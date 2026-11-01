La ciudad de Papá Noel abrirá el 6 de noviembre a 30 minutos de Madrid: talleres de galletas y una fábrica de juguetes

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LO ESENCIAL Las claves Peque Navidad ofrecerá talleres inmersivos y actividades familiares en Brunete a partir del 6 de noviembre y en Navalcarnero desde el 14 de noviembre. La experiencia incluye un recorrido por la fábrica de juguetes, la oficina de Correos, un taller de galletas con Mamá Noel y elaboración de adornos navideños. El programa se divide en dos etapas: hasta el 23 de diciembre estará dedicado a Papá Noel y sus elfos, y desde el 25 de diciembre a los Reyes Magos. Las entradas deben comprarse exclusivamente de forma online a través de la web oficial, e incluye opciones de menú gastronómico para adultos y niños.

La Navidad es una época perfecta para pasar acompañado de tu familia y tus seres más cercanos, ya sea en casa o disfrutando de las distintas variedades de planes de ocio que abarrotan Madrid por estas fechas.

Peque Navidad es uno de los destinos perfectos, lleno de actividades para que los más pequeños disfruten del espíritu navideño.

Durante la edición de este año, los más pequeños podrán elegir entre visitar Navacerrada o Brunete, a poco más de media hora de la capital, para entrar en los universos de Papá Noel y los Reyes Magos.

En Brunete, las actividades darán comienzo el próximo 6 de noviembre y permanecerán abiertas hasta el 6 de enero. Mientras, en Navalcarnero habrá que esperar hasta el 14 de noviembre, con una fecha de finalización también para el 5 de enero de 2027.

Peque Navidad es perfecto para aquellas familias que busquen un plan navideño en familia donde los niños disfruten de la magia de la Navidad y además se les recuerden los valores de esta época, como el amor y el estar con la familia por encima de los regalos y lo material.

Las actividades consisten en 4 talleres inmersivos, concebidos como un recorrido. Durante el trayecto, los niños van conociendo a los distintos artífices de que ocurra la Navidad cada año, como los elfos de Papá Noel o los pajes de los Reyes Magos.

Se pueden visitar espacios ambientados, como la fábrica de juguetes donde se preparan los regalos de todos los niños, la oficina de Correos o incluso una actividad de hacer galletas con Mamá Noel.

También está disponible para los niños el taller de abalorios, donde los niños elaboran sus propios adornos navideños para luego colgarlos del árbol.

Durante la totalidad del recorrido hay una gran cantidad de animadores y monitores que acompañan a cada grupo. Además, la música está pensada para crear un ambiente de lo más navideño. La experiencia está pensada para que tanto niños como adultos disfruten por igual.

Las visitas están estructuradas en tres franjas horarias, divididas entre mañana, tarde y noche. Habrá dos actividades diferentes según la fecha: del 7 de noviembre al 23 de diciembre se podrá visitar la casa de Papá Noel y ayudar a los elfos a preparar la Navidad. A partir del 25, se podrá visitar a los Reyes Magos

Las entradas sólo pueden comprarse a través de la web oficial, sin posibilidad de venta física. La experiencia cuenta además con experiencia culinaria, con posibilidad de elegir entre el menú adulto o infantil.

Peque Navidad nació de la mano de una empresa hispano-canadiense y lleva celebrándose desde 2016. Según la organización, más de 70.000 personas la han vivido ya.

Peque Navidad lleva celebrándose desde el año 2016, creado por una empresa hispano-canadiense. Según la organización, más de 70.000 personas han vivido ya la experiencia en cualquiera de sus ediciones.

Ambas ubicaciones están provistas de un buen espacio adaptado a los niños, con un parking amplio y facilidad de acceso.