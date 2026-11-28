Buscan a 100 repartidores para trabajar en Madrid: salarios de 1.350 euros al mes y sin necesidad de tener carnet

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LO ESENCIAL Las claves Randstad busca seleccionar a 100 repartidores de paquetería en la Comunidad de Madrid para cubrir las necesidades del sector logístico. Se ofrecen tres perfiles de reparto: furgoneta, moto o vehículo ligero, y repartidores a pie, para estos últimos sin necesidad de carnet de conducir. Las condiciones incluyen un salario de unos 1.350 euros brutos al mes más incentivos, jornada completa o parcial y contratos con opción a indefinido. Entre los requisitos destacan el manejo fluido de herramientas digitales, orientación al cliente y conocimiento de la zona asignada.

La empresa de talento líder en España, Randstad busca reclutar a 100 repartidores de paquetería en la Comunidad de Madrid para desempeñar labores operativas ante las crecientes necesidades del sector logístico de la región. Las personas que se postulen deben tener habilidades en el manejo fluido de herramientas digitales y orientación al cliente, además de contar con modalidades sin necesidad de carnet de conducir.

El proceso de selección contempla tres perfiles de reparto diferenciados: furgoneta, moto o vehículo ligero (scoobic), y repartidores a pie (andarines).

Las principales responsabilidades de los profesionales seleccionados incluirán la carga, clasificación previa y ordenación de la mercancía asignada en ruta, así como la entrega y recogida de paquetería urgente tanto a clientes particulares como a empresas. Además, deberán gestionar la trazabilidad de los envíos mediante PDA o dispositivo móvil (lectura de códigos, firma digital y control de incidencias) y ofrecer una excelente atención al cliente durante la entrega, incluyendo la gestión de cobros contra reembolso cuando aplique.

Para acceder a estas vacantes, Randstad requiere un manejo fluido de herramientas digitales, un perfil dinámico con fuerte orientación al cliente y conocimiento de la ciudad o zona asignada.

En cuanto a los permisos de conducción, los requisitos varían según la modalidad: se precisa carnet de conducir tipo B en vigor para furgonetas, y carnet A1 o 3 años de antigüedad del carnet B para motos y scoobic. Destaca la inclusión del perfil de reparto a pie, para el cual no se exigen requisitos de carnet, facilitando así el acceso al empleo a un espectro más amplio de candidatos.

En materia de condiciones laborales, la compañía ofrece estabilidad a través de contratos iniciales de 3 meses con altas posibilidades de conversión a indefinido.

Las distintas vacantes tienen dos modalidades de jornada: completa (38-40 horas semanales) o parcial (20-25 horas semanales en turnos de mañana o tarde). Los turnos estarán distribuidos de lunes a domingo, respetando siempre los descansos legalmente establecidos. La retribución económica ronda los 1.350 euros brutos al mes, a lo que se sumarán incentivos por volumen de reparto y un plus de asistencia durante las campañas.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de las vacantes e inscribirse a través del siguiente link o a través de la aplicación móvil de Randstad.