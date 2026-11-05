El centro comercial con la mejor oferta de Madrid hasta el 26 de noviembre: ofrece cine y cena por sólo 12 euros

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LO ESENCIAL Las claves El centro comercial Nassica lanza la promoción 'Cine + Cena' por 12 euros por persona (6 euros la entrada y 6 euros el menú). La oferta estará disponible hasta el 26 de noviembre los lunes, martes y jueves. Incluye películas de la cartelera de Cinesa Nassica y menús en restaurantes como Burger King, Casa Carmen, KFC o Lizarrán, entre otros. Para acceder al descuento es necesario registrarse previamente en la base de datos del centro comercial y recoger el cupón correspondiente.

El centro comercial Nassica ha vuelto a apostar por una de sus apuestas de ocio más consolidadas para el público. La iniciativa Cine + Cena permite disfrutar, hasta el 26 de noviembre, de una entrada de cine en Cinesa Nassica por 6 euros y de un menú en uno de los establecimientos participantes por otros 6 euros, con un precio total de 12 euros por persona.

La promoción estará disponible al público los lunes, martes y jueves, y permitirá a los visitantes del centro comercial elegir la película que más les apetezca de toda la cartelera de Cinesa Nassica y completar la experiencia con una propuesta gastronómica adaptada a diferentes gustos.

Desde bocadillos, a pizzas y hamburguesas o platos más elaborados, el público tendrá diversidad de sitios donde elegir disfrutar de esta propuesta.

Entre los establecimientos que participan en esta iniciativa se encuentran Bobby's, Burger King, Cantina Mariachi, Carl's Jr., Casa Carmen, El Brillante, KFC, La Burratina, Lizarrán, Popeyes, McDonald's y Cinesa, con diferentes opciones de menú que podrán consultarse tanto en la web de Nassica como directamente en cada establecimiento.

Para acceder a la promoción, los visitantes deberán registrarse previamente en la base de datos del centro y recoger su cupón en el horario habilitado, de 12:00 a 15:00 y de 16:30 a 21:30 horas.

Con el precio estándar de ir a comer a un restaurante o ir al cine rondando, e incluso superando, los diez euros, esta propuesta prácticamente regala el cine o la cena, haciéndolo un plan perfecto para todo el mundo, ya sean parejas, amigos o familiares.

Con esta promoción, Nassica busca incrementar las visitas al centro, que se ha convertido en uno de los referentes de la Comunidad gracias a sus continuas actividades y ofertas.

Con esta nueva edición, Nassica continúa apostando por una fórmula que combina dos de los grandes atractivos del parque comercial: su oferta cinematográfica y su amplia variedad gastronómica. Una alternativa para disfrutar de una tarde de ocio durante la semana, descubrir los últimos estrenos y completar el plan con una cena sin salir del mismo espacio.

El centro comercial celebró hace poco su 25 aniversario, con una programación especial de actividades gratuitas para toda la familia. Durante seis días, el Nassica acogió distintas actividades pensadas para todas las edades, como juegos y talleres creativos o espectáculos infantiles, experiencias interactivas y concursos con premios inspirados en Halloween.

Estas actividades complementan la oferta comercial y de ocio de Nassica, que cuenta con una ubicación estratégica en el sur de Madrid junto a Getafe The Style Outlets, formando un complejo que engloba moda, ocio y restauración con un total de 71.000 m² de SBA, más de 120 tiendas, 33 restaurantes y uno de los cines más taquilleros de Madrid.