán ver cómo los elfos y los pajes trabajan a pleno rendimiento para preparar los regalos a todos los niños del mundo.

También podrán hacer su propia carta en la Oficina de Correos, donde los niños podrán hacer sus últimos deseos antes de entregar su carta. Una vez escrita, los niños vivirán el momento más esperado dentro del mágico recorrido, donde conocerán al Rey Melchor y le harán entrega de su carta.

Las familias podrán disfrutar de otras actividades y talleres, como el taller en la Cocina de Mamá Noel, donde los niños pueden hacer y decorar su propia galleta artesanal. Además, también está disponible un taller de abalorios, donde pueden elaborar sus propios adornos navideños para colgarlos posteriormente en el árbol.

El recinto cuenta también con servicio de restauración, con una cafetería y un restaurante. Para comer allí, la organización ofrece menús prediseñados, con un menú de adulto por unos 14 euros con reserva previa, y otro infantil por 10 euros. En caso de acudir sin reserva previa, el precio de ambos menús sube dos euros.

Peque Navidad, creado por una empresa hispano-canadiense, lleva celebrándose desde el año 2016. Desde entonces, más de 70.000 personas han vivido ya la experiencia en cualquiera de sus ediciones, según estima la organización.

Ambas ubicaciones están provistas de un buen espacio adaptado a los niños, con un parking amplio y facilidad de acceso. Las entradas sólo pueden comprarse a través de la web oficial, sin posibilidad de venta física.