Apertura confirmada: llega al centro de Madrid la nueva tienda de decoración de una de las marcas más populares

Madrid se sube al carro y sumará pronto una nueva propuesta para los amantes de la decoración. "El primer Mango Home de Madrid llega a la Moraleja Green".

Con este mensaje, escrito en uno de los escaparates del centro comercial de Alcobendas, la marca anuncia desde hace semanas la nueva noticia que subirá el nivel de este conocido espacio.



La imagen no ha tardado en difundirse por redes sociales gracias a un vídeo publicado por la cuenta oficial de los vecinos de la Moraleja en Instagram, creando grandes expectativas entre las amantes de la moda en el hogar.

Tienda de Mango.

La marca ha confirmado que la apertura será a "finales de 2025", como parte de un plan con el que la empresa pretende que su línea de hogar esté presente en más ciudades del país.

En esta línea, además de la nueva tienda en la capital, antes de final de año, Mango pretende abrir tiendas también en Zaragoza y Bilbao.

Pues, aunque la línea de decoración de Mango existe desde hace tiempo, su primera tienda física dedicada exclusivamente al hogar abrió hace poco.

Fue en abril de 2024, en el número 586 de la Avinguda Diagonal de Barcelona, con unos 400 metros cuadrados de exposición. El éxito fue tal que antes de que acabe el año abrirán incluso otro local en la misma ciudad.

Asimismo, en muy poco tiempo, el catálogo de Mango Home ha crecido muchísimo. En 2024 contaban con unos 1.600 artículos que pasarán a ser 6.000 en 2025. Apostando por esta nueva línea, la marca espera sacar dos colecciones cada año.

Más del 60% de estos productos se fabrican en Europa y su variedad es muy amplia. En estas nuevas tiendas se podrá encontrar desde pequeños artículos decorativos, hasta menaje, iluminación, fragancias, textiles para todas las habitaciones, e incluso una colección para bebés y niños.

Que una marca de ropa se lance al mundo de la decoración no es algo nuevo. Zara lo hizo hace años con Zara Home, y en los últimos tiempos otras marcas han seguido el mismo camino. Un ejemplo de ello es H&M, quien presentó su línea "H&M Home" con precios más bajos para llegar a todo tipo de bolsillos.

Así que si todo va como está previsto, 2025 será un año importante para esta conocida marca. Y aunque la tienda de Madrid abrirá hacia finales de año, todo apunta a que no será la última.

La firma parece decidida a hacerse un hueco en los hogares españoles, igual que lo hizo hace años en nuestros armarios.