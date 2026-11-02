El gran circo de Madrid al que puedes ir desde ya hasta el 17 de enero: historia, acrobacias y música para toda la familia

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LO ESENCIAL Las claves El nuevo espectáculo 'Extraordinarios' de Circlassica estará instalado en IFEMA del 30 de octubre al 17 de enero con una propuesta pensada para toda la familia. La función cuenta con más de 30 artistas internacionales que dominan disciplinas como la acrobacia aérea, el alambre alto y la comedia, acompañados por música en directo. La trama está protagonizada por la payasa Isa en su viaje por el mundo para reunir talentos únicos y recuperar la esencia del Circo Mundial. Las entradas ya están a la venta y cada pase tiene una duración aproximada de dos horas con un descanso de 20 minutos.

A partir de este 30 de octubre, Madrid vuelve a llenarse de acrobacias, magia y emoción con 'Extraordinarios', el nuevo espectáculo de Circlassica y Productores de Sonrisas que llega a IFEMA del 30 de octubre al 17 de enero. El evento contará con artistas, música en directo y una historia para disfrutar con toda la familia.

En esta edición, la historia está protagonizada por Isa, una soñadora payasa de 'Cara Blanca', que realiza un viaje alrededor del mundo con la especial misión de encontrar a artistas capaces de devolver aquello que hace único al circo.

Durante su periplo, encontrará a personas con talentos extraordinarios, capaces de volar sin alas, desafiar los límites, y, en definitiva, hacer posible lo que a primera vista resulta imposible.

Esta premisa parte con el objetivo de Productores de Sonrisas de recuperar en el público la capacidad de sorprenderse, algo que parece haberse perdido en esta era marcada por las pantallas y las prisas.

"Bajo la carpa, los niños miran hacia lo alto y sueñan con volar. Los mayores vuelven a soñar con ellos y, por un instante, todas las distracciones quedan fuera", asegura Circlassica desde su página web.

Se trata de la séptima entrega del evento familiar de Navidad, con un espectáculo totalmente renovado y exclusivo, diseñado para recuperar la esencia del Circo Mundial, donde los artistas internacionales más destacados mostrarán sus mejores trucos y habilidades.

Para ello, el show cuenta con más de 30 especialistas internacionales que dominan disciplinas como la acrobacia aérea, rola bola, equilibrio sobre alambre alto y comedia gestual, todo ello acompañado por la música en vivo de la Orquesta Circlassica.

Durante meses, la organización del evento se ha encargado de cuidar con dedicación cada detalle para construir un universo propio con una escenografía repleta de guiños a los grandes circos, una iluminación capaz de crear una atmósfera envolvente y un vestuario acorde a la ocasión.

El espectáculo reivindica de esta forma la esencia del circo, como aquel lugar donde el tiempo se detiene y donde la sorpresa vuelve a ocupar el centro de la experiencia.

Circlassica, creado por Productores de Sonrisas, se ha consolidado como una de las grandes citas del entretenimiento familiar en España, siendo galardonada con el Premio Nacional de Circo y el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid.

Cada espectáculo dura aproximadamente dos horas, y cuenta con un intermedio de unos 20 minutos. Las entradas están a la venta en la Web Oficial de Circlassica y en plataformas autorizadas. Los precios varían entre la zona elegida y los descuentos activos.

El show está pensado para el disfrute de todos los públicos, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia en una fecha tan especial como Navidad.