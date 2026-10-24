El festival de globos aerostáticos de Madrid el 25 de octubre: música en directo, despegues y pruebas de habilidad

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LO ESENCIAL Las claves Aranjuez acoge una nueva edición del Festival de Globos de Madrid los días 24 y 25 de octubre, con la participación de una docena de aeronaves aerostáticas. El programa incluye despegues simultáneos a las 08:00 y 17:00 horas, regatas aéreas con pruebas de habilidad y el espectáculo nocturno 'Noche Mágica' el sábado a las 21:00 horas. El acceso como espectador a la Plaza de los Coroneles y la Plaza de Parejas es gratuito, aunque el desarrollo del evento estará sujeto a las condiciones meteorológicas. El festival conmemora el primer vuelo tripulado en globo aerostático realizado en España en este mismo municipio en 1784.

Aranjuez acoge una nueva edición del Festival de Globos de Madrid, un evento único que reunirá despegues simultáneos de varios globos, actividades con música en directo y diferentes pruebas de habilidad. El evento se realizará los días 24 y 25 de octubre.

El evento está organizado por 'The Balloon Company', y cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez. Una docena de globos aerostáticos acudirán con sus equipos desde varios puntos de España.

Los eventos comenzarán el sábado por la mañana, con los despegues simultáneos abiertos al público en la Plaza de los Coroneles, donde se alcanzarán los 30 metros de altura. Los despegues se realizarán a las 08:00 horas y a las 17:00 horas. Estos despegues volverán a repetirse el domingo.

El festival realizará una regata aérea, donde los diversos pilotos medirán su habilidad y destreza en distintas pruebas elegidas por el jurado, como seguir a un globo liebre o hacer diana en un lanzamiento de testigos.

Los espectáculos no tendrán lugar solo por el día, ya que por la noche se celebrará la Noche Mágica, un espectáculo nocturno con las aeronaves en el suelo donde los globos danzarán con sus luces al ritmo de la música, creando un bello contraste entre la noche y las luces emitidas por los globos.

El espectáculo está previsto para la noche del sábado en la Plaza de Parejas, con un inicio estimado a las 21:00 horas.

Como toda actividad con globos aerostáticos, las fechas, horario y programación están sujetas a datos de meteorología, solo fiables a partir de las 48-24 horas previas, por lo que tanto los vuelos como la Noche Mágica pueden sufrir ligeras modificaciones en el último momento o cancelaciones, dependiendo de la previsión meteorológica.

La celebración de este evento en Aranjuez se remonta a un hecho ocurrido en el siglo XVIII, ya que el municipio rinde homenaje al primer vuelo tripulado de un globo aerostático de aire caliente realizado en España en este lugar, concretamente el 5 de junio de 1784.

El evento quedó inmortalizado por el pintor Antonio Carnicero, cuya obra forma parte de la colección del Museo del Prado.

Con motivo de este evento histórico, Aranjuez lleva acogiendo desde el año 2014 el Festival de Globos de Madrid en la Plaza de Parejas, justo enfrente del Palacio Real del municipio madrileño.

La entrada tanto para los despegues programados durante el fin de semana como para la Noche Mágica es completamente gratuita.

Además, algunos afortunados podrán subirse a uno de los globos y contemplar Aranjuez desde las alturas. Las plazas, eso sí, están limitadas y no son gratuitas.