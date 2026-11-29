Ayuso aprueba nuevas ayudas a las familias: 1.800 euros por hijo en nacimientos y adopciones múltiples para 2027

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid aprueba 1 millón de euros en ayudas por nacimiento o adopción múltiple, concediendo un pago único de 1.800 euros por hijo. El plazo para solicitar la prestación se amplía de 60 días a 6 meses y se permite iniciar los trámites a partir de la 14ª semana de gestación. La ayuda mensual de 500 euros para madres jóvenes se extenderá a mujeres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo, elevando además el límite máximo de renta. Se incrementan las prestaciones para el acogimiento familiar, incluyendo un pago único de 2.500 euros por menor en el caso de grupos de hermanos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en el marco de la Estrategia regional de fomento de la natalidad, la inversión de 1 millón de euros para financiar ayudas por nacimiento o adopción múltiple.

La inversión se traduce en el pago único a cada familia de 1.800 euros por hijo, 3.600 en caso de gemelos o dos menores adoptados, 5.400 en caso de ser tres, y así sucesivamente. El gobierno regional ha cambiado, además, los requisitos de acceso para facilitar la solicitud de la prestación a partir del 1 de enero del próximo ejercicio.

Se ha ampliado el plazo para presentar las instancias tras el parto o la adopción de 60 días hasta los 6 meses. Además, ahora se permitirá iniciar los trámites una vez finalizada la 14º semana de gestación, según lo establecido en la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de medidas de apoyo a la familia en la Comunidad.

A la prestación se le debe sumar los 500 euros mensuales que reciben las madres menores de 30 años desde la 21.ª de gestación hasta que el niño cumple 2 años, con un máximo de 14.500 euros por hijo durante 29 meses.

A partir del próximo enero, la medida se extenderá hasta las mujeres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo.

Para esta nueva medida en concreto, se elevará el límite máximo de renta para percibirla (actualmente, hasta los 30 años, es 30.000 euros de renta individual o 36.200 como unidad familiar).

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, el ejecutivo regional ha concedido más de 31.000 ayudas de este estilo, con una inversión acumulada que alcanza los 361,1 millones de euros. En 2027, la previsión es que se alcancen las 45.000 madres beneficiarias y 500 millones de inversión.

También se aumentarán las prestaciones de los distintos programas de acogimiento familiar, como la incorporación de una ayuda de pago único de 2.500 euros por menor para las familias que acojan a grupos de hermanos.

Estas medidas forman parte de la Estrategia de Natalidad 2027/31 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de apoyar a los jóvenes de la región que deciden formar una familia y ofrecer un mayor respaldo a la maternidad, la paternidad, y a las familias numerosas.

Estas medidas se enmarcan dentro de la Ley de Presupuestos Generales de 2027, que serán las mayores de la historia de la región, alcanzando los 32.911 millones de euros, un aumento del +7,3% respecto a 2026 e incrementándose en más de 5.350 millones si se comparan con 2024. Sanidad y Educación recibirán una inversión histórica de casi 20.000 millones de euros.

En 2027, el área de la Comunidad de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tendrá el mayor presupuesto de su historia, con un aumento del 21,2% respecto al ejercicio anterior, alcanzando, así, los 3.522,1 millones de euros.

En este caso, las ayudas a la natalidad y las familias tendrán un aumento del presupuesto de más del 54%, hasta los 162,9 millones de euros.