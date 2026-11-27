El itinerario de la 'carrera' para profesores de Ayuso que rechaza CCOO: 150 puntos y 4.800 € extras en el sexto grado

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid propone la 'carrera profesional horizontal docente', un complemento que permitirá ganar hasta 400 euros adicionales al mes en el grado máximo. El sistema consta de seis grados progresivos basados en la antigüedad y en una evaluación del desempeño donde se requerirán 150 puntos por nivel. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027 cobrándose al 50 %, y alcanzará el 100 % de su cuantía en 2028. Sindicatos como CCOO y ANPE rechazan la propuesta, criticando la falta de concreción en la baremación y exigiendo subidas salariales lineales de 600 euros.

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha puesto nombre a la subida salarial que prometió a los docentes: la "carrera profesional horizontal docente".

Es un nuevo complemento retributivo que permitirá a los profesores de Secundaria ganar hasta 400 euros más al mes y a los maestros hasta 350, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027.

Pero la propuesta, que la Consejería quiere ratificar este viernes en la Mesa Sectorial, ya tiene sus primeros rechazos: el sindicato educativo CCOO y ANPE-Madrid no la han firmado ni la ratificarán, según han anunciado este jueves en un comunicado.

Qué es y a quién va dirigida

No es una subida lineal para todos los docentes, sino un sistema que reconoce la experiencia y el desempeño laboral. Ayuso ya lo había adelantado en el Debate del Estado de la Región de septiembre, y lo definió como "un nuevo reconocimiento profesional y retributivo" de la dedicación y la trayectoria de los profesores en las aulas madrileñas.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, lo anunció el miércoles, en plena huelga educativa, tras el Consejo de Gobierno.

Se suma a los complementos que ya existen, como los trienios, los sexenios y el 'plus' de productividad.

Seis grados y 150 puntos

La carrera horizontal establece un itinerario progresivo de seis grados. Cada uno se vincula a un periodo de referencia de seis años, y para pasar al siguiente los docentes deberán obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño.

Esa evaluación estará basada en criterios objetivos relacionados con las funciones de su puesto, la formación permanente o su participación en programas y proyectos que mejoren la calidad educativa.

Cada grado lleva aparejado un complemento económico anual:

Primer grado: 600 euros para maestros y 684 para profesores .

para maestros y . Segundo grado: 1.020 y 1.164 euros .

. Tercer grado: 1.440 y 1.644 euros .

. Cuarto grado: 1.860 y 2.124 euros .

. Quinto grado: 3.000 y 3.432 euros .

. Sexto grado: 4.200 y 4.800 euros anuales.

Los 4.200 y 4.800 euros del último grado equivalen a los 350 y 400 euros mensuales anunciados, repartidos en 12 pagas. Estas cuantías son adicionales a los sexenios y al resto de complementos de productividad.

Cuánto cobrarán

Zarzalejo puso ejemplos del salario sin contar los complementos de productividad: un maestro cobraría "3.865 euros al mes más los 350" de la carrera, y un profesor, "4.199 euros más los 400". Con el máximo de antigüedad y productividad, y con la subida estatal incluida, el sueldo ascendería a unos 4.358 euros mensuales para un maestro y 4.752 para un profesor, en 14 pagas.

Para implantarla cuanto antes, la Comunidad reconocerá de forma automática la antigüedad acumulada y la asimilará a los grados correspondientes, de modo que el 1 de enero de 2027 los docentes con esa experiencia ya tendrán reconocido el complemento.

La subida será gradual: en 2027 se cobrará el 50 % de la cantidad de cada grado y categoría, y a partir de enero de 2028 se percibirá íntegra.

El Ejecutivo regional destinará 30 millones de euros en 2027 y 60 millones en 2028. A esta mejora se suman el incremento salarial estatal del 4,5 % previsto para los empleados públicos en 2027 y el 0,5 % adicional con efecto retroactivo a enero de 2026 por el IPC.

Por qué la rechaza CCOO

La Federación de Educación de CCOO de Madrid sostiene que los 400 euros "se quedan en un máximo de 200 en 2027". El primer grado supone ese año 25 euros brutos al mes para maestros y 28,50 para profesores de Secundaria.

En el sexto grado, que corresponde a 36 años de servicio, los máximos de 2027 serán de 175 y 200 euros mensuales. Los 400 euros corresponden a la cuantía íntegra del sexto grado de Secundaria, prevista para 2028.

El sindicato añade que las subidas estatales que cita la Consejería se aplican con independencia del complemento, porque no son un acuerdo de Madrid.

CCOO cuestiona también la evaluación: la propuesta menciona la formación, las funciones del puesto y la participación en programas, pero no explica cómo se baremarán. Advierte del riesgo de más burocracia y de desigualdades entre docentes con distinto acceso a esos programas, y recuerda que la formación ya se reconoce con los sexenios.

Defiende, en cambio, una subida lineal para todo el profesorado, sin condicionarla a evaluaciones individuales.

El sindicato acusa a la Consejería de usar el anuncio de "hasta 400 euros" para desmovilizar al profesorado sin negociar con el Comité de Huelga. Su asamblea de afiliación acordó por unanimidad suspender su participación en las mesas sectoriales y exige a Zarzalejo que convoque "de inmediato" al Comité y negocie su tabla de reivindicaciones, registrada en agosto, que incluye menos carga lectiva, menos alumnos por aula y una subida de 600 euros mensuales de referencia en el complemento específico.

Han pasado más de seis semanas desde el inicio de la huelga indefinida, y CCOO llama a mantenerla.

Cuándo entra en vigor

La propuesta aún no es definitiva. La Consejería ha convocado para este viernes a los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, CSIF, UGT y ANPE) para ratificarla.

Según el Gobierno regional, recoge aportaciones de estas organizaciones en las reuniones de la mesa, constituida el 22 de septiembre. Después la tramitará para su entrada en vigor en 2027.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera reprochó a los sindicatos que abandonaron la negociación: "Las mejoras para nuestros docentes no se consiguen levantándose de las mesas de negociación".

Les pidió que vuelvan a sentarse, estudien la propuesta y estén dispuestos a alcanzar un acuerdo.