Imagen de la 'Puerta Mágica´, una de las grandes atracciones del evento Mágicas Navidades

El parque de la Navidad más grande de España abrirá el 14 de noviembre: 100.000 m2 con atracciones y restaurantes

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LO ESENCIAL Las claves Mágicas Navidades regresa a Torrejón de Ardoz el 14 de noviembre en un recinto de 100.000 m² con atracciones, espectáculos y seis zonas de restauración. Entre las novedades destaca 'El Viaje de Noel', un espectáculo inmersivo en 360º, y la Casa de la Navidad de Coca-Cola para conocer a Papá Noel y los Reyes Magos. El parque acoge la 5ª edición del Ice Festival con esculturas gigantes de hielo y la única pista de hielo sobre un lago de España, diseñada por Javier Fernández. El recinto cuenta con más de un kilómetro de Linternas de Asia, un Belén a tamaño real, un Mercado de Navidad y el espectáculo nocturno 'Rocking Christmas'.

Como cada año, Mágicas Navidades regresa a Torrejón de Ardoz para convertir las fiestas en una gran experiencia en el Parque de la Navidad de España, uno de los destinos turísticos preferidos para disfrutar de estas fechas.

De la mano de Productores de Sonrisas, referentes en entretenimiento familiar, el parque presenta este año una edición que combina sus espacios y experiencias más emblemáticos con novedades concebidas para sorprender al público.

Entre las actividades más destacadas destacan la Puerta Mágica, el musical con voces en directo 'El Elfo travieso', el domo inmersivo en 360º de 'El Viaje de Noel' y la Casa de la Navidad de Coca-Cola, una experiencia en la que las familias participarán en una aventura llena de espíritu navideño hasta encontrarse con Papá Noel o los Reyes Magos y hacerle entrega de sus cartas.

La Puerta Mágica, uno de los grandes iconos de Mágicas Navidades, vuelve a ser el corazón de esta experiencia. Su fachada de 1.000 m² se convierte cada día en un gigantesco escenario donde cobra vida 'El Elfo travieso', un espectáculo que fusiona videomapping, artistas y voces que invita al público a sumergirse en una historia donde todo puede suceder.

Durante cada jornada, 'Rocking Christmas' pondrá el broche final con una gran combinación de fuegos artificiales, música y luces al ritmo del rock, convirtiendo la despedida del parque en un espectáculo que reúne a los visitantes frente a la Puerta Mágica para dar la despedida al día.

'El Viaje de Noel' es una de las grandes novedades de la nueva edición. Un espectáculo inmersivo donde un espectacular domo envolverá al público en un universo de luz, imagen y sonido en 360º, eliminando los límites entre la realidad y la fantasía.

Arte en Ice Festival

El hielo vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de Mágicas Navidades con la 5ª edición de Ice Festival, que este año presenta 'Titanes del Mar', donde artistas llegados de diferentes partes del mundo tallarán gigantescos bloques de hielo para crear un espectacular universo inspirado en las profundidades marinas.

Entre las piezas que podrán contemplarse se encuentran una ballena jorobada de 16 metros, un 'Kraken' abrazando un trono helado, un gran tiburón blanco a escala real y Neptuno emergiendo de las profundidades.

El resultado será una exposición efímera en la que el hielo se transforma en gigantescas esculturas y que permitirá descubrir el trabajo de algunos de los grandes especialistas internacionales en este tipo de arte.

También estará disponible la única pista de hielo sobre un lago de España, que permitirá a visitantes de todas las edades ponerse los patines y deslizarse rodeados de iluminación y ambiente navideño.

La pista, de más de 1.000 m² de superficie y diseñada por el campeón Javier Fernández, contará además con patinadores profesionales que ofrecerán diferentes espectáculos de patinaje artístico.

Un viaje de luces y tradición

Mágicas Navidades propone un recorrido por diferentes mundos en los que la iluminación y la escenografía convierten el paseo en parte de la experiencia.

En Linternas de Asia, un sendero de luz y color de más de un kilómetro entre gigantescas criaturas luminosas, animales y flores transforma la noche en un paisaje de fantasía.

La tradición tiene también su propio espacio en el Camino de Belén, un recorrido a tamaño real que recrea diferentes escenas de la Navidad y permite acercarse a uno de los elementos más arraigados de estas fiestas desde una perspectiva inmersiva.

Zonas de restauración

Mágicas Navidades cuenta con seis zonas de restauración distribuidas por el recinto, con propuestas gastronómicas para hacer una pausa entre espectáculos y atracciones. Entre ellas destaca Bierhaus, un gran espacio cubierto con gastronomía alemana y actuaciones en directo.

La oferta se completa con diferentes espacios de street food, foodtrucks, dulces, bebidas calientes y sabores de distintas partes del mundo. Además, el Mercado de Navidad pone el punto tradicional con puestos de artesanía, decoración y regalos únicos para estas fiestas.

Mágicas Navidades se ha consolidado como uno de los destinos turísticos preferidos para quienes desean compartir en familia el auténtico espíritu navideño, recibiendo cada año más de un millón de visitantes.

A solo 100 metros de la estación de Cercanías Renfe, y con 4 aparcamientos y 6 accesos habilitados, el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz se transforma en un universo mágico bien comunicado por transporte público, garantizando comodidad y fluidez en los desplazamientos.