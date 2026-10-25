José Luis, el rejillero más antiguo de Madrid, con un taller de 150 años: "He hecho trabajos para los Bosé y el Palacio Real"

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LO ESENCIAL Las claves José Luis López es el rejillero más antiguo de Madrid y la cuarta generación de Rejillería López, un taller histórico fundado por su familia en 1877. A sus 64 años, prevé jubilarse el próximo año coincidiendo con el 150 aniversario del negocio, aunque busca un sucesor externo para evitar que el oficio desaparezca. A lo largo de su trayectoria ha elaborado y restaurado piezas para personalidades como los Bosé, Forges, Mingote o encargos para el Palacio Real y Patrimonio Nacional. El taller realiza un trabajo artesanal minucioso y manual en jornadas de diez horas, manteniéndose como un comercio tradicional singular en pleno centro madrileño.

Está en medio del centro de Madrid, pero pasa desapercibido. En Isabel la Católica, una callejuela muy cerca de la Gran Vía que antaño estaba repleta de comercios de barrio y ahora sobre todo aglutina restaurantes de todo tipo de comida: asiática, mexicana, italiana...

Pero una puerta destaca entre las demás. Y no porque sea especialmente llamativa, pero en su interior hay un pequeño taller por el que no ha pasado el tiempo desde aquel 1910 en el que se fundó.

Dentro está José Luis López, inmerso en la silla que está reparando. Moja el junco —un material de tejido vegetal proveniente de Asia y elaborado a partir de fibras naturales— en un cubo con agua y teje el asiento formando un patrón. Usa solo sus manos y un punzón parecido a un destornillador.

Él es el rejillero más antiguo de Madrid y uno de los últimos en conservar este oficio. Lleva casi 50 años trabajando ahí. Lo aprendió de su padre, quien a su vez lo aprendió de su abuelo y así sucesivamente hasta llegar a José Luis, la cuarta generación de Rejillería López.

Y la última, porque a sus 64 años ya tiene pensada su jubilación para el año que viene, fecha en la que el negocio cumplirá 150 años.

Su hija, de 17 años, no tiene mucho interés en seguir con el negocio. "Ella no ha venido nunca aquí. No lo conoce. Me ve a la hora a la que llego todos los días a casa, cómo me voy por la mañana temprano y que los sábados también trabajo. Eso no ayuda a que uno quiera trabajar en este negocio", cuenta.

Aun así, su aspiración es que no se pierda. De hecho, ya hay alguien interesado: "Tengo una persona que se quiere quedar con mi negocio. Espero enseñarle y que se quede con él y lo mantenga aquí. Si algún día tengo nietos, me gustaría pasar por esta puerta y decirles: 'Mira, aquí estuvo tu abuelo'".

Rejillería López

En realidad, el negocio nació en 1877. Su bisabuelo abrió el taller que sería el punto de partida de la historia familiar no muy lejos de allí, en la Corredera Baja de San Pablo, en la zona de Malasaña.

"Él no tenía solo un taller de rejillería. Hacía toda clase de muebles. Yo tengo fotos donde se ve que fácilmente podría haber unas 15 personas. Tenía todos los oficios: al tornero, al barnizador, al rejillero, al tallista. Y mi abuelo no era rejillero, era tallista. Lo que pasa es que se separó de mi bisabuelo, se vino aquí [el local actual] y puso con mi abuela la rejilla, que es lo que daba más dinero", explica a Madrid Total sin dejar la silla que tiene entre manos en ningún momento.

José Luis López arreglando una silla en su taller. I. Gilabert

Y añade: "Mi abuelo murió joven y mi padre, con 12 años, se tuvo que poner a trabajar en un taller fuera de aquí para poder ganar dinero para la familia. Luego, durante la guerra, falleció mi abuela. Mi padre estuvo tres años en la guerra y, cuando acabó, estuvo en un campo de concentración. Después volvió aquí. Y siempre decía: 'Yo conocí al Rey, conocí la República, conocí a Franco y me tocó la democracia. Nadie me dio nada. Todo lo que yo tengo o dejo de tener me lo conseguí yo'. Fue una generación muy dura que pasó por mucho".

José Luis también empezó a trabajar siendo un niño. Como tantos hijos de negocios familiares, pasaba allí sus vacaciones y ayudaba a su padre a cambio de unos céntimos con los que comprarse cromos, caramelos o golosinas.

El taller era su lugar de juegos y sus amigos, los niños del barrio. "Yo iba al colegio aquí abajo, en la misma calle, en el 19", recuerda. Y al acabar los estudios, a los 14 años, se puso a trabajar en el oficio de manera más seria.

Y es que se ha criado allí. Sus abuelos, de hecho, tenían la casa en el mismo taller. Justo en la parte de atrás de lo que está abierto al público.

El trabajo de rejillero

El negocio también ha cambiado mucho desde entonces. Hasta los años 70, Rejillería López trabajaba sobre todo para otros talleres y fábricas que encargaban muebles nuevos.

Un ejemplo fue el cabecero de la cama de rejilla para los reyes de Bélgica, Balduino I y la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. Lo hizo su tía cuando se casaron en los 1960. "En los 60, mucha gente trabajaba desde su casa. Y como ella era española, debía de tener un ebanista de cabecera. Le pidió hacerle el cabecero y la rejillera que le hacía el trabajo a ese hombre era mi tía".

Después, muchos de aquellos negocios fueron desapareciendo y el cliente particular empezó a ganar peso. A día de hoy, José Luis sobre todo se dedica a hacer reparaciones para personas que llevan una silla, un sillón o algún mueble antiguo.

"El gremio de la madera es uno de los que más ha sufrido en los últimos 30 años con el mueble hecho barato", lamenta. Ebanistas, carpinteros, torneros y tapiceros que conoció de niño han ido desapareciendo a medida que sus propietarios se jubilaban sin que nadie tomara el relevo.

José Luis López haciendo arreglando el asiento de una silla de rejilla. I. Gilabert

"En cierta manera, el cambio vino mejor, porque al final ganas más dinero con un particular que con un taller", explica. "Y aquí me conoce mucha gente desde hace muchos años. Al final, a mí me viene gente que son los hijos de clientes de mis padres".

Son personas, sobre todo, que heredan muebles que han tenido toda la vida sus familiares y quieren conservarlos. Aunque en todos estos años también han pasado piezas más especiales como encargos de Patrimonio Nacional, el Palacio Real o el Museo del Prado.

También ha trabajado para nombres tan conocidos como Forges, Mingote, Miguel de la Quadra-Salcedo o Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé. "Yo creo que he trabajado también para mucha otra gente, pero por medio de intermediarios. Te dicen que son para alguien así muy tal, pero no te dicen el nombre. Pero sí, sobre todo directamente a Forges porque yo he estado en su casa".

Ha reparado sillas y sillones antiguos y recuerda especialmente varias, como unas sillas chippendale "antiquísimas", que el rejillero data del siglo XIX. "Eran preciosas. Las hice para un parador hace muchos años". O una chaise longue que hizo en los años 90. "Era muy grande. Me marcó porque me llevó muchos meses. Era una pieza bastante extraña".

Una silla ya arreglada en Rejillería López. I. Gilabert

Y es que reparar una pieza antigua requiere exactamente el mismo oficio que hace décadas. Cada silla puede llevarle desde un día hasta varios, dependiendo de la finura de la rejilla. Primero retira la antigua, limpia los agujeros, coloca los tirantes y pasa la aguja. Después tiene que ir igualando el dibujo para que los cuadrados queden alineados y, finalmente, rematar el trabajo.

No hay una máquina que pueda hacer ese trabajo por él. "No hay nada que puedas meter para que te ayude", explica. Por eso, dice, aprender la técnica no es lo más complicado. Lo difícil llega después: coger la rapidez, saber qué material utilizar en cada pieza y conseguir que el resultado quede bien.

Una de las cosas más complicadas de enseñar y aprender es precisamente esa, "trazar". Es decir, coger una silla sin agujeros y saber dónde hacerlos para construir desde cero el patrón de la rejilla.

Y así pasa él los días. Desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la tarde. Una jornada de más de 10 horas en la que repite este mismo procedimiento una y otra vez.

Mientras tanto, por la puerta de Rejillería López siguen asomándose turistas sorprendidos de encontrar un taller así en pleno centro de Madrid. "A mí me hacen muchas fotos los extranjeros. Somos un poco el rara avis de esta escena", reconoce José Luis.