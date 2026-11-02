El concierto de 'Solo en Casa' el 20 de diciembre en Madrid: más de 120 músicos en directo para revivir un clásico

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LO ESENCIAL Las claves El Palacio Vistalegre de Madrid acogerá el espectáculo 'Solo en casa en concierto' el domingo 20 de diciembre. Se proyectará la película completa en pantalla gigante mientras más de 120 músicos interpretan la banda sonora en directo. La mítica partitura de John Williams será interpretada por una orquesta sinfónica bajo la dirección musical de Damián Mahler. Las entradas para este evento navideño ya se pueden adquirir en Ticketmaster, El Corte Inglés y la web de SIRA Música.

El domingo 20 de diciembre, el Palacio Vistalegre acogerá Solo en casa en concierto, una experiencia que combina la proyección íntegra de la película original en pantalla gigante con la interpretación en directo de su banda sonora por una gran orquesta sinfónica.

El público podrá revivir las aventuras de Kevin McCallister acompañado por la música de John Williams, interpretada en sincronía con la película por más de 120 músicos.

Un clásico de Navidad

Desde su estreno en 1990, Solo en casa se ha convertido en una tradición navideña para distintas generaciones. Su humor, sus personajes y su música regresan en un formato que permite redescubrir la película y escuchar la partitura de John Williams con todo el protagonismo de una interpretación orquestal en vivo.

A pocos días de Nochebuena, el espectáculo propone un encuentro entre generaciones: para quienes crecieron con la película, la oportunidad de volver a verla de una forma diferente; para los más pequeños, una ocasión de descubrirla en una gran pantalla y con música sinfónica en directo.

Información del espectáculo

Fecha: domingo 20 de diciembre de 2026 Hora: 19:30 h

Lugar: Palacio Vistalegre, Madrid

Formato: película original completa con orquesta sinfónica en directo

Dirección musical: Damián Mahler

Producción: SIRA Música

Entradas: Ticketmaster, El Corte Inglés y siramusica.com