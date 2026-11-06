Vuelve un clásico de Madrid: el restaurante al que iba hasta el rey Juan Carlos I regresa con un nuevo dueño y lleno

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LO ESENCIAL Las claves El emblemático restaurante Amparito Roca reabre en la calle Juan Bravo de Madrid tras la jubilación de su fundador, Jesús Velasco. Zoilo Álvarez, del Grupo Roostiq, asume la propiedad manteniendo el equipo original, la estética respetuosa y platos clásicos como los callos o el tomate Amparito Roca. La propuesta gastronómica suma verduras y productos procedentes de la huerta ecológica propia del nuevo dueño en Ávila y renueva su bodega con 500 referencias. El local cuenta con un aforo de 80 comensales, terraza, un reservado independiente para eventos y un ticket medio que ronda los 110 euros.

Todo empezó en 1994 en Guadalajara. El restaurante de Jesús Velasco, Amparito Roca, alcanzó tanta fama que movilizaba hasta al mismísimo rey Juan Carlos I y a la alta sociedad madrileña, a pesar de estar a más de 50 kilómetros de la capital.

Dos décadas después, el negocio se trasladó a Madrid, al número 12 de la calle Juan Bravo. Con el nombre de un pasodoble taurino cuyas partituras a día de hoy se lucen en el recibidor, Velasco logró convertirlo en un clásico de la gastronomía de la ciudad.

Con la llegada de su jubilación, quiso dejar Amparito en buenas manos para que el legado continuara. Esas manos son las de Zoilo Álvarez, del Grupo Roostiq, que conocía a Velasco y no quería "perder" la esencia de la casa, cuenta en una de las mesas de su nuevo restaurante a EL ESPAÑOL.

Fachada Amparito Roca. Amparito Roca

Por eso prefiere que el cambio apenas se note y que Amparito no se vincule a sus otros proyectos ni a su nombre. Y lo ha conseguido.

Desde su reapertura, Amparito Roca ha llenado todas sus mesas y el cliente de toda la vida apenas han notado el cambio, porque la reforma ha sido muy respetuosa con la imagen original del restaurante y mantienen el personal que lleva años trabajando allí. "Hemos mantenido la esencia, aunque le hemos dado una vuelta a los platos", resume Álvarez, que realmente lleva trabajando con Velasco desde el 1 de enero.

La carta conserva los pilares que hicieron famosa a la casa. Siguen el tomate Amparito Roca, el salpicón de bogavante, los callos a la madrileña, el solomillo a la japonesa y los pescados del día.

También el torrezno, que es plato estrella tanto en Amparito como en Roostiq, aunque Álvarez habla de pura casualidad. Los guisos tampoco faltan, como el de garbanzos con gambas y callos.

El tomate Amparito Roca, de la huerta ecológica de Zoilo. Amparito Roca

Entre las incorporaciones destaca el arroz con chirlas. Al frente de los fogones está Javier Valverde, y los postres los firma Raquel Álvarez.

Del huerto al plato

La gran baza de esta nueva etapa es el origen del producto. Parte de las verduras y de otras materias primas procede de las fincas de Zoilo Álvarez en Ávila: unas 90 hectáreas de huerto ecológico, que además empieza a ser también granja. De allí salen los embutidos y gallinas de las que obtienen los huevos.

Por su parte, la bodega, con la que Amparito siempre ha jugado fuerte, ha ganado peso. Santi Carrillo, director del restaurante y responsable de sumillería, firma una selección de unas 500 referencias que prevén ampliar a 600.

Reúne algunos de los vinos más representativos de España y mira también a grandes regiones internacionales, con especial presencia de Borgoña, Burdeos y Champagne.

El comedor tiene un aforo de 80 comensales, y la terraza permite comer o cenar al aire libre con la misma cocina y la misma atención de sala.

Sus famosos callos. Amparito Roca

Entre los espacios más singulares está Casa Amparito, un reservado independiente en la calle Maldonado, 14, con cocina propia y capacidad para hasta 20 comensales. Está pensado para reuniones, encuentros gastronómicos y celebraciones, especialmente de cara a la Navidad.

El ticket medio ronda los 110 euros, y el restaurante se ha llenado desde el primer momento. Amparito Roca no busca ser otro restaurante, sino volver a ser reconocible desde el primer vistazo.

A quien ya lo conocía le ofrece lo de siempre, y a quien llega ahora, una mirada más contemporánea de un clásico que, como se ve, no necesitaba una revolución, sino cuidado y continuidad.