Uno de los puntos del recorrido del espectáculo. Naturaleza Encendida

El espectáculo de fantasía de Navidad más grande de Madrid abrirá el 24 de noviembre: comida, show y tickets por 16 €

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Naturaleza Encendida regresa a Madrid el 24 de noviembre en una nueva ubicación: el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. El espectáculo de luz y tecnología estará inspirado en 'Alicia en el país de las maravillas' con personajes en escena y videomapping. El recorrido de más de un kilómetro incluye banda sonora propia, tecnología LED de bajo impacto y una variada oferta gastronómica. Las entradas están disponibles desde 16 euros y la experiencia se podrá visitar hasta el 10 de enero de 18:00 a 22:00 horas.

Después de dos años de ausencia, Madrid vuelve a abrir las puertas de Naturaleza Encendida a partir del 24 de noviembre. El espectáculo de este año estará inspirado en 'Alicia en el país de las maravillas' y tendrá una nueva ubicación tras dos años sin pasar por la capital: el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

En este espectáculo inmersivo la luz cobra vital importancia, transformando el entorno en un universo lleno de magia, color, música y tecnología. Durante la edición de este año, los visitantes podrán encontrarse durante el recorrido a personajes del cuento como la Reina de Corazones, el Sombrerero Loco o el Conejo Blanco.

En esta edición, LETSGO se adentra ahora en una nueva aventura creativa, reinterpretando el clásico de Lewis Carroll desde una mirada contemporánea y sensorial, combinando videoproyecciones, iluminación inmersiva, videomapping y actores reales en escena.

La experiencia se completará con una extensa oferta gastronómica, con la presencia de diversos food trucks en distintos puntos del recorrido.

La iluminación no será la única protagonista, sino que durante todo el recorrido estará acompañado de una banda sonora original, compuesta específicamente para el proyecto, que refuerza el carácter onírico y envolvente de la experiencia.

Además, el espectáculo de 'Alicia en el País de las Maravillas' utilizará tecnología LED de última generación, minimizando el impacto medioambiental y respetando el entorno natural del parque sin comprometer el espectáculo.

Se trata de una creación original de la productora española del alcance global, LETSGO, en colaboración con Fever, la plataforma tecnológica líder mundial para descubrir la cultura y entretenimiento en vivo, con el apoyo de Creaciones Navideñas.

'Alicia en el País de las Maravillas' nace tras años de experiencia de LETSGO en la creación de recorridos lumínicos de gran formato en espacios naturales y patrimoniales de todo el mundo.

Entre ellos destacan las distintas ediciones de Naturaleza Encendida, celebradas en enclaves de alto valor cultural como el Real Alcázar de Sevilla, el Real Jardín Botánico de Madrid o el Palacio de Pedralbes en Barcelona.

Los visitantes tienen dos opciones a la hora de comprar la entrada, eligiendo entre la entrada general y la premium. La primera de ellas, desde los 16 euros, da acceso a Naturaleza Encendida y permite el ingreso en franjas de 15 minutos. La segunda, desde 21 euros, permite además el acceso preferente sin colas y el ingreso en franjas ampliadas de una hora.

Cambio de escenario

Tras haber pasado por otros espacios durante sus ediciones en la capital, Naturaleza Encendida se traslada al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, situado en el campus de la Universidad Complutense.

El jardín ocupa una amplia zona verde dentro de Ciudad Universitaria, reuniendo a una gran colección de plantas y árboles de diversas regiones de procedencia. Con esta configuración, se permitirá distribuir las instalaciones a lo largo de un recorrido de más de un kilómetro, con zonas diferenciadas a través de ambientes distintos.

Naturaleza Encendida estará abierta a los visitantes desde el 24 de noviembre hasta el 10 de enero. La duración aproximada del recorrido es de 45 minutos, tiempo estimado para disfrutar la experiencia inmersiva completa.

El recorrido estará abierto desde las 18:00 horas hasta las 22:00 horas, al ser un espectáculo nocturno. Las entradas pueden comprarse desde la web de Naturaleza Encendida o a través de Fever.