El chef Sergi Arola en su nuevo proyecto, Austral, esta semana. Cristina Villarino El Español

El regreso del chef Sergi Arola tras lograr 2 estrellas Michelin y cerrar por deudas: "No le deseo eso ni a mi peor enemigo"

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LO ESENCIAL Las claves El chef Sergi Arola regresa a Madrid para liderar la propuesta gastronómica de Austral, un nuevo restaurante de cocina chilena ubicado en la calle Velázquez. La propuesta gastronómica del local se centra en la "brasa y cuchara", ofreciendo platos tradicionales chilenos en formato carta con precios desde los 15 euros. Arola, que vive en Chile desde hace siete años y tramita su ciudadanía, busca poner en valor y compartir en España todo lo aprendido en el país sudamericano. El cocinero repasa su complicada etapa tras el cierre de su anterior restaurante gastronómico por deudas en 2016 y asegura que ha aprendido de sus errores de gestión.

Sergi Arola (Barcelona, 1968) ya no es el chef que conocimos en 2007, cuando abrió en la calle Zurbano el restaurante que llevaba su nombre y que llegó a tener dos estrellas Michelin.

Hoy se declara "chileno" por todo lo que le ha dado la gente de ese país con la que está vinculado desde hace 15 años y que le ha enseñado a relativizar los tropiezos con un "lo que no te mata te hace más fuerte".

Además, reconoce que quizá pecó "de soberbia" en otras épocas de su vida.

Sergi Arola en Austral. Cristina Villarino Europa Press

Ahora vuelve a Madrid con Austral (Velázquez, 61), un restaurante de cocina chilena del grupo Los Lirios cuya carta firma él y abrirá con un soft opening la semana que viene.

Austral nace de un proyecto que le presentó el propietario de La Cabrera, el chileno José Luis Ansoleaga. Querían llevar dicho restaurante más al centro sin perder el local y hacer algo singular en una ciudad que, dice Arola, se ha convertido en "una metrópoli gastronómica de primer nivel".

El nombre alude al Pacífico Sur: la franja que recorre los 4.200 kilómetros de Chile, de la frontera con Perú a la Patagonia, con la cordillera y la pampa. "Es como una foto de un paisaje más que de un país", resume.

Al norte, "el desierto más árido del mundo"; al sur, los campos de hielo; entre medias, valles que "son prácticamente como estar en el Mediterráneo".

Su nuevo proyecto se llama Austral. Cristina Villarino El Español

"Teníamos muy claro que no queríamos retomar mi trayectoria donde la dejé", aclara Arola. Aun así, insiste en que la cocina de Austral son sus platos.

Su definición es "brasa y cuchara". La brasa no es la de un asador: en Chile "todo se celebra con una barbacoa", pero además se cocinan en leña y carbón cazuelas y cocimientos.

Cartas del nuevo restaurante. Cristina Villarino El Español

Por ello, en su carta encontraremos la calapurca, un estofado que se remata con una piedra sacada del fuego; el pulmay, cocimiento de marisco con costilla de cerdo y chicharrón de vaca ahumado, típico de Chiloé; y platos nacidos del mestizaje con lo español, como el charquicán, que mezcla el charqui mapuche (carne seca) con un sofrito.

No habrá platos españoles, pero cree que sorprenderá "la proximidad". Ve en la cocina chilena tradicional el mismo potencial que tuvo la española cuando su generación la actualizó en los 80 y 90.

Arola en la barra del pisco bar. Cristina Villarino El Español

Lo que más gustará, cree, es "la familiaridad de los sabores" y una cocina "con sabor, con enjundia". El local tiene dos espacios. En la primera planta, un pisco bar con DJ; abajo, un restaurante de perfil gastronómico, pero sin menú degustación. Solo carta y con platos desde 15 euros.

"Al final, para mí Austral es una manera de poner en valor todo lo que he aprendido en Chile. Todo el cariño que he recibido y devolvérselo, y, en cierto modo, compartirlo con la gente de España", expresa Arola, que cumple 7 años allí, donde presenta un programa de la televisión chilena, gestiona asesorías de restaurantes y vive con su actual pareja.

"No me arrepiento de nada"

El prestigioso chef, discípulo de Ferran Adrià, consiguió dos estrellas Michelin primero en La Broche y después en su propio restaurante gastronómico, hasta que los problemas económicos le obligaron a precintarlo en 2016.

El catalán admite que, desde la apertura del restaurante que llevaba su nombre, en 2007, empezaron los problemas: "Es que tenemos una memoria muy corta. Recuerdo que hay una cosa que se llama Lehman Brothers", contextualiza, y añade que la gestión fue su punto débil.

Sergi Arola en una de las mesas de su nuevo proyecto gastronómico. Cristina Villarino El Español

"Aprendimos y pagamos el precio por aprender. Ni a mi peor enemigo le deseo pasar por ahí. No me arrepiento de nada. Solo de haber dado demasiados titulares", reflexiona.

En el número 31 de Zurbano, donde estuvo su restaurante, hoy está Gurisa. Preguntado sobre si ha ido, la respuesta es "no": "Del mismo modo que nunca vuelvo con mis ex, no me ha pasado por la cabeza ir. Es como remover algo que me duele", responde con sinceridad. Aunque tampoco cierra la puerta: "No descarto que en algún momento pueda ir, porque además me han hablado muy bien".

"Me siento chileno"

Llegó a Chile por primera vez por error. En 2008, aceptó la asesoría de un proyecto del hotel Ritz-Carlton creyendo que era en Santiago de Compostela, y no de Chile.

Luego volvió para rodar MasterChef y otros programas para la televisión chilena. Actualmente vive allí, aunque viene con frecuencia a Madrid.

El cocinero catalán se considera chileno. Cristina Villarino El Español

"Me siento chileno", dice. De hecho, tramita la ciudadanía.

Su nuevo proyecto, Austral, aspira a viajar. Cuando esté "bien madurado", a Sergi Arola le gustaría llevarlo a Santiago de Chile, y no descarta otras ciudades españolas.