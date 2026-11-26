Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid Europa Press

Comisiones Obreras rechaza la propuesta de Ayuso de subir 400 € al mes a los profesores que hagan la 'carrera horizontal'

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LO ESENCIAL Las claves CCOO ha rechazado la propuesta de carrera horizontal planteada por la Consejer%C3%A1 de Educaci%C3%B3n de Madrid y se ha negado a ratificarla al considerarla un intento de desmovilizar al profesorado. El sindicato critica que el incremento salarial de hasta 400 euros al mes no se cobrar%C3%A1 de forma %C3%ADntegra hasta 2028 y advierte de que el sistema propuesto aumentar%C3%A1 la carga burocr%C3%A1tica. Las demandas del Comit%C3%A9 de Huelga incluyen una subida salarial generalizada de 600 euros lineales, la reducci%C3%B3n de la carga lectiva y la bajada de las ratios por aula. CCOO mantendr%C3%A1 la huelga indefinida y exige a la consejera Mercedes Zarzalejo que convoque formalmente al Comit%C3%A9 de Huelga para negociar la tabla reivindicativa registrada.

CCOO ha rechazado la propuesta de carrera profesional realizada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que no la firmará ni ratificará.

El sindicato reclama a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que convoque al Comité de Huelga y negocie las reivindicaciones del profesorado, después de más de seis semanas de huelga indefinida en la educación pública madrileña.

La polémica llega después de que la Consejería haya convocado para este viernes a los sindicatos de la Mesa Sectorial con el objetivo de ratificar su propuesta de carrera profesional.

Una convocatoria que CCOO considera un intento de dar por cerrada una negociación que, a su juicio, sigue sin abordar las demandas que motivaron las movilizaciones.

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos del sindicato asegura que no participará en las mesas sectoriales mientras la Administración continúe sin negociar con el Comité de Huelga.

La decisión fue adoptada por unanimidad en una asamblea de afiliados. CCOO acusa a Zarzalejo de utilizar el anuncio de complementos de hasta 400 euros para desmovilizar al profesorado, mientras mantiene pendiente la negociación de la tabla reivindicativa.

Además, el sindicato cuestiona las cuantías que la Consejería ha presentado bajo ese anuncio. Aunque el complemento puede alcanzar los 400 euros mensuales, esa cantidad no se abonará íntegramente hasta 2028. Durante 2027, los docentes recibirán únicamente el 50% del importe, distribuido en 12 mensualidades.

Así, en el primer grado de la carrera profesional, el complemento será de 25 euros brutos mensuales para los maestros y de 28,50 euros para los profesores de Secundaria. En el sexto grado, reservado a los docentes con 36 años de servicio según el esquema planteado, las cantidades ascenderán a 175 euros para los maestros y 200 euros para Secundaria.

Los 400 euros anunciados corresponden a la cuantía íntegra del sexto grado de este último cuerpo, prevista para 2028.

CCOO también cuestiona los criterios que se utilizarán para acceder a los distintos grados. La propuesta contempla aspectos como la formación, las funciones desempeñadas y la participación en programas y proyectos educativos, pero, según el sindicato, no concreta cómo se evaluarán estos méritos.

La organización advierte de que el sistema podría aumentar la carga burocrática y generar desigualdades entre los docentes en función de las oportunidades que hayan tenido para participar en esos programas. También recuerda que la formación ya se reconoce mediante los sexenios.

Reivindicaciones pendientes

Frente a la propuesta de carrera profesional, CCOO insiste en que la Consejería debe sentarse a negociar la tabla reivindicativa que el Comité de Huelga registró en agosto, aprobada previamente en la Asamblea Unitaria del 24 de junio.

Entre las principales demandas figura una reducción de la carga lectiva, con un máximo de 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria. También reclaman reducir las ratios hasta los 13 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato.

En materia salarial, el profesorado exige una subida general que tome como referencia un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico general docente. El sindicato defiende que esta mejora sea lineal para todos los trabajadores y no dependa de evaluaciones individuales.

La tabla incluye además medidas para reducir la burocracia en los centros y aumentar el personal administrativo, así como reforzar los recursos destinados a la atención a la diversidad y a los centros de especial complejidad.

Los docentes también reclaman instalaciones públicas climatizadas, accesibles y bien mantenidas, recuperar las aulas de enlace y revisar el actual modelo de bilingüismo.

CCOO pide a Zarzalejo que convoque al Comité de Huelga y abra una negociación sobre el conjunto de estas demandas. Mientras tanto, el sindicato llama a mantener la huelga indefinida y las movilizaciones hasta que la Consejería inicie un proceso de negociación que permita abordar las condiciones laborales y los recursos de la educación pública madrileña.