El premiado circo que abre en el centro de Madrid del 20 de noviembre al 6 de enero: magia, comida y para toda la familia

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LO ESENCIAL Las claves El Teatro Circo Price acogerá el espectáculo navideño del Circo Raluy Legacy del 20 de noviembre al 6 de enero en Madrid. El Circo Raluy Legacy cuenta con seis generaciones de artistas y fue galardonado en 2023 con el prestigioso reconocimiento BIG TOP LABEL. El espectáculo está diseñado para toda la familia, tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y la imagen gráfica fue creada por el ilustrador Jesús Cisneros. Las entradas ya están a la venta con precios disponibles a partir de los 14 euros.

Circo Price es una de las actividades imprescindibles que ver en Madrid cada vez que se acercan las fechas navideñas. Cada año, la pista se transforma para celebrar una de las citas más esperadas por las familias, en un espectáculo marcado por la emoción y la magia del circo. Este año, el circo abrirá sus puertas al Circo Raluy Legacy del 20 de noviembre al 6 de enero.

En esta edición, Circo Price en Navidad recibe a una de las familias más aclamadas de nuestro país, con una troupe de artistas que llenará la pista de talento y fantasía. Una gran producción plagada de números de circo, increíbles acróbatas, equilibrios, malabares, humor y mucho más, pensada para disfrutar en familia.

Porque hay tradiciones que forman parte de la Navidad, y venir al Price es una de ellas. Una oportunidad para que mayores y pequeños vivan juntos la emoción del espectáculo en directo y descubran por qué el circo ocupa un lugar tan especial en estas fiestas. Este año, la magia llega de la mano del Circo Raluy Legacy.

Desde 2006, el Teatro Circo Price celebra una de las tradiciones más queridas por el público madrileño, en un espectáculo acogido por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

El cartel de la edición de este año del Circo Price en Navidad ha sido diseñado por el ilustrador Jesús Cisneros, galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2026. Su trabajo será la imagen gráfica de una edición que vuelve a situar el circo como uno de los protagonistas de las fiestas madrileñas.

La familia Raluy se ha convertido en un referente en el mundo del circo tras sumar seis generaciones de artistas. En 2023, el Circo Raluy Legacy recibió el prestigioso galardón BIG TOP LABEL, reconocimiento que solo habían recibido 13 circos en todo el mundo.

Actualmente, el circo está dirigido por Louisa y Kerry Raluy, que continúan apostando por la tradición familiar y la adaptación del circo a los nuevos públicos.

Las entradas están ya a la venta, con un precio desde los 14 euros. La duración del espectáculo es de 1 hora y 45 minutos, con un descanso incluido.

Para remontarse a los orígenes del Teatro Circo Price hay que irse al siglo XIX, de la mano de Thomas Price, un domador de caballos irlandés, perteneciente a una antigua estirpe de acróbatas, que llegó a Madrid en 1847 y levantó su propio circo en el año 1868.