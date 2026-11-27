La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en un acto de campaña. PP de Madrid

Ayuso ya gobierna en Madrid con 93 medidas de Feijóo: 100% de financiación para comprar vivienda y 500 € por hijo

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid asegura tener en marcha 93 medidas que coinciden con el programa electoral nacional del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo. En materia fiscal y administrativa, destacan las rebajas en el IRPF autonómico, la Tarifa Cero para autónomos y leyes orientadas a reducir la burocracia e impulsar inversiones. Las iniciativas en vivienda incluyen la entrega de casas del Plan Vive, el programa 'Mi Primera Vivienda' con financiación de hasta el 100% y rebajas fiscales para menores de 40 años. En el área social y familiar, figuran las ayudas de 500 euros mensuales por hijo a la gestación, el reconocimiento del concebido no nacido y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil.

La Comunidad de Madrid asegura tener ya en marcha 93 de las medidas incluidas en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Se trata de iniciativas que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera equivalentes a las propuestas de Alberto Núñez Feijóo.

Las medidas abarcan desde las rebajas fiscales y la construcción de vivienda pública hasta las ayudas a la maternidad, la gratuidad de las escuelas infantiles o la atención a las personas con discapacidad.

El documento, elaborado por el Ejecutivo autonómico, recoge las propuestas del programa nacional sobre las que la Comunidad tiene alguna competencia y las relaciona con actuaciones que ya ha puesto en marcha.

De las 249 medidas que recoge el programa del PP, ocho están pendientes de concretarse y 241 tienen algún tipo de aplicación automática. De estas últimas, el Gobierno regional identifica 93.

No todas tienen el mismo recorrido; algunas llevan años aplicándose, otras se han aprobado durante la actual legislatura y varias todavía están pendientes de materializarse. Estas son las principales áreas en las que Madrid está cumpliendo el programa electoral del PP.

Fiscalidad

Uno de los bloques en los que el Gobierno de Ayuso sitúa parte de sus políticas es el de la fiscalidad. La Comunidad de Madrid destaca las dos deflactaciones del tramo autonómico del IRPF que aprobó en 2022 y 2023, con incrementos del 4,1% y del 3,1%, respectivamente, para adaptar los límites de los tramos y los mínimos personales y familiares a la inflación.

A estas medidas se suma la rebaja de medio punto del IRPF autonómico aplicada en 2022. El Ejecutivo regional prevé reducirlo otro medio punto en 2027, una modificación con la que calcula que los contribuyentes madrileños ahorrarán 500 millones de euros anuales. Cuando entre en vigor, el tipo autonómico será un punto inferior al que estaba vigente al inicio de la legislatura.

El apoyo a los trabajadores por cuenta propia también figura entre las propuestas que Madrid considera cumplidas. En 2024 puso en marcha la Tarifa Cero para autónomos, que devuelve el 100% de las cuotas de la Seguridad Social abonadas por los nuevos trabajadores por cuenta propia que se acogen a la tarifa reducida estatal.

La iniciativa se ha ampliado posteriormente tanto en duración como en los colectivos que pueden beneficiarse.

Menos burocracia

La simplificación administrativa es otro de los ejes que el PP quiere trasladar a su programa nacional y que Madrid vincula con varias iniciativas autonómicas. Entre ellas figura la Ley de Mercado Abierto, aprobada en 2022, que facilita que empresas y profesionales que ya operan en otras comunidades puedan desarrollar su actividad en Madrid.

También se encuentra en funcionamiento la Línea Abierta contra la Hiperregulación, creada en 2021 y que acumula más de 740 actuaciones de mejora regulatoria. A esto se suma la Aceleradora de Inversiones, puesta en marcha en 2022, que, según los datos del documento, ha permitido impulsar más 7.000 millones de euros de inversión y 5.000 empleos directos.

La digitalización de los servicios públicos es otra de las actuaciones que destaca el Ejecutivo, con más de 400 servicios digitalizados y la aprobación en 2026 de la Ley de Simplificación Administrativa y de impulso de la actividad económica.

En cuanto a la atención al ciudadano, la Comunidad señala los distintos canales disponibles a través del 012, las oficinas presenciales, la videollamada, el chat, WhatsApp y las unidades móviles. También existen líneas especializadas, como el 012 Mujer, el 012 Contra las Drogas y el 012 de Atención a la Maternidad, disponibles las 24 horas.

Vivienda

La vivienda concentra algunas de las medidas con mayor impacto económico y social del listado. La principal es el Plan Vive, la iniciativa de colaboración público-privada con la que el Gobierno regional prevé construir 16.500 viviendas destinadas al alquiler asequible.

El programa cuenta con una inversión de 1.250 millones de euros y, según el balance incluido en el documento, ya se han entregado más de 6.500 inmuebles.

La Comunidad también vincula con el programa nacional las modificaciones legislativas que facilitan la promoción de vivienda protegida mediante cambios de uso, a través de la Ley 3/2024, y el Plan de Choque de Vivienda.

A estas iniciativas añade el anuncio de un Plan Integral de Rehabilitación y la presentación del primer mapa regional de viviendas e inmuebles vacíos, ambos planteados para favorecer la recuperación de edificios y su incorporación al mercado.

En el acceso a la propiedad, Madrid destaca el programa Mi Primera Vivienda, que amplió en julio de 2026 sus condiciones para llegar a personas de hasta 50 años y determinadas familias con menores sin límite de edad. La iniciativa permite obtener financiación de hasta el 100% del menor valor entre el precio de compra y la tasación.

Además, Ayuso anunció en octubre dos nuevas rebajas fiscales para menores de 40 años, previstas para 2027. En la compra de vivienda habitual de segunda mano de hasta 450.000 euros, el impuesto de transmisiones patrimoniales bajará del 6% al 4%.

En el caso de la vivienda nueva, el impuesto de actos jurídicos documentados pasará del 0,75% al 0,4%. El ejecutivo calcula que ambas medidas supondrán un ahorro de 116 millones de euros anuales.

Para incentivar el alquiler, la Comunidad también cuenta con una deducción autonómica de 1.000 euros por inmueble puesto en arrendamiento, siempre que haya permanecido vacío durante al menos un año y se cumplan el resto de requisitos.

Familia, sanidad y educación

Las políticas de apoyo a las familias constituyen otro de los apartados destacados. Una de las medidas que Madrid relaciona con el programa del PP es el reconocimiento del concebido no nacido como miembro de la unidad familiar para acceder a ayudas y beneficios autonómicos, siempre que resulte más favorable y se cumplan las condiciones de cada convocatoria.

También figura la ayuda de 500 euros mensuales desde la semana 21 de gestación hasta que el menor cumple dos años, que puede alcanzar los 14.500 euros con los requisitos establecidos. En materia de reproducción asistida, el documento recoge la ampliación del acceso a tratamientos hasta los 45 años y las medidas para preservar la fertilidad mediante técnicas de criopreservación.

En educación, Madrid destaca la gratuidad del primer ciclo de Infantil en las escuelas públicas de 0 a 3 años, una medida que alcanza su octavo curso consecutivo en 2026/2027. Según los datos autonómicos, alrededor del 95% de los alumnos de esta etapa disfruta actualmente de una plaza total o parcialmente financiada con fondos públicos.

La Comunidad también incluye la libertad de elección de centro educativo, protegida por la Ley Maestra de 2022, que permite a las familias elegir colegio en cualquier municipio de la región. Esta normativa contempla igualmente la escolarización en centros de educación especial, aulas específicas y modalidades combinadas.

El listado se contempla con las actuaciones de atención temprana gratuita para menores de 0 a 6 años, los apoyos a las personas con discapacidad y los protocolos contra el acoso escolar, que incluyen mecanismos de detección, canales de atención y campañas de sensibilización.

En sanidad, el Gobierno regional señala las mejoras retributivas para los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, con subidas salariales, reconocimiento de la carrera profesional y nuevos complementos que afectan a más de 2.100 trabajadores.

También destaca las mejoras en la remuneración de guardias, noches y festivos, que alcanzan a casi 15.000 sanitarios. A estas medidas se añade el programa Regional de Cuidados Paliativos, coordinado entre Atención primaria y Hospitalaria.

Municipios y medio ambiente

El último gran bloque reúne actuaciones relacionadas con el desarrollo territorial, la actividad económica y la sostenibilidad. Para combatir la despoblación y reforzar los servicios en los municipios pequeños, Madrid destaca el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, que ha movilizado 1.000 millones de euros.

A este presupuesto se sumará el próximo PIR, para el que Ayuso anunció una dotación de 1.100 millones de euros, un 10% más en cinco años. También se encuentran en marcha el programa Pueblos con Vida, dirigido a localidades de menores de 20.000 habitantes, y el plan de Reequilibrio Territorial y Lucha contra la Despoblación.

En el ámbito industrial, la Comunidad vuelve a mencionar la Ley de Mercado Abierto y el Plan Industrial 2026-2030, que contempla 85 medidas y una dotación prevista de más de 853 millones de euros para impulsar la actividad y atraer inversiones.

Por último, en materia medioambiental, el Ejecutivo autonómico destaca la Estrategia de Economía Circular 2025-2032, que incluye medidas para reducir la generación de residuos, fomentar su reutilización y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

El documento recoge además otras actuaciones vinculadas a propuestas del programa nacional en ámbitos como la cultura, el deporte, la dependencia, la investigación, el turismo o la educación.