Vandalizan una sede de la Comunidad de Madrid con pintadas de "Zarzalejo dimisión" en plena huelga de profesores

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LO ESENCIAL Las claves La sede de la Dirección de Área Territorial Educativa Sur en Leganés amanece con pintadas y pintura verde pidiendo la dimisión de la consejera Mercedes Zarzalejo. El acto vandálico coincide con la séptima semana de huelga indefinida de los docentes de la educación pública madrileña. La Consejería de Educación interpondrá una denuncia por los hechos, atribuidos a grupos radicales que huyeron antes de la llegada de la Policía. El colectivo docente y el Comité de Huelga Mixto han convocado una nueva manifestación este viernes entre Atocha y Sol en defensa de los servicios públicos.

La sede de la Dirección de Área Territorial Educativa (DAT) Sur de la Comunidad de Madrid, ubicada en Leganés, ha sido vandalizada la pasada noche con grafitis en la fachada y pintura verde en una de las puertas.

Según han señalado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, las pintadas han sido realizadas por "grupos de radicales". Asimismo, han explicado que el vigilante avisó a la Policía, pero los presuntos autores de las mismas huyeron antes de la llegada de las Fuerzas de Seguridad.

Las mismas fuentes han indicado que los responsables de la DAT Sur presentarán una denuncia por los hechos. En las fotos remitidas a los medios hay pintadas en las que se leen: 'Zarzalejo, dimisión', 'Educación pública' o 'Huelga' con letras verdes.

Pintura verde en la Dirección de Área Territorial educativa (DAT) Sur. Consejería de Educación

Las pintadas coinciden con la séptima semana de la huelga indefinida en la educación pública madrileña, iniciada el pasado 14 de octubre, en la que los docentes reivindican "mejoras en el sistema educativo y más recursos".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha considerado en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga "política". Defiende que, a pesar de que es un derecho constitucional, "no puede ser justificación para el hostigamiento, la intimidación o la vulneración de los derechos de los demás, como está ocurriendo cada día desde que empezó".

Mientras tanto, la huelga de docentes continúan. Han convocado una manifestación por la educación y por la libertad de expresión este viernes a las 17.15 horas en la plaza de Murillo de la capital, que irá de Atocha a Sol.

A ella se suma el Comité de Huelga Mixto, que llama a toda la ciudadanía a salir a la calle este viernes para defender los servicios públicos, las libertades y los derechos laborales. "Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Por la educación pública en todas sus etapas y por los derechos civiles y laborales", han compartido en un comunicado de prensa este viernes.

Se trata de una movilización que nace de la huelga de la enseñanza pública madrileña pero que interpela al conjunto de la sociedad. La convocatoria quiere poner en el centro una cuestión que trasciende las reivindicaciones concretas del profesorado: la defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y de las libertades democráticas.

Defienden que la educación pública lleva más de un mes en huelga ante una situación marcada por plantillas insuficientes, aulas masificadas, falta de recursos, deterioro de los centros y unas condiciones laborales que no permiten garantizar la educación que merece el alumnado.

Pero el conflicto se ha agravado por la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Frente a la negociación y al diálogo, las trabajadoras de la educación han recibido ataques, descalificaciones y medidas que pretenden dificultar el ejercicio del derecho de huelga y silenciar las reivindicaciones en los centros educativos", informan los manifestantes.

El Comité considera especialmente grave la actitud mantenida por la presidenta de la Comunidad de Madrid y por la Consejera de Educación, que han optado por la confrontación y la deslegitimación de la protesta en lugar de abordar las demandas planteadas por las trabajadoras.